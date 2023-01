﻿Keine neue Schwimmhalle in Dresden-Klotzsche? Der Protest wächst

Dresden. Die neue Schwimmhalle in Klotzsche wird nicht gebaut. Das hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) jetzt Stadträtin Silvana Wendt (Freie Wähler/Freie Bürger) schwarz auf weiß mitgeteilt. Die Energiekrise bringt die städtische Bäder GmbH in Schieflage, die Baukosten steigen dramatisch, ein Fördermittelantrag für den Neubau blieb erfolglos. Summa summarum wird das Vorhaben auf unbestimmte Zeit verschoben.

Debatte über neue Geldquellen erforderlich

Torsten Schulze, sportpolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat, will sich mit dieser Aussage nicht abfinden. „Es wäre grob fahrlässig, wenn wir den Neubau jetzt zu den Akten legen“, erklärte der Stadtrat und fügte an: „Es wird Zeit, dass wir uns prinzipiell Gedanken machen über die Finanzierung der städtischen Schwimmhallen.“ Schulze verweist auf die Überlegungen im vergangenen Jahr, neue Finanzierungsquellen für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zu erschließen. „Diese Debatte brauchen wir bei den Bädern auch.“

Stadt soll Finanzierung des Neubaus absichern

„Ein Ersatzbau für die alte Schwimmhalle aus den 1930er-Jahren wird unverändert dringend benötigt“, so Bettina Kempe-Gebert, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Dresdner Norden, auf Anfrage der DNN. „Mit Unterstützung der Stadtratsfraktion fordern wir deshalb, dass die Finanzierung des Neubaus im nächsten Doppelhaushalt der Stadt abgesichert wird.“ Zudem habe Christian Hartmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag, zugesichert, dass sich die CDU im Landtag weiterhin für eine Förderung durch den Freistaat einsetzen werde.

Des Weitere müsse sichergestellt werden, dass das vorgesehene Grundstück beim Wiederanlauf des Projektes Schwimmhalle Klotzsche weiterhin zur Verfügung stehe, betont Bettina Kempe-Gebert.

Verlustausgleich ist gedeckelt

DVB und städtische Bäder hängen gewissermaßen am Tropf des städtischen Konzerns Technische Werke Dresden (DVB), der die Defizite der beiden Unternehmen ausgleicht. Doch TWD-Chef Frank Brinkmann hatte unlängst deutlich erklärt, mehr als 55 Millionen Euro für die DVB und 15 Millionen Euro für die Bäder pro Jahr seien nicht drin. „Die Geschäftsführung der Bäder GmbH ist davon ausgegangen, dass es einen automatischen Verlustausgleich gibt“, kritisiert Schulze und spricht einen zweiten wunden Punkt aus seiner Sicht an. „Auf den Dächern der Schwimmhallen und Bäder wurden keine Photovoltaikanlagen installiert. Dadurch trifft die Energiekrise das Unternehmen besonders schwer.“

Alternative Pläne entwickeln

Jetzt müsse man nach vorne schauen und alternative Pläne entwickeln, die den Neubau in Klotzsche doch noch möglich machen, stimmt der Grüne seiner Stadtrats-Kollegin Wendt zu. „Schwimmhallen sind für eine Stadt genauso wichtig wie Kultureinrichtungen. Ein Verzicht auf den Neubau würde bedeuten, dass die ohnehin knappe Wasserfläche in Dresden weiter sinkt.“

Wird der Dresdner Norden abgehängt?

Die Linke-Stadträtin Anja Apel, die für den Wahlkreis Klotzsche zuständig ist, fordert die Verwaltung auf, am Neubau festzuhalten. Sonst werde der Dresdner Norden von der Entwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Kultur, Sport und soziale Einrichtungen abgehängt. „Im Norden werden Bosch, Jenoptik und viele weitere Unternehmen angesiedelt, aber eine Schwimmhalle soll es in naher Zukunft nicht geben?“, fragt Apel.

Sondersitzung des Stadtbezirksbeirates abgelehnt

Ähnlich äußert sich Torsten Pötschk, FDP-Stadtbezirksbeirat in Klotzsche. „Für Klotzsche ist das die blanke Katastrophe“, findet er und kritisiert, dass die Infrastruktur der Industrieentwicklung im Dresdner Norden weit hinterher hinke. Das fange schon bei der verkehrlichen Erschließung an, betreffe auch die Freigabe von Flächen für den Wohnungsbau und nun eben auch den längst überfälligen Bau der Schwimmhalle.

„Die Steuereinnahmen steigen weiter. Am Geld kann es doch eigentlich nicht liegen“, glaubt Pötschk. Er beantragte beim Stadtbezirksamt die Einberufung einer Sondersitzung des Stadtbezirksbeirates. Das wurde jedoch abschlägig beschieden, weil keine Eilbedürftigkeit bestehe und der Stadtbezirksbeirat nicht zuständig sei. Dieser habe in dieser Sache nur ein Frage- oder Vorschlagsrecht gegenüber dem OB. Pötschk und die FDP im Dresdner Norden geben sich damit nicht zufrieden und wollten am Dienstagabend das weitere Vorgehen beraten.

Sorge vor einer Havarie

Noch ist die alte Schwimmhalle in Klotzsche in Betrieb. Das Gebäude ist aber marode und die Technik auf einem nicht mehr zeitgemäßen Stand. Die Sorge vor einer Havarie, die zu einer Schließung der Halle führt, ist nicht unbegründet, heißt es von mehreren Seiten. Deshalb soll ein Ersatzneubau auf der Königsbrücker Landstraße 100 errichtet werden.

Fördermittelantrag soll zurückgezogen werden

Lars Kühl, Sprecher der Bäder GmbH, erklärte auf Anfrage zur Absage des Neubaus: „Im Sommer 2022 kam eine Absage von der Sächsischen Aufbaubank auf unseren Fördermittelantrag für den Neubau einer Schwimmhalle in Klotzsche. Daraufhin haben wir einen neuen Fördermittelantrag gestellt, der noch nicht entschieden ist. Wir werden diesen Antrag aber jetzt zurückziehen aufgrund der Entscheidung, dass die Schwimmhalle erst mal nicht gebaut wird.“

Es geht nicht nur um die Baukosten

Das prognostizierte Minus der Bäder GmbH für die Jahre 2023/24 sei so hoch, dass das Unternehmen vorgeschlagen habe, die Schwimmhalle jetzt nicht zu bauen, damit der Wirtschaftsplan genehmigungsfähig bleibe. Dem sei der Aufsichtsrat gefolgt. Im Haushalt der Stadt für 2023/2024 spiele die neue Schwimmhalle keine Rolle. „Wenn sich der Stadtrat aufgrund der aktuellen Situation entscheidet, eine neue Schwimmhalle zu finanzieren, ist das eine andere Sache. Aber der Bau ist doch nur das eine. Selbst wenn wir die 30 Millionen Euro, die der Neubau der Schwimmhalle jetzt kostet, auftreiben können, müssen wir in die Zukunft schauen. Zum einen brauchen wir für die neue Schwimmhalle deutlich mehr Personal. Dieser Herausforderung hätten wir uns gern gestellt. Zum anderen muss die Bewirtschaftung der Schwimmhalle aber für die nächsten 20 Jahre auch finanziell sichergestellt sein. Und dem ist Stand heute nicht so“, so der Sprecher der Bäder GmbH.

Von Thomas Baumann-Hartwig und Catrin Steinbach