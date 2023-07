Kein Abstecher nach Dresden: Frankreichs Präsident Macron verschiebt Staatsbesuch

Berlin. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat am Samstag seinen ab Sonntag geplanten Staatsbesuch in Deutschland abgesagt, der ihn auch nach Dresden führen sollte. Grund sind die anhaltenden Ausschreitungen in Frankreich, hieß es.

Macron wollte vom 2. bis 4. Juli mit allen offiziellen Ehren in Deutschland empfangen werden. Am Dienstag wäre er dann in Dresden gewesen, hätte unter anderem eine Rede in der Frauenkirche gehalten und auf dem Vorplatz zur „Jugend Europas“ gesprochen. Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren in Deutschland gewesen.

Aufgrund der anhaltend angespannten innenpolitischen Lage nach dem durch einen Polizisten verschuldeten Tod eines Jugendlichen am vergangenen Dienstag wurde die Reise aber nun kurzfristig abgesagt. Wie es am Samstag hieß, wolle sich Frankreichs Staatschef stattdessen mit verschiedenen Bürgermeistern treffen. Einige Kommunalpolitiker hatten zuvor Ausgangssperren und eine Verstärkung der Polizei gefordert, um der heftigen Krawallen Herr zu werden.

Kretschmer äußert Verständnis für kurzfristige Absage

Neben anderen Politikern äußerte auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Samstagnachmittag sein Bedauern in einem Tweet, zeigte aber Verständnis für die Absage. „Wir respektieren die Entscheidung von Emmanuel Macron – es ist richtig und nachvollziehbar, der innere und soziale Frieden in Frankreich hat Priorität“, so Kretschmer.

Besuch und Fest in Dresden

Ob das geplante Jugendfest auf dem Dresdner Neumarkt am Dienstag trotzdem stattfinden wird, ist bislang noch unklar. Geplant waren neben einer Rede von Macron auch Auftritte der Dresdner Rapgruppe 01099, der Sängerinnen Leony ( „Remedy“), von Gestört Aber Geil und Lea („Aperol im Glas“). Erwartet wurden dazu bis zu 15.000 Menschen auf dem Neumarkt. Im Anschluss an Macrons Rede sollten sich die Präsidenten mit Vertretern und Vertreterinnen des deutsch französischen Nachwuchskräftenetzwerkes von „Generation Europa“ auf den Lingnerterrasen treffen.

Als weitere Stationen von Macron, der zusammen mit und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anreist, waren ein Besuch in der Nähe von Schloss Moritzburg und ein Termin beim Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden geplant. Die deutsche First Lady Elke Büdenbender und Brigitte Macron sollten während des IPMS-Termins das Grüne Gewölbe besichtigen. Beide Paare wollten mit dem Zug nach Dresden anreisen.

Ausschreitungen nach getötetem Jugendlichen

Ausgelöst wurden die anhaltenden Proteste durch einen tödlichen Polizeischuss auf einen Jugendlichen am Dienstag. Eine Motorradstreife in Nanterre bei Paris hatte den 17-jährigen Nahel am Morgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Polizisten und mutmaßlichen Schützen eine vorsätzliche Tötung vor.

Der Vorfall sorgte landesweit für Bestürzung, Frankreich wird seitdem von heftigen Unruhen erschüttert. In der vierten Nacht in Folge kam es zu Randalen mit mehreren Hundert Verhaftungen, Plünderungen und Brandanschlägen. An diesem Samstag sollte der Jugendliche in Nanterre beerdigt werden.