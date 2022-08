﻿Kellerbrand in Dresden-Leuben: Feuerwehr im Großeinsatz

Am Birkwitzer Weg in Dresden-Leuben ist am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Keller ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an.

Dresden. Ein Kellerbrand in Dresden-Leuben hat am Mittwochnachmittag zum Großeinsatz für die Feuerwehr geführt. Der Brand in einem Mehrfamilienhaus am Birkwitzer Weg war gegen 17 Uhr gemeldet worden. Nach ersten Informationen stand eine Kellerbox in Flammen.

Mehrere Personen wurden von Einsatzkräften aus dem Haus gerettet. Bereits am Dienstag hatte in einem der Gebäude am Birkwitzer Weg Altpapier in Flammen gestanden.

