Kaufpark Nickern öffnet nach Umbau am 3. August

ab morgen gibt es in Dresden ein neues Shoppingangebot. Obwohl, so neu ist der Standort nicht. Bereits seit 1996 gibt es den Kaufpark Nickern. Aber nun wird eben alles anders. Das alte Gebäude wird abgerissen und der neue Bau entsteht bei laufendem Geschäftsbetrieb.

Noch wird geschraubt, gesägt, gewischt und eingeräumt. Aber am 3. August ist der neue Teil des Kaufparkes Nickern bereit fürs Einkaufen. Centermanagerin Antje Arnold kann es kaum erwarten. Sie hat ein dreitägiges Eröffnungsprogramm mit Musik, Moderation, Stelzenläufern, Ballonkünstlern und vielem mehr organisiert. © Quelle: Michael Lukaszewski

Der erste Abschnitt ist zwölf Monate nach Beginn fertig und bietet künftig 41 Shops. Dabei soll es aber nicht bleiben. Ist das Projekt einmal in Gänze vollendet, werden auf die Besucher um die 100 Geschäfte warten – immerhin 20 mehr als früher. Das hat seinen Preis. 240 Millionen Euro hat die Unternehmerfamilie Krieger bereits in den Standort Kaufpark Nickern investiert, weitere 120 Millionen Euro würden folgen. Jetzt lesen

Ein Geschäft nach dem anderen gibt auf. Heidi Geiler Verein Pro Pieschen, über die Situation an der Oschatzer Straße

Leer stehende Läden in der Oschatzer Straße. © Quelle: Michael Lukaszewski/Archiv

Warum Dresden kaum noch in die Oschatzer Straße investiert

Millionen Euro sind in das Gebiet um die Oschatzer Straße geflossen. Nun plant die Stadt nur noch kleine Eingriffe. Strukturelle Probleme erschweren die Wiederbelebung der DDR-Einkaufsmeile. Jetzt lesen

© Quelle: Unsplash/Mika Baumeister

Ist Gen Z die Klimageneration? Drei Perspektiven zum Streitthema Klimaschutz

Alle jungen Menschen kämpfen für den Klimaschutz – der Eindruck mag in den vergangenen Jahren entstanden sein. Doch stimmt das wirklich? MADS hat mit drei Menschen gesprochen, die dazu durchaus gegensätzliche Meinungen haben. Jetzt lesen

10 Uhr: Warum Baumfällungen im Großen Garten? - Im Oktober sollen im Rahmen eines Parkseminars im Großen Garten ungefähr 100 Bäume gefällt werden, darunter auch 60 gesunde Spitz-Ahorne. Dr. Claudius Wecke, Leiter des Bereichs Gärten bei der Staatlichen Schlösser, Burgen & Gärten Sachsen gGmbH, erklärt Medienvertretern, warum das nötig ist und was es mit dem Klimawandel zu tun hat,

11 Uhr: Palais Sommer zeigt Solidarität - Seit bekannt wurde, dass das diesjährige Pantomimefestival aufgrund fehlender Fördermittel gefährdet ist, erlebt das Team vom Mimenstudio Dresden eine Welle der Solidarität. Wie sich der Palais Sommer daran beteiligt, erklären die Verantwortlichen auf einer Pressekonferenz.

13 Uhr: Sommertour - Staatsministerin Katja Meier besucht die Stadt Pirna mit dem Projekt „Bürgerrat zur Marktplatzgestaltung – Historischer Marktplatz Pirnas im 21. Jahrhundert“

Papst Franziskus und eine Gruppe junger Pilger winken im Oktober 2022 aus dem Fenster seines Ateliers am Petersplatz. Gemeinsam mit den jungen Pilgern meldete er sich mittels eines Tablet-Computers für den Weltjugendtag 2023 in Lissabon an. © Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus reist heute für mehrere Tage nach Lissabon zum Internationalen Weltjugendtag der katholischen Kirche. Dort kommt er mit katholischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. Zu den Höhepunkten zählen sein Besuch im Wallfahrtsort Fátima, das Abendgebet am Samstag sowie die Heilige Messe am Sonntag.

Keine Ufos am Himmel: In diesen Nächten ziehen wieder Starlink-Satelliten ihre Bahnen. © Quelle: Patrick Pleul/dpa Archiv

... die Frage, warum gerade die USA vom Ufo-Wahn infiziert sind

Die US-Regierung soll im Besitz unbekannter Flugobjekte sein und nicht-menschliche Überreste sezieren. In keinem anderen Land spielen Außerirdische eine so große Rolle in Medien, Politik und Popkultur wie in den USA. Woher kommt die Faszination? Und was macht man eigentlich, wenn man in Deutschland ein Ufo sichtet? Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

