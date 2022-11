﻿Kaufhaus-Kette in der Krise: Ist Karstadt Dresden in Gefahr?

Dresden. „Alles auf neu – Hier shoppen Sie bald noch schöner“ verkünden Schilder im Dresdner Karstadt. Seit Wochen sind große Flächen gähnend leer bzw. durch Sichtschutzwände abgetrennt. Das Angebot ist stark ausgedünnt, einige Warengruppen sind im Haus umgezogen, denn es wird umgebaut. Trotzdem ist am Dienstag nach dem Reformationstag das Dresdner Kaufhaus um die Mittagszeit ganz gut besucht. In einem Schaufenster wird gerade die Weihnachtsdeko aufgebaut.

© Quelle: Catrin Steinbach

Rettung im Schutzschirmverfahren

Doch für die Mitarbeiter des Dresdner Karstadts heißt es wieder einmal Bangen. Zum zweiten Mal seit 2020 sucht der wirtschaftlich ins Schlingern geratene Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof, der deutschlandweit jetzt noch 131 Warenhäuser betreibt, Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Ziel ist eine Sanierung. Im Zuge dessen müsse das Filialnetz um „mindestens ein Drittel reduziert“ werden, hatte Galeria-Chef Miguel Müllenbach gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ angekündigt.

Der Geschäftsführer der Dresdner Filiale will sich weder zum Umbau noch zur Zukunft seines Hauses äußern, lässt auf die Zentrale des Unternehmens in Essen verweisen. Dort klingelt sich am Dienstag in der Abteilung Unternehmenskommunikation das Telefon tot.

„Wie ein Blick in die Glaskugel“

Torsten Furgol, Landesfachbereichsleiter Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, kann noch keine Aussage treffen, ob überhaupt und wenn ja, welche Häuser in den drei Bundesländern betroffen sind. „Das wäre wie ein Blick in die Glaskugel“. 2020 sei schon mal vorgesehen gewesen, das Chemnitzer Warenhaus zu schließen. Aber das haben wir ja dann vom Tisch bekommen.“

Schon „seit drei oder vier Monaten bekannt“ sei allerdings, dass das Warenhaus in Halle schließt. „Wie die neue Liste von Schließungen aussieht, wissen wir noch nicht.“ Torsten Furgol rechnet nach der nächsten Aufsichtsratssitzung mit konkreteren Informationen.

Mitarbeiter haben auf viel Geld verzichtet

Verdi habe für Galeria eine Bundestarifkommission eingerichtet. „Es geht bundesweit immerhin um fast 18 000 Beschäftigte.“ Furgol fordert, dass Galeria-Eigentümer René Benko seiner Verantwortung nachkommt, „Geld ins Unternehmen steckt und endlich ein tragfähiges Warenhauskonzept vorlegt“. Die Karstadt-Beschäftigten hätten „dem Unternehmen schon viel Geld zur Verfügung gestellt, weil sie in den vergangenen Jahren auf Entgeltbestandteile verzichtet haben“.

Laut einem Ende 2019 abgeschlossenen Integrations- und Überleitungsvertrag für Karstadt- und Kaufhof-Warenhäuser war für die nächsten fünf Jahre eigentlich eine „umfassende Standort- und Beschäftigungssicherung“ sowie „die verbindliche und vollständige Rückkehr in die Flächentarifverträge des Einzelhandels ab Januar 2025″ vereinbart worden. Am 21. Oktober habe die Unternehmensleitung diesen Tarifvertrag gekündigt.