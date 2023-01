﻿Kandidaten-Test in Dresden für deutschen Kita-Preis

Die Kindereinrichtung am Bergfelderweg in Dresden-Seidnitz gehört zu den zehn Kandidaten, die bundesweit für den deutschen Kita-Preis nominiert sind. Jetzt hatte sie Besuch von einem Prüfer-Team.

Dresden. Es ist ein Festtag für die kleine Lilli in der Kita Bergfelderweg in Dresden-Seidnitz. „Es gibt Schnee, da freue ich mich“, sprudelt es aus der Dreijährigen heraus, als sie ins Freie stürmt. Bei so viel Freude gibt es natürlich kein Halten mehr. Lilli will an die frische Luft und darf es auch.

In der Kita sind die „Kinder selbstbestimmt unterwegs“, erzählt die Leiterin Cornelia Kamenka. Die Kinder können sich ihre Partner zum Spielen suchen, selbst entscheiden, wann und wo sie mit wem spielen wollen. „Wir haben ein bedürfnisorientiertes Konzept“, erklärt Hagen Gneuß, der Geschäftsbereichsleiter Sachsen des Kita-Trägers TSA Bildung und Soziales gGmbH. Die 1993 in Jena gegründete Organisation unterhält in Sachsen neun Kitas, eine in Bannewitz und acht in Dresden.

Einer von zehn Kandidaten bundesweit

Eine davon ist die Kita Bergfelderweg, die sich für den diesjährigen „Deutschen Kita-Preis“ beworben und schon viel Konkurrenz hinter sich gelassen hat. Das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung verleihen den Deutschen Kita-Preis gemeinsam mit weiteren Partnern bereits zum sechsten Mal.

Die Auszeichnung soll Impulse setzen für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdige das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt, heißt es in der Präsentation der Organisatoren.

Präsentation mit Prüf-Team: Anja Gehl und Ola Bielesza sind zu Gast in der Kita Bergfelderweg in Dresden-Seidnitz, die von der stellvertretenden Kita-Leiterin Maria Kilpivaara, Kita-Leiterin Cornelia Kamenka und Hagen Gneuß (v.l.n.r.) vom Kita-Träger TSA der Presse vorgestellt wurde. © Quelle: Anja Schneider

Insgesamt haben sich rund 750 Kitas und lokale Bündnisse um den Deutschen Kita-Preis 2023 beworben. Inzwischen sind die ersten Entscheidungen gefallen. Jeweils zehn Bewerber haben es in den beiden Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ in die Finalrunde geschafft.

Jury trifft Entscheidung im Mai

Sie bekommen in diesen Wochen alle Besuch von einem Expertenteam, das die Einrichtungen nach der schriftlichen Bewerbung nun genauer unter die Lupe nimmt. Am Dienstag und Mittwoch waren Ola Bielesza vom Berliner Institut für Qualitätsentwicklung (Beki) und Anja Gehl von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in der TSA-Kita unterwegs. „Wir schreiben einen Bericht, die Entscheidung fällt dann eine 17-köpfige Fach-Jury“, erläutert Bielesza das Verfahren.

Bei ihrem Besuch achten sie vor allem auf vier Dimensionen. Bei der Kindorientierung geht es um die Beziehung der Pädagogen zu den Jungen und Mädchen. „Wir schauen auch darauf, wie werden die Eltern und Familien mit einbezogen, sie sind die Identität der Kinder“, erklärt die Kita-Expertin. Wie selbstbestimmt läuft der Kita-Alltag für die Kinder, steht im Fokus bei der Partizipation.

Kein Kita-Ranking

Zudem schauen die Prüfer auf die Einbindung der Kita in das Stadtgebiet und darauf, wie entwicklungsfähig die Einrichtungen sind. Es gehe nicht um „Hochglanzkitas“, versichert die Beki-Expertin, die Einrichtungen sollten aber immer dabei sein, sich zu entwickeln. „Einrichtung und Personalschlüssel sind natürlich wichtig für die frühkindliche Bildung“, stellt Ola Bielesza fest.

Doch die Rahmenbedingungen seien bundesweit überall verschieden. Deshalb gehe es nicht um einen Vergleich zwischen den Kitas. Die Arbeit mit den Kindern stehe im Mittelpunkt. „Wir schauen auf die pädagogische Qualität.“ Mit allen Akteuren werde gesprochen. Bei der Runde in der Kita Bergfelderweg seien auch viele Eltern gekommen.

Preis bringt Qualität ins Gespräch

Seit sechs Jahren wird der Preis vergeben. Damit sei „gute Qualität in Kitas ins Gespräch gebracht worden, es wird darauf geschaut, was die Pädagogen tagtäglich in den Einrichtungen leisten“, bilanziert Bielesza Erfolge der alljährlichen Auszeichnungsrunden. Es gebe immer wieder Einrichtungen, die ihre Bewerbung in Aussicht stellen, weil sie sich in ein, zwei Jahren noch darauf vorbereiten wollen.

TSA-Vertreter Gneuß ist dankbar dafür, dass sich der Preis mit Qualität befasst. Mit diesem Ansatz für die Kita-Bewertung habe auch eine Einrichtung im Freistaat Sachsen eine Chance, von dem es immer heißt, dass hier der zweitschlechteste Personalschlüssel in Kitas herrsche. Am Bergfelderweg wird daraus offenbar eine ganze Menge gemacht.

Bewerbung als Anlass zur Reflexion

11 Pädagogen, darunter zwei Männer, kümmern sich um 84 Kinder. Vier Knirpse haben einen besonderen Assistenzbedarf. Die Kita ist auch dafür personell vorbereitet. „Wir werden zwar Integrationskita genannt, aber wir mögen diesen Begriff nicht so sehr“, meint Leiterin Kamenka. „Wir sehen uns als eine Inklusionskita, weil jedes Kind irgendwo einen besonderen Bedarf zur Förderung hat.“ Die Kita-Preis-Bewerbung sei ein guter Anlass gewesen, die eigene Arbeit zu reflektieren. „Wo stehen wir, was können wir verändern“, erzählt Cornelia Kamenka.

Bei den Prüfern hat das Team mit seiner Arbeit schon gepunktet. „Die Bewerbung hat uns sehr überzeugt“, stellt Ola Bielesza fest. Über viele Stunden hätten sie beobachtet, wie „gute Pädagogen mit den Kindern umgehen“, meinte sie am Mittwochmittag. Da standen die Gespräche mit den Kindern noch aus. Die Jungen und Mädchen hätten mit den Experten „schon Dates ausgemacht für mehrere kleine Gesprächsrunden“. Kinder könnten „sehr präzise sagen, was sie für gute Qualität halten“.

„Ordentliches Preisgeld“

In beiden Preis-Kategorien werden die Sieger 25 000 Euro und vier Zweitplatzierte jeweils 10 000 Euro erhalten. Im Jahr 2020 hatte es mit der Kita Rehefelder Straße schon mal eine Dresdner Einrichtung unter die Preisträger geschafft. Auch andere sächsische Einrichtung waren schon erfolgreich, aber ganz nach oben hat es noch keine Kita aus dem Freistaat geschafft.

In der Kita Bergfelderweg sollen im Fall des Erfolges natürlich die Kinder auch beim Einsatz des Geldes mitentscheiden. Die Ideen reichen von der Anschaffung weiterer Drachen, neuen Bausteinen oder einem Segel fürs Piratenschiff, das bislang nur ein Provisorium ist.

Cornelia Kamenka ist schon ganz stolz, dass alle Finalisten im Mai zur Siegerehrung nach Berlin reisen können. „Wir haben nie gedacht, dass wir soweit kommen.“ Jetzt ist die Hoffnung auf das „ordentliche Preisgeld“ groß. Kamenka: „Wir sind alle ganz aufgeregt.“