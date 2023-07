﻿Der erste Teil des neuen Kaufparkes Nickern in Dresden ist fertig

Dresden. Wer aus der Innenstadt über die Dohnaer Straße zum Kaufpark Nickern fährt, für den scheint optisch zunächst alles beim Alten zu sein – noch. Denn die Tage des 1996 eröffneten Einkaufszentrums sind gezählt. Während neben dem alten Kaufpark schon ein Teil des neuen Einkaufszentrums emporgewachsen ist, dominiert an der Dohnaer Straße, Ecke Tschirnhausstraße noch die allseits bekannte rosarote Fassade mit dem verglasten Haupteingang und den zahlreichen Werbeschriften die Kreuzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber nicht mehr lange. „In drei bis vier Wochen beginnt der Abriss“, sagt Andreas Uhlig. Denn dann wächst der Neubau Richtung Bauhaus-Baumarkt.

Warum der Kaufpark Nickern abgerissen wird

Andreas Uhlig ist Chef der Centerverwaltungsgesellschaft der von Kurt Krieger gegründeten gleichnamigen Unternehmensgruppe. Zu dieser gehören Fachmarktzentren wie Höffner und mehrere Einkaufszentren – seit einiger Zeit auch der Kaufpark Nickern. Den holt er jetzt technisch und optisch in die neue Zeit. Nicht nur weil „der rosarote Beton der Fassade irgendwie an den Kreml erinnert“, findet Andreas Uhlig. „Der technische Zustand des alten Kaufparks ist so desolat, dass uns nur der Abriss blieb.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andreas Uhlig, Geschäftsführer der CMC Center Management GmbH, zeigt auf dieser Luftaufnahme auf den Teil des neuen Kaufparkes, der schon weitestgehend fertig ist. Links sieht man den L-förmigen alten Teil, dessen Abriss jetzt bevorsteht. Dann wird in Richtung Dohnaer Straße/Tschirnhausstraße weitergebaut. © Quelle: Catrin Steinbach

Er sagt aber auch: „Müssten wir heute noch mal die Entscheidung treffen, würden wir es nicht mehr machen.“ Kein Wunder, denn die Zeiten haben sich durch die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage und die daraus resultierende Baukostenexplosion gravierend verändert. Auch die Materialbeschaffung war bis vor einem halben Jahr noch ein Riesenproblem. Und: „Wir bauen nachhaltiger und aufwändiger. Es ist ein Honneur an die Stadt Dresden.“

Warum der Bau eine logistische Herausforderung ist

Der Kaufpark Nickern wird komplett neu gebaut. Trotzdem kann man (bis auf zwei Tage Schließzeit am 1. und 2. August) immer dort einkaufen und auch parken, obwohl auch das Parkdeck abgerissen wird und die Parkplätze neu gebaut werden.

Abriss und Neubau so zu planen, dass das funktioniert, ist eine logistische Herausforderung. Denn auf der Fläche ist wenig Platz. „Wir haben in der Umgebung Flächen anmieten müssen, um dort den Bauschutt zwischenlagern und trennen zu können, bevor er entsorgt wird“, sagt der Manager der Kriegerschen Einkaufszentren und Fachmärkte.

Mit wie viel Mehrkosten der Investor rechnet

Die 25 Millionen Euro Mehrkosten für den Neubau des Kaufparkes Nickern, von dem das Unternehmen Krieger noch im Februar ausgegangen war, sind schon wieder Makulatur. „Es wird um mehr als 30 Millionen Euro teurer“, so der Geschäftsführer der CMC Centermanagement GmbH. Geplant war ursprünglich eine Investitionssumme von 300 Millionen Euro. Das Projekt lasse sich „kaufmännisch nicht mehr so richtig darstellen“, gibt Andreas Uhlig zu. Und: „Wir sind aber eine Firma, die das, was sie anfängt, zu Ende bringt. Auch wenn es Schmerzen bereitet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir bauen hier nicht irgendwas hin, um Geld zu verdienen. Es muss den Mietern, den Kunden und auch uns Spaß machen.“ Der Kaufpark Nickern befinde sich an einem Einfallstor in die Stadt Dresden. „Da möchten wir was bauen, wofür sich die Stadt nicht schämen muss. Wir machen’s hier schön.“ Ob das am Ende so ist, wird 2024 zu beurteilen sein, wenn der Kaufpark Nickern vorm Weihnachtsgeschäft fertig ist und komplett öffnet.

Was die Kunden ab 3. August erwartet

Jetzt ist der erste Bauabschnitt – und damit die Hälfte des neuen Kaufparks – fertig. Am Donnerstag, 3. August 2023, machen im Neubau die Läden auf. Es wird fast ein nahtloser Übergang mit nur zwei Tagen Schließzeit. Denn bis 31. Juli haben im alten Kaufpark noch Geschäfte wie Kaufland und Müller geöffnet. Andere haben schon eher dichtgemacht und sich nebenan im neuen Teil eingerichtet. „Bis auf wenige Ausnahmen, die nicht mehr weitermachen können oder wollen, sind alle Mieter geblieben“, gibt Andreas Uhlig Auskunft. Dafür wird es – wenn der Kaufpark Nickern dann komplett fertig ist – neue Angebote geben.

Das Modehaus „Mein Fischer“ hält dann Einzug, „Snipes“ mit Sneakern, Streetwear und Accessoires und „Jedy“ mit Sportbekleidung. Des Weiteren werden der Burgergrill Peter Pane sowie ein aus Neapel stammendes italienisches Familienunternehmen mit der Eröffnung 2024 gastronomisch das Angebot bereichern. In dem Teil des Kaufparkes, der jetzt eröffnet wird, finden die Kunden auch einen Fanshop von Dynamo Dresden.

Marktplatz kommt neu hinzu

Zudem lädt bereits ab 3. August ein Marktplatz zum Verweilen ein. Bäcker, Fleischer, Dönerverkäufer sowie ein Obst- und Gemüsehändler ziehen in Holzhütten unter großen künstlichen Bäumen. „Hier kommen überall Stühle und Tische hin“, zeigt Andreas Uhlig auf eine große leere Fläche. Im nächsten Bauabschnitt werde es dann einen weiteren Marktplatz geben, kündigt der Manager an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

C&A sowie Intersport ziehen bis zur kompletten Fertigstellung des Kaufparks erst einmal in jeweils ein Interimsverkaufzelt an der Michaelisstraße, bis ihre neuen Verkaufsflächen fertig sind.

Um wie viel größer der Kaufpark Nickern wird

„Wir werden 4000 Qadratmeter mehr haben als vorher, insgesamt 36 000 Quadratmeter“, so Uhlig. Damit ist der Kaufpark Nickern immer noch kleiner als der Elbepark mit 42 000 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Im Vorfeld der Baumaßnahme gab es kommunalpolitisch heftige Diskussionen darüber, dass der Kaufpark Nickern an Fläche zulegt. Die Argumentation ging dahin, dass das der Innenstadt das Wasser abgrabe. Andreas Uhlig sieht das natürlich anders. „Was es an Problemen in der Innenstadt gibt, ist hausgemacht“, sagt er. Dass es funktioniere, wenn man eine richtige Konzeption habe, sehe man an der Centrumgalerie, die sich zu einem Zentrum für junge Leute in der Innenstadt entwickelt habe, so seine Meinung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bestandsmieter bekommen mehr Verkaufsfläche

Das Gros der zusätzlichen Mietfläche im Kaufpark Nickern würde zudem an Bestandsmieter gehen, die nun endlich so viel Verkaufsfläche bekommen könnten, wie sie für die Präsentation ihres Sortimentes brauchen. „Intersport lag im Bestandscenter bei 700 qm und bekommt jetzt die doppelte Fläche. Das Gleiche gilt für H&M, für den Mediamarkt und andere.“

Zum anderen hat sich die Fläche des Kaufparkes aufgrund der gestiegenen Baukosten bereits reduziert. Denn eines der drei Stadthäuser, die mit der Fertigstellung des neuen Centers dann den Haupteingang bilden, wird eine Etage kleiner und demzufolge nur noch zwei Stockwerke über dem Erdgeschoss hoch. Damit fallen 1700 Quadratmeter weg.

Lesen Sie auch

Von der Grundfläche her wird der Kaufpark Nickern künftig mehr Platz einnehmen als vorher. Denn Läden und Gastronomie befinden sich dann auf einer Ebene. „Es wird kein Obergeschoss mehr zum Einkaufen geben, weil die schlechter frequentiert sind. Wir würden heute nie mehr Einkaufszentren mit Obergeschoss bauen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Woher die Kunden im Kaufpark Nickern kommen

Im Kaufpark Nickern kaufen vornehmlich Einwohner aus Prohlis, Nickern und Heidenau ein. „Unsere Kunden kommen aber auch aus dem Vorerzgebirge, dem Osterzgebirge und vor allem aus Tschechien“, sagt Andreas Uhlig. „An einem Freitag oder Sonnabend sind 25 bis 30 Prozent der Kunden traditionell aus dem Nachbarland.“

Deswegen sei er auch – bevor die Entscheidung über den Kauf und Neubau des Kaufparkes Nickern gefallen sei – ein Jahr lang in der Grenzregion von Tschechien herumgefahren, um zu erkunden, ob dort ein großes Einkaufszentrum geplant ist. „Wäre dem so gewesen, hätten wir das hier nicht gemacht.“

Wie der Manager die Zukunft der Stadt sieht

Langfristig sieht Andreas Uhlig Dresden als Wachstumsmarkt. „Dresden ist das München des Ostens“ – davon ist er überzeugt. „Wenn es mit diesen Ansiedlungen so weiter geht, wie sie im Moment geplant sind und möglicherweise kommen, dann kann Dresden nur noch größer werden. Ich denke, in 50 Jahren wird die Stadt die Eine-Million-Marke erreichen. Und die Leute werden mehr verdienen.“

DNN