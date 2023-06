﻿Kann der Striezelmarkt 2023 auf dem Altmarkt stattfinden?

Dresden. Großbaustelle Altmarkt: Dresdens zentraler Platz wird seit über einem Jahr saniert. Schaffen es die Bauarbeiter rechtzeitig vor dem Striezelmarkt, den Altmarkt fertigzustellen? „Ja“, sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne), die Arbeiten würden im Zeitplan liegen, es gebe keine Hinweise auf einen Bauverzug. Der oberirdische Medienausbau sei weitestgehend abgeschlossen, die Anschlussarbeiten für das Veranstaltungsnetz im Technikraum würden laufen. „Aktuell wird der Bereich um das frühere Alte Rathaus gepflastert.“

Für die ansässigen Gastronomen heißt es: Noch eine Freisitzsaison ohne größere Freisitzflächen auf dem Altmarkt durchhalten. Erhebliche Rest- und Nacharbeiten an der Pflasterfläche selbst sowie Anschlussarbeiten für das Veranstaltungsnetz in den Unterflurverteilern würden gastronomische Angebote auf dem Altmarkt verhindern, so Kühn.

Dresdner Altmarkt muss grundhaft saniert werden

Kleiner Lichtblick: Auf der Westseite im Bereich des Burger-Restaurants „Hans im Glück“ sollen die Gehwegflächen wieder als Freisitz genutzt werden können, wenn die Platten fertig verlegt sind. Die Arbeiten sollen im Juni beginnen und vier bis sechs Wochen dauern. Im Oktober werden dann noch fünf Bäume auf der Westseite des Altmarkts gepflanzt. Die Baumgruben dafür wurden von den Bauleuten bereits vorbereitet.

Blick auf den Altmarkt: So sieht es aktuell aus. © Quelle: Michael Lukaszewski

Der Altmarkt muss grundhaft saniert werden, weil das Mediennetz den Anforderungen nicht mehr angemessen ist. Zudem ist das Regenwasser nicht vernünftig versickert, sondern regelmäßig in die Kabelschächte eingedrungen. Einige Händler mussten Strom von Anliegern zapfen, weil das Stromnetz überlastet war. Kabelschächte wurden bei Märkten zu Stolperfallen, der Handyempfang brach regelmäßig zusammen. Das soll mit dem neuen Mediennetz besser werden.

Geschnittenes Pflaster für vier Millionen Euro extra

Im Zuge der Arbeiten verlegen die Bauarbeiter geschnittenes Pflaster, das für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, aber auch für Eltern mit Kinderwagen deutlich besser genutzt werden kann als das alte Holperpflaster. Die Mehrkosten liegen bei vier Millionen Euro im Vergleich zum alten Pflaster, insgesamt waren die Arbeiten mit 9,5 Millionen Euro kalkuliert worden.

Angesichts der dramatisch steigenden Baukosten sind Kostenerhöhungen auch auf dieser Baustelle ein Thema, erklärte Kühn. „Aktuell können wir jedoch noch keine Aussage zum Umfang treffen, da sich die von den Unternehmen angezeigten Mehrkosten noch in Prüfung befinden.“

