﻿Keine Blockade: Dresdner Polizei bremst Klimakleber aus

Dresdner Klimakleber mussten am Montag unverrichteter Dinge wieder abziehen, denn die Polizei war bereits vor Ort und sprach Platzverweise aus.

Dresden. Klimakleber hatten auch am heutigen Montag vor, eine Kreuzung in Dresden zu blockieren. Angedacht war zunächst eine noch schärfere Protestform als bisher, am Ende passierte gar nichts.

Die Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ hatten kurz nach Mittag angekündigt, sich dieses mal festbetonieren zu wollen, um die „Intensität der Proteste in Dresden zu erhöhen“. Reichlich eine Stunde später kam die Absage. Man werde stattdessen wieder auf Sekundenkleber zurückgreifen.

Die Polizei hatte da offenbar bereits Wind von der Aktion bekommen und erwartete die Protestgruppe am Ort des Geschehens, der Kreuzung Lommatzscher, Washington- und Kötzschenbrodaer Straße. Die Beamten sprachen Platzverweise gegen die Aktivisten aus.