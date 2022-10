﻿Kann Religiosität heilen? Ärzte und Seelsorger diskutieren in Dresden

Dresden. Das Neue Testament der Bibel berichtet an mehreren Stellen davon, wie starker Glaube Menschen heilt. Hat sich das heute, im Zeitalter moderner Medizin, erledigt? Oder könnte das Christentum doch beim Gesundwerden helfen? Was wäre ein seriöser Weg dafür, ohne fragwürdige Selbstermächtigung, wie sie bei diversen Wunderheilern oder in manchen selbstständigen pfingstlich-charismatischen Gemeinden anzutreffen ist? Über solche Fragen haben Teilnehmer einer Tagung des Evangelischen Bundes jetzt in der Dresdner Dreikönigskirche gesprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heil ist nicht gleich Heilung

Prinzipiell möglich sind Gebete für Kranke in der evangelisch-lutherischen Landeskirche, wie Peter Zimmerling erläutert, Professor für Praktische Theologie an der Leipziger Universität. Wie sie zu praktizieren sind, regeln Vorschriften in einer sogenannten Agende. Zunächst, so betont er, müssten sich solche Angebote der evangelischen Kirche klar von kommerziellen Wunderheilungen in der westlichen Industriegesellschaft unterscheiden. Das Heil in christlichem Sinn sei als etwas Umfassenderes zu verstehen und dürfe auf keinen Fall mit Heilung gleichgesetzt werden. „Die Krankensegnung muss auch deshalb von jeder Fixierung auf den äußeren Heilungserfolg frei bleiben, weil Gott den Menschen durch das Evangelium von lebenszerstörenden Lasten befreien und weder die Segnenden noch den Kranken unter einen neuen Leistungsdruck bringen will.“ Die Segnung solle Kranke vor allem ihrer Gemeinschaft mit Gott und Gemeinde vergewissern. In keinem Fall ersetze sie eine medizinische Behandlung. Anders gesagt: Gebete sind keine Wundermedizin.

Heilung durch Zuwendung: Ein Seelsorger berichtet

Helfen können Christen aber auf eine Weise, für die Ärzten und Schwestern selten Zeit bleibt: durch menschliche Zuwendung. Pfarrer Michael Leonhardi hat das in den zwölf Jahren als Krankenhausseelsorger im Dresdner Uniklinikum oft erfahren. Wenn er gerufen wird, weiß er nie, was ihn erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einmal liegt eine junge Frau auf der Station des Dresdner Uniklinikums wie tot im Bett. Fünf Mal hat er zuvor mit ihr gesprochen. Zuletzt hat sie ihn lauthals begrüßt: „Mein Retter kommt!“ Leonhardi, seit zwölf Jahren hier Krankenhausseelsorger, wäre etwas weniger Euphorie lieber. Nun aber: keinerlei Reaktion. Die Stationsschwester winkt ab. Er versucht es dennoch. Sie höre so gern Lobpreislieder, hatte die Frau ihm erzählt. Leonhardi stimmt „Großer Gott, wir loben dich“ an. Nichts. „Christ ist erstanden“. Bei der zweiten Strophe geht ihre Hand hoch, fällt wieder auf die Bettdecke. Die Schwester ist verdutzt: „Den ganzen Tag hat sie sich nicht bewegt.“ Später, als die Frau erwacht, kann sie sich an nichts erinnern.

Manchmal ist er gefragt, wenn auch die besten Ärzte nicht mehr zu helfen vermögen. Am Bett eines sterbenden Diakons singt Michael Leonhardi eine Stunde lang alle Adventslieder, die er kennt, bis er heiser ist. Dann kommt der Sohn des Mannes. Am nächsten Tag teilt die Schwester mit, der Diakon sei friedlich eingeschlafen. Und fügt zum Erstaunen des Seelsorgers hinzu: „Da liegt noch jemand, Verwandte sind noch nicht da. Vielleicht tut es ihm gut, wenn Sie mal hingehen.“ Wer sich in die Nähe von Menschen in einer Krise begebe, die den Tod vor Augen haben oder gar sterben, erlebe beides, sagt Michael Leonhardi: „Schrecken, aber auch etwas, das trägt.“

Transparente Studien als Grundlage

Der Pfarrer kann Dutzende solcher Begebenheiten aus seinem Seelsorgeralltag berichten. Von der Frau, die nach einer Hirnoperation nicht sprechen konnte. „Wollen Sie, dass ich bleibe? Dann schließen und öffnen Sie zwei Mal die Augen.“ Das tat sie. Er nahm ihre Hand. „Sie sollen wissen, dass Sie auch bei Gott in guten Händen sind.“ Nach einer weiteren OP konnte sie ihre linke Hand nicht bewegen. „Die braucht jetzt ganz besonders viel Liebe“, sagte er ihr. „Mehr als die gesunde.“

Eine Tagungsteilnehmerin erinnert an eine Erkenntnis von Wissenschaftlern: Streichle ein Mensch ei­nen anderen mit der Hand, werde bei diesem Oxytocin freigesetzt, ein Hormon, das Beruhigung, Wohlgefühl auslöst und die Bindung zwischen Personen verstärkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Hamburger Gesundheitswissenschaftlerin Professorin Ingrid Mühlhauser aber rät in Sachen Heilung dazu, auf seriöse, von der Pharmaindustrie unabhängige Studien zu setzen. Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (DNEbM), in dem sie arbeitet, prüft die genau. Besonders bei Corona, kritisiert sie, hätten Fernsehen, Radio und Zeitungen die tatsächliche Datenlage ungenau, manchmal auch falsch dargestellt. „Die Fakten müssen transparent sein“, betont sie. „Mit Glauben geht hier gar nichts.“

Ärzte und Theologen in Zusammenarbeit

Wie leicht man auf Abwege gerate, wenn man seinen Glauben an Verschwörungen hänge, legt Matthias Pöhlmann dar, Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter der bayerischen Landeskirche. Er warnt vor einer Spiritualisierung von Krankheit, verbunden mit dem Irrglauben, Krankheit restlos erklären zu können, samt einer kultischen Verehrung von Gesundheit.

Dass Religiosität und Spiritualität bei vielen zum Mensch-Sein gehöre, hat sich mittlerweile bis zu manchen Ärzten herumgesprochen. Dr. Ulrike Anderssen-Reuster, Chefärztin der Dresdner Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, beispielsweise wünscht sich mehr Kontakte mit Seelsorgern. Heilung in ei­ner Therapie jedoch müsse rational verständlich und wissenschaftlich kontrollierbar sein, betont sie. Jedoch drängten existenzielle Themen verstärkt in die Psychotherapie hinein. In Therapiegruppen ergäben sich daraus mitunter Rituale. „Wir brauchen Theologen, die uns zeigen, wie man solche Rituale praktiziert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Professor Albrecht Hempel, Leiter des Dresdner Zentrums für Energie- und Umweltmedizin (ZEUMS), ist überzeugt: Belastende Gefühle können krank machen. Doch heilende Gefühle lassen sich trainieren. „Dann kann ich spüren, wie sich bedingungslose Liebe anfühlt.“ Manchmal sei ein Arzt auch als Seelsorger angesprochen.

Dr. Ulrike Anderssen-Reuster indes hält nicht für statthaft, dass ein Arzt einem Patienten so etwas aufdränge. „Er kann ihm höchstens Selbstheilungskräfte vermitteln.“

Von Tomas Gärtner