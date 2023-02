﻿Kauft Dresden 3000 Wohnungen? Das ist der Knackpunkt

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden will noch in diesem Jahr 3000 Wohnungen aus dem Bestand des börsennotierten Großvermieters Vonovia übernehmen. Das Immobilienunternehmen will sich von 6000 Wohnungen in Dresden trennen und hat der Stadt ein Portfolio vorgelegt, aus dem sich die Kommune bedienen kann. Wohnungen, die die Stadt nicht erwirbt, will Vonovia auf dem Markt anbieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3000 Wohneinheiten sind die Obergrenze

Die Stadtverwaltung erklärte auf Nachfrage, dass der Stadtrat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) beauftragt habe, bis zu 3000 Wohnungen von Vonovia zu erwerben. "Damit sind die 3000 Wohneinheiten als Obergrenze zu verstehen", heißt es aus dem Rathaus. Gegenwärtig werde eine tiefergehende Bewertung der angebotenen Wohnungsbestände vorbereitet und durchgeführt. Die Leistungen für die technische und finanzwirtschaftliche Bewertung der Wohngebäude habe die Stadt ausgeschrieben.

Erste Verhandlungen zur Finanzierung

Die juristischen und steuerlichen Beratungsleistungen seien bereits im September 2022 in die Arbeitsphase eingetreten. Parallel zu diesen Prozessen habe die Stadt erste Gespräche und Verhandlungen zur Finanzierung des Ankaufs begonnen. Die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) sei in die Prozesse involviert, da die von Vonovia angekauften Bestände in das Eigentum der WiD überführt werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konkrete Objekte werden untersucht

Laut Stadtverwaltung seien bereits konkrete Objekte im Gespräch, die jetzt tiefergehend untersucht würden. Während einer Vorsondierung seien Bestände aus dem Gesamtverkaufsportfolio ausgewählt worden. Für die Bewertung habe der Stadtrat ein Budget von drei Millionen Euro bewilligt. Für den Kauf der Wohnungen stehen im städtischen Haushalt 40 Millionen Euro Eigenmittel zur Verfügung.

Der Deal wird rund 300 Millionen Euro kosten

Damit muss die Stadt über die WiD einen Kredit für das Geschäft aufnehmen. 3000 Wohnungen werden grob geschätzt um die 300 Millionen Euro kosten, wenn man von Preisen zwischen 900 und 2000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 60 Quadratmetern ausgeht.

Ohne Förderung keine Sanierung

Nicht das einzige Problem. Die Stadtverwaltung verhandelt mit dem Freistaat Sachsen über die Frage, ob auch die Sanierung von preisgünstigem Mietwohnraum gefördert werden kann. Bisher ist nur der Neubau von Sozialwohnungen förderfähig. „Die Sanierung von sanierungsbedürftigen Beständen im mietpreisgünstigen Segment wird ohne angemessene Förderung nicht darstellbar sein“, heißt es aus dem Rathaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur ein nachhaltig tragfähiges Geschäft

Letztlich werde Dresden nur ein nachhaltig tragfähiges Geschäft mit Vonovia abschließen. Dafür müssten der Sanierungsstand der Immobilien, die Förderkulisse, Kaufpreisvorstellungen und Fremdfinanzierungskonditionen untersucht werden.

Vonovia-Sprecher Matthias Wulff erklärte auf Anfrage zum Verkaufsprozess kurz: „Wind sind im Zeitplan.“ Vonovia und die Stadt haben Stillschweigen vereinbart, bisher haben sich beide Seiten daran gehalten. Vonovia besitzt in Dresden 38 000 Wohnungen und hat zum Jahresbeginn weitere 7000 Wohnungen des Unternehmens Deutsche Wohnen übernommen. Nach dem Verkauf von 6000 Einheiten wird Vonovia in Dresden über 39 000 Wohnungen verfügen.