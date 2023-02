Der Markt an der Karcherallee schließt für einige Wochen und öffnet im März unter neuem Namen. Eine generelle Abkehr vom Frida-Konzept ist laut Konsum aber nicht geplant.

Dresden. Wer öfter im Frida-Markt an der Karcherallee in Dresden-Striesen einkauft, konnte es schon seit Tagen nicht übersehen: Halbleere Regale, teilweise mit Plastikplanen abgedeckt, ein ausgedünntes Sortiment. Und das große blaue Schild neben der Tür. Wer daran achtlos vorbeigelaufen war, erfuhr spätestes auf die verdutzte Nachfrage an der Kasse: „Wir bauen um“. Am Freitag öffnete der Lebensmittelmarkt nicht nur das letzte Mal für einige Wochen, sondern auch das letzte Mal als Frida-Markt. „Aus Frida wird Konsum“ steht auf dem Schild.