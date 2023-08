Kein Müll, natürliche Shampoos: Diese Dresdner Friseurin setzt Maßstäbe

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

seit mehr als 20 Jahren vergeben wir den DNN-Wirtschaftspreis. Ausgezeichnet werden Unternehmer und Unternehmen aus dem Großraum Dresden, die beste Qualität und Leistungen vorweisen können, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen am Markt erfolgreich sind, besondere Herausforderung bewältigt haben oder neue Verfahren entwickelt und zur Anwendung gebracht haben.

Auch für dieses Jahr hat die Jury, bestehend aus Vertretern des Wirtschaftsministeriums, der Kammern, der Ostsächsischen Sparkasse und der DNN zehn Kandidaten für den DNN-Wirtschaftspreis nominiert, die wir Ihnen im Rahmen einer Portrait-Serie ab heute vorstellen.

Juliette Beke beim Anmischen einer Farbe. © Quelle: Michael Lukaszewski

Den Auftakt macht Friseurmeisterin Juliette Beke, die mit ihrem Salon neue Maßstäbe setzt. Sie schneidet in ihrem Friseursalon nicht nur Haare. Sie benutzt ausschließlich natürliche Shampoos und Färbemittel, die zum Beispiel aus Roter Beete hergestellt werden. Sie produziert Null Abfall und gibt die abgeschnittenen Haare in den Kompost, wo Würmer sie in Humus verwandeln. Juliette Beke liefert eine Blaupause für die Branche und wird ihr Konzept bald im gesamten deutschsprachigen Raum anbieten. Eine spannende Kandidatin. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Arbeitssucht kann jeden Menschen treffen. Beatrice van Berk Soziologin, die das Phänomen Arbeitssucht erforscht, von der rund 10 Prozent der erwerbstätigen Deutschen betroffen sind

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Der 2,6 Tonnen schwere Rettungshubschrauber wurde nach dem Unfall mit einem Schwerlastkran auf einen Tieflader gehievt. © Quelle: Daniel Förster

Nach Hubschrauberunfall: Ist die Luftrettung in Dresden eingeschränkt?

Nach einer missglückten Landung im Dresdner Nordosten muss ein Rettungshubschrauber repariert werden. Drei Fragen an die Verantwortlichen. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 13.08.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Weil erstmals der CO2-Preis erhoben wird, steigen die Gaspreise um etwa zehn Prozent an. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Themenfoto

Der CO2-Preis steigt: Doch wo bleibt eigentlich das Klimageld?

Die Abgabe auf den Ausstoß von Kohlendioxid soll steigen - und zwar mehr als bislang geplant. Die Rufe nach Entlastungen wie dem Klimageld werden deshalb lauter. Allerdings dürfte es damit noch eine ganze Weile dauern. Jetzt lesen

„Haben Sie Angst, bei einem Rettungsversuch zu sterben, Herr Rieckhoff?“ In Graal-Müritz rettet André Rieckhoff Badegäste vor dem Ertrinken. Im RND-Interview erzählt er von einem besonders brenzligen Rettungseinsatz. © Quelle: Sebastian May, Leonie Beyerlein

Termine am Wochenende

Sonnabend, 12 Uhr: „Kunst.Markt“ am Goldenen Reiter - An Verkaufsständen präsentieren lokal ansässige Künstler und Künstlerinnen ihre Werke. In kostenlosen Workshops können große und kleine kreative Ideen ausgelebt werden. Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm. www.kunstvereindresden.de

Sonnabend, 14 bis 18 Uhr: Bürgerpicknick der FDP Blasewitz - Die Freien Demokraten in Dresden-Blasewitz möchten zusammen mit ihrem Bundestagsabgeordneten Torsten Herbst bei Getränken und kleinen Snacks mit Anwohnern und Besuchern über ihre politischen Anliegen diskutieren. Aktuelle Themen sind der Fahrradverkehr im Stadtteil, die Sanierung der Loschwitzer Straße sowie die Planungen zum Blauen Band Geberbach. Ort: Toeplerpark in Dresden-Tolkewitz

Sonntag, 10 bis 16 Uhr: Tag der offenen Galopprennbahn mit Trödelmarkt, Livemusik und Streetfoodbereich. Ort: Galopprennbahn Dresden-Seidnitz, Oskar-Röder-Straße 1

Sonntag, 14 Uhr bis 15.30 Uhr: Verborgene Kunstschätze wiederentdeckt - Eine Kunstbetrachtung an drei Grabmalen des bekannten Bildhauers Selmar Werner (1864-1953). Ort: Johannisfriedhof, Wehlener Straße 13, 01279 Dresden (Treffpunkt: Feierhalle/Wallotkapelle)

Filmnächte am Elbufer

Sonnabend. 19 Uhr: CRO - 2022 war groß, 2023 wird größer: CRO kommt auf 11:11 Open Air Tour! (Ausverkauft)

Sonntag, 17 Uhr: Kannawoniwasein! - Die Macher von RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN und MEIN LOTTA-LEBEN haben gemeinsam einen neuen großen Spaß für die ganze Familie geschaffen. Basierend auf der mehrfach ausgezeichneten Buchreihe von Martin Muser inszeniert Regisseur Stefan Westerwelle (INTO THE BEAT) ein spannendes Roadmovie über Mut, Selbstvertrauen und die Kraft von Freundschaft.

Sonntag, 21 Uhr: Mission: Impossible 7 (Dead Reckoning Teil eins) - Siebter Teil der „Mission: Impossible“-Reihe, in dem die Stunts von Tom Cruise als Agent Ethan Hunt noch einmal atemberaubender und verrückter werden sollen als in den bisherigen Filmen des Action-Franchise. (FSK 12, Der Film endet nach null Uhr. Bitte Jugendschutzgesetz beachten.)

Wer heute wichtig wird

Englands Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane stürmt ab sofort für den FC Bayern. © Quelle: IMAGO/MIS

Kommt er oder kommt er nicht? Das war wochenlang die spannende Frage. Jetzt ist das Tauziehen um Harry Kane beendet. Englands Nationalmannschafts-Kapitän stürmt ab sofort für den FC Bayern. Aber was heißt „ab sofort“? Seit gestern lautet die neue spannende Frage: Spielt er oder spielt er nicht? Gemeint ist heute, beim DFB-Supercup gegen RB Leipzig.

Der 100-Millionen-Transfer würde gern schon heute für die Bayern kicken, wird kolportiert. Ebenso aber, dass eine Meldefrist dafür bis Freitag 15 Uhr verstrichen sei. Ja was denn nun? Ausgeschlossen wurde gestern jedenfalls auch nicht, dass Kane heute Abend von Trainer Thomas Tuchel aufs Spielfeld geschickt wird. Dass er zumindest während des Spiels um den Spuercup im Stadion sein wird, ist nach der gestrigen sehr eiligen Einigung zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Bayern sehr wahrscheinlich.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Blinde Passagiere: Exotische Spinnen werden gelegentlich in Bananenkisten im Supermarkt gefunden. © Quelle: imago images/Becker&Bredel/Eibner/Montage RND

... die Gefahr in der Bananenkiste: So gelangen Regenwald-Spinnen in deutsche Supermärkte

In Bananenkisten in deutschen Supermärkten werden gelegentlich exotische Spinnen gefunden. Wie kann es dazu kommen? Und: Sind die Spinnen wirklich gefährlich? Die Antworten finden Sie hier. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN