﻿Kann sich Dresden seine Schwimmhallen noch leisten?

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat den Stadtrat aufgefordert, eine ehrliche Debatte zur Zukunft der städtischen Bäder GmbH zu führen. Mehrere Stadtratsfraktionen hatten zur Sitzung am Donnerstagabend Eilanträge eingereicht, mit denen der Neubau einer Schwimmhalle in Klotzsche sichergestellt werden soll. Hilbert erklärte, es bringe nichts, das neue Hallenbad mit städtischen Mitteln zu finanzieren, wenn die Frage des Betriebs nicht abgesichert sei. "Wir brauchen eine langfristige und dauerhafte Strategie für die Bäder."

Resultat der wirtschaftlichen Gegebenheiten

Weder der Stadtrat, er noch die Verwaltung hätten entschieden, dass der Neubau in Klotzsche verschoben wird, betonte Hilbert. „Das ist das Resultat der wirtschaftlichen Gegebenheiten bei der Bäder GmbH.“ Der städtische Konzern Technische Werke Dresden (TWD) könne nur einen jährlichen Verlust von 15 Millionen Euro ausgleichen. Ohne Gegenmaßnahmen werde die Bäder GmbH aber einen Verlust von 19 Millionen Euro schreiben. Deshalb habe die TWD-Spitze die Geschäftsführung der Bäder GmbH zu Konsolidierungsmaßnahmen aufgefordert. Ursache für die Steigerung sei die Energiekrise. Die Kosten für den Betrieb von Bädern und Schwimmhallen seien dramatisch gestiegen.

Hoffnung auf 10,2 Millionen Euro Fördermittel

Der Neubau in Klotzsche werde nach neuen Berechnungen 29,7 Millionen Euro kosten. Das sei eine Steigerung von vier Millionen Euro zu den ursprünglichen Plänen. 20,4 Millionen Euro davon seien förderfähig, die Bäder GmbH hoffe auf Fördermittel in Höhe von 10,2 Millionen Euro. Es gebe aber noch keine Entscheidung über den Antrag. Die jährlichen Betriebskosten für das Bad würden bei 1,6 Millionen Euro liegen, dieser Betrag habe sich verdoppelt, so Hilbert. „Diese Fakten machen es der Bäder GmbH nicht mehr möglich, die Planungen für den Neubau weiter voranzutreiben. Die Finanzierung ist nicht gesichert.“

Kein Denken von Haushalt zu Haushalt

Der Stadtrat müsse intensiv darüber sprechen, was sich Dresden leisten könne und leisten wolle. Die Bäder GmbH brauche eine langfristige Perspektive und keine Lösungen von Haushalt zu Haushalt, forderte der Oberbürgermeister. Es gehe um eine Prioritätensetzung, bei der es dazu kommen könnte, das andere städtische Vorhaben hintenan gestellt werden müssten. „So ehrlich müssen wir sein.“

Grundstück für die Stadt sichern

In Klotzsche gehe es darum, das für den Neubau vorgesehene Grundstück auf der Königsbrücker Landstraße 100 für die Stadt zu sichern, erklärte Hilbert. Danach gehe es um die Frage, wie Dresden eine Finanzierung stemmen könne. Dazu sei die Verwaltung auch im Gespräch mit den Dresdner Landtagsabgeordneten.

Standortvorschlag für „Neues Sachsenbad“

Beim Neubau einer Schwimmhalle für die Stadtteile Pieschen und Neustadt unter dem Arbeitstitel „Neues Sachsenbad“ werde die Verwaltung noch im ersten Quartal eine Vorlage mit dem Standortvorschlag vorlegen, kündigte Hilbert an. Vorzugsvariante soll nach DNN-Informationen eine Fläche am Alexander-Puschkin-Platz sein. Erst wenn der Standort feststehe, könnten Aussagen zu möglichen Baukosten getroffen werden.

Aktualisiertes Bäderkonzept vor der Sommerpause

Der Mietvertrag für das Bad „Elbamare“ in Gorbitz läuft im März 2025 aus. Das Bad sei seit 30 Jahren in Betrieb, das führe zu hohen Sanierungskosten, so der OB. „Wir müssen in der Bäder GmbH diskutieren, wie wir damit umgehen wollen.“ Für den Neubau einer Schwimmhalle im Dresdner Osten habe das Stadtplanungsamt der Bäder GmbH mögliche Standorte vorgeschlagen, die jetzt geprüft würden. Bis zur Sommerpause werde dem Stadtrat ein aktualisiertes Bäderkonzept vorliegen, versprach Hilbert.