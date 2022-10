﻿Kann der Stadtrat in Dresden Stromsperren stoppen?

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll als Aufsichtsratsvorsitzender des Versorgers Sachsen Energie die Geschäftsführung des Unternehmens ansprechen und bitten, dass bis zum Jahresende 2023 Energiesperren für säumige Zahler ausgesetzt werden. Ferner soll Hilbert gemeinsam mit der Ostsächsischen Sparkasse und der Sachsen Energie einen Nothilfefonds einrichten. Dieser soll Dresdner Haushalten unter die Arme greifen, die ihre Energiekosten nicht zahlen können. Das hat der Stadtrat auf Initiative der Dissidenten-Fraktion jetzt beschlossen – mit knapper Mehrheit.

„Niemand sollte in diesem Land frieren müssen“

Im Sozialausschuss war der Antrag „Energiesperren und Energiearmut verhindern“ noch durchgefallen, aber im Stadtrat fehlten in der Debatte zahlreiche Stadträte, so dass eine Mehrheit von vier Stimmen zustande kam. „Niemand sollte in diesem Land frieren müssen“, erklärte Dissidenten-Stadtrat Michael Schmelich und wies darauf hin, dass immer mehr Menschen die hohen Energiekosten nicht mehr bezahlen könnten. In der Krise sei der Zusammenhalt in der Gesellschaft entscheidend, sagte Schmelich, niemand dürfe mit seinen Problemen allein gelassen werden. Er verwies auf die Stadt Freiberg, die einen Nothilfefonds von einer Million Euro für Betroffene aufgelegt habe.

Sicherungsmechanismus für Menschen mit Energieschulden

Es gehe nicht darum, säumigen Zahlern die Stromkosten zu erstatten. Sondern um Zuschüsse und zinslose Darlehen, mit denen die Menschen an der Versorgung angeschlossen bleiben könnten, so Schmelich. Vincent Drews (SPD) sprach von einem „Sicherungsmechanismus für Menschen mit Energieschulden in dieser Stadt“, während Christoph Blödner (FDP) meinte: „Ich halte es für kontraproduktiv, wenn wir Parallelmaßnahmen installieren. Es gibt genügend Hilfen für die Betroffenen, wir brauchen keine zusätzlichen Eingriffe.“ Die Befürworter der Initiative setzten sich letztlich mit 34 gegen 30 Stimmen bei einer Enthaltung durch.

Nachfrage nach Zahlungsaufschüben nimmt stark zu

Sachsen Energie sieht den Stadtratsbeschluss kritisch, wie Sprecherin Nora Weinhold auf Anfrage mitteilte. Der Stadtratsbeschluss allein könne die rechtlichen Grundlagen zur Durchführung von Strom- und Gassperren nicht außer Kraft setzen, erklärte die Sprecherin. Selbstverständlich würden die Verbraucher angesichts der aktuellen Preissteigerungen Unterstützung benötigen. „Derzeit nimmt die Nachfrage nach Zahlungsaufschüben stark zu.“ Entscheidend würden die Entlastungsregelungen der Regierung für die einzelnen Kundengruppen sein, so Weinhold.

Sperrungen sind immer das letzte Mittel

Sperrungen der Energieversorgung seien grundsätzlich die ultima ratio. „Umso wichtiger ist es, dass sich die Kunden so früh wie möglich beim ersten Zahlungsverzug direkt bei uns melden und nicht warten, bis eine hohe Summe aufgelaufen ist.“ Ziel sei es immer, eine individuelle Lösung gemeinsam mit den Kunden und auch in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern und Jobcentern zu finden. „Diese Zusammenarbeit haben wir in den letzten Monaten intensiviert“, so Weinhold.

Moratorium würde Versorger in Schwierigkeiten bringen

Ein Moratorium für Strom- und Gassperren löse das Problem nicht, sondern verschiebe es nur in die Zukunft. „Es laufen Zahlungsrückstände auf, deren Abtragung in der Zukunft ungeklärt ist. Somit wird die Bugwelle immer größer.“ Ein Moratorium werde massive Auswirkungen auf die Liquidität des Versorgers haben. Dadurch könnten selbst gut aufgestellte Unternehmen mit einem guten Krisenmanagement und einer langfristigen Beschaffungsstrategie, die vergleichsweise stabil durch die Krise steuern würden, schnell in finanzielle Schieflage geraten. „Kleinere und mittlere Versorgungsunternehmen wären hier schnell selbst existenzbedroht. Wir als Versorger gehen bei der Lieferung der Energie in Vorleistung und sind mit extrem hohen Kosten für ihre Beschaffung konfrontiert“, so Weinhold.

Die Absicherung von Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten muss aus Sicht des Versorgers über die bestehenden Systeme und staatliche Hilfsprogramme erfolgen. „Ein Verbot der Versorgungsunterbrechung trotz Zahlungsrückständen wäre auch gegenüber allen redlich zahlenden Verbrauchern – und das ist die Mehrheit – nicht nachvollziehbar zu vermitteln.“ Zumal vielen Verbrauchern bekannt sei, dass die Energiekosten in den Leistungsbezügen der Sozialträger enthalten sind, erklärte die Sprecherin.