Kein Platz mehr für Asylbewerber in Dresden

nichts geht mehr. Die Stadt Dresden hat keine freien Plätze für Asylbewerber mehr. Die Kapazitäten sind erschöpft - aber: ab nächster Woche muss Dresden wieder Flüchtlinge aufnehmen und bis dahin Unterkünfte bereitstellen. Wie das gelingen soll, ohne wieder Schulhallen zu belegen, ist unklar. Für den neuerlichen Ansturm sorgen vor allem Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Iran, die über die Balkanroute einreisen.

Das führt zunächst zur Frage: gilt innerhalb der EU das Dublin-Abkommen nicht mehr, das Asylbewerbern vorschreibt, ihren Asylantrag in dem Land zu stellen, wo sie erstmals die EU-Grenze überschreiten, in diesem Fall Griechenland? Doch, aber die Griechen haben ein großes Herz und lassen die Flüchtlinge gern weiterziehen - und schonen damit den eigenen klammen Geldbeutel.

Zweite Frage: warum wollen so viele ausgerechnet nach Sachsen beziehungsweise Deutschland? Weil es hier zugegeben so schön ist, und weil im EU-Vergleich großzügige Leistungen locken. Man wäre ja nicht besonders helle, wenn man für weit weniger Geld in einem griechischen Flüchtlingslager ausharren würde. Also stellt man dann hier einen erneuten Antrag über den vielleicht nach einem halben Jahr entschieden wird und klagt sich nach Ablehnung durch die Instanzen. Abgeschoben werden am Ende eh nur die wenigsten.

Die Zahl der Asylbewerber, die nach Sachsen kommen, steigt und steigt. © Quelle: Christoph Schmidt

Was lernen wir daraus? Asylbewerber, die sich so verhalten, sind nicht bösartig, sondern einfach nur clever. Sie nutzen die Schwächen im System aus. Schwäche Nummer 1: Es gibt innerhalb der EU unterschiedliche Leistungen. Das wäre als erstes zu bereinigen. Systemfehler Nummer 2: Dublin. Besser wäre ein Verteilungssystem nach deutschem Vorbild. Deutschland verteilt seine Asylbewerber nach dem Königsteiner Schlüssel. Da muss je nach Größe und Leistungsstärke jedes Bundesland eine bestimmte Quote erfüllen.

Wie das aber in einer egoistischen und zerstrittenen Gemeinschaft wie der EU verhandelt werden soll, wissen die Götter. Und solange das so ist, müssen Kommunen wie Dresden eben sehen wie sie klarkommen. Jetzt lesen

Schon jetzt könnten wir jeder ausgebildeten Lehrkraft, die sich bei uns bewirbt, einen Arbeitsvertrag geben. In Sachsen mangelt es weder an freien Stellen noch an Geld – sondern an Köpfen, sprich an ausreichend Bewerberinnen und Bewerbern. Christian Piwarz Sachsens Kultusminister (CDU) im Interview über Lehrermangel und Stundenausfall

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Die Wochenendwerte bleiben moderat: Dresden hat am Montag die gesammelten Erkenntnisse zur Verbreitung des Coronavirus am Wochenende veröffentlicht. Die Werte sind moderat. Jetzt lesen

Neue Coronaimpfstoffe in Dresden angekommen: An die Omikron-Variante angepasste Coronaimpstoffe sind ab sofort in Dresden verfügbar. Eine Impfung wird vor allem Risikogruppen und Älteren empfohlen. Auch ein neuer Totimpfstoff ist da. Jetzt lesen

Masken, Tests, Klinikbetten: Diese Corona-Regeln sollen ab Oktober in Sachsen gelten: Sachsen will die Spielräume des neuen Infektionsschutzgesetzes ausnutzen: Das sind die Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung, mit der der Freistaat am 1. Oktober in den Herbst starten soll. Jetzt lesen

© Quelle: Gregor Fischer/dpa

Nach zwei Jahren Pause: Rudern gegen Krebs ist zurück in Dresden

In einer Jubiläumsausgabe findet das Benefiz-Rudern mit 52 Teams wieder auf der Elbe in Dresden statt. Ziel dabei ist es, Spenden für Betroffene der Krebsdiagnose zu sammeln. Beim letzten Mal gab es einen Spendenrekord. Jetzt lesen

Ein Grenzübergang zwischen Estland und Russland. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Schikane und Schlagabtausch: Was an der Grenze der EU zu Russland passieren kann

Bei einem Grenzübertritt von der EU nach Russland piesacken die europäischen Zöllner erst die ausreisenden Russen und die russischen Grenzwächter anschließend einreisende EU-Bürger. Die baltischen Länder und Polen gehen seit dem heutigen Montag noch einen Schritt weiter – wohl unter Verletzung von geltendem EU-Recht. Ein Erfahrungsbericht des Moskau-Korrespondenten Paul Katzenberger. Jetzt lesen

10 bis 18 Uhr: Informationstag fürs berufliche Weiterkommen - Mehr als 100 Jobangebote und Einstiegschancen sowie Beratung zu geförderten Weiterbildungsmöglichkeiten von Randstad und WBS Training in Dresden. Ort: Randstad Niederlassung Dresden, Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden

16 Uhr: Ausstellungs-Eröffnung im Hygienemuseum - Petra Köpping (SPD), Sachsens Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, eröffnet als Schirmherrin die Wanderausstellung „Weil Vielfalt fetzt“ der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen. Ort: Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden

18.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Plauen - in der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für den Neubau der Spielgeräte im Außengelände der Uni-Schule, den Vorschlag eines Verkehrsversuches zu Rundumgrün/Diagonalgrün im Stadtbezirk Plauen und den Vorschlag „Fahrrad frei Schleiermacherstraße“. Ort: Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden, Aula/Mensa, Bernhardstraße 18, 01069 Dresden

20 Uhr: Nachtwächterrundgang - Allabendlich nimmt Sie der Nachtwächter mit auf seine nächtliche Runde durch die Dresdner Altstadt. Er unterhält dabei mit Witz, Charme und so mancher illustren Anekdote aus der Zeit August des Starken. Als besonderer Bonus gilt das Ticket für den Nachtwächterrundgang auch am gleichen oder darauffolgenden Tag als Ticket für die Große Stadtrundfahrt.

Ein Schild mit der Aufschrift „Cour de Justice de l'union Européene“ steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Europaviertel auf dem Kirchberg in Luxemburg. © Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) spricht ein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Die Telekom Deutschland GmbH und die SpaceNet AG wollen feststellen lassen, dass sie nicht verpflichtet sind, bestimmte Daten ihrer Kundinnen und Kunden auf Vorrat zu speichern. Das sieht das deutsche Telekommunikationsgesetz seit Juli 2017 vor.

Eine junge Medusa der Art Turritopsis dohrnii. © Quelle: Maria Pascual-Torner

... diese Qualle - sie kann ewig leben, aber warum?

Sie ist winzig, aber praktisch unsterblich. Eine Quallenart aus dem Mittelmeer kann sich unbegrenzt im Lebenszyklus vor- und zurückbewegen. Nun haben Forschende untersucht, was die Qualle von anderen unterscheidet. Und dabei viele Hinweise im Genom der Art gefunden. Jetzt lesen

