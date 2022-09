In der Altstadt sollte demnächst ein Katzentempel eröffnen. Aber dann sprang der Vermieter ab. Tierfreunde dürfen dennoch weiter hoffen.

Dresden. Nach langer Suche war die passende Immobilie endlich gefunden, der Mietvertrag für das erste Katzenrestaurant in Dresden fast unter Dach und Fach: An der Galeriestraße direkt neben dem Kulturpalast sollte noch dieses Jahr ein Katzentempel – ein Ableger der derzeit in Deutschland eifrig expandierenden Restaurantkette mit seinen flauschigen Bewohnern – öffnen. Aber dann machte der Vermieter auf der Zielgeraden plötzlich einen Rückzieher.

Schon seit einigen Jahren gibt es Pläne für einen Katzentempel in der Landeshauptstadt. Der Name ist dabei Programm, gehören zum Inventar der Restaurants doch auch stets eine Hand voll Katzen, die je nach Lust und Laune den Besuchern Gesellschaft leisten. Ein halbes Dutzend dieser flauschigen Lokalitäten gibt es bereits in Deutschland, zwei davon allein in Leipzig. Bis zum Jahresende wollen die Gründer die Anzahl der Katzentempel verdoppeln, in etlichen Städten stehen Neueröffnungen an. Nur in Dresden müssen sich Katzenfans weiter gedulden.