Kampf von Kindern und Eltern in Dresden um die Wunschschule: Auch zur Mitte der Ferien hat das Verwaltungsgericht in Dresden mit den Entscheidungen zur Schulaufnahme zu tun. Mancher Fall reicht um die halbe Welt.

Dresden. Am 21. August beginnt in Sachsen das Schuljahr wieder. Reichlich zwei Wochen vor dem Ferienende ist das Verwaltungsgericht in Dresden noch immer mit Streitigkeiten um die Aufnahme von Kindern an ihrer Wunschschule beschäftigt.