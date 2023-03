﻿Für den Terminkalender: Die Natur- und Gartenmärkte 2023 in und um Dresden

Dresden. In Dresden und der Region gibt es auch 2023 wieder zahlreiche Pflanzen-, Natur- und Gartenmärkte. Sie halten sowohl für Haus- und Gartenbesitzer, Kleingärtner, Gemeinschaftsgärtner, aber auch all jene, die auf der Fensterbank oder auf dem Balkon gärtnern, sich gesund ernähren wollen oder auch ein Faible fürs Dekorieren haben, jede Menge Angebote bereit. Wir haben einen (Jahr-)Marktkalender mit den wichtigsten Terminen und Tipps zusammengestellt.

Pflanzkartoffelverkauf

Rechtzeitig, um die Kartoffeln vor dem Pflanzen an einem warmen, hellen Ort noch vorkeimen zu können, lädt der Sächsische Kartoffelverband e.V. am 25. März 2023, 8-13 Uhr zum Pflanzkartoffelmarkt auf den Alaunplatz in der Dresdner Neustadt ein. Im Angebot sind zehn Kartoffelsorten als zertifiziertes, also gesundes Pflanzgut. Des Weiteren gibt es Tipps zum Anbau. (kartoffelverband-sachsen.de)

Kreativ-, Antik- und Gartenmarkt am Schloss Hermsdorf

Zum „Tag des offenen Barockschlosses“ gibt es am 26. März im bzw. am Schloss Hermsdorf in Ottendorf-Okrilla einen Kreativ-, Antik- und Gartenmarkt. Geöffnet ist 10 bis 18 Uhr. Neben Kunst und Antiquitäten werden Pflanzen, Gartendeko und Gartenutensilien angeboten. Des Weiteren kann man das Schloss besichtigen. Mitglieder der Interessengemeinschaft beantworten Fragen. Eintritt zum Markt 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Dresdner Ostern

Vom 30. März bis 2. April 2023 findet nach drei Jahren Corona-Pause Dresdens erfolgreichste Publikumsmesse Dresdner Ostern im Messegelände im Ostragehege statt und zwar täglich 10 bis 18 Uhr. Neben Pflanzen, Gartenutensilien, Fachberatung, einer Kleingärtnerwelt sowie Anregungen zum Selbergärtnern findet man hier die größte Orchideenschau Europas. Zudem gibt es Kunsthandwerk und Angebote unter dem Motto „Aktiv & vital“. Der Eintritt kostet 10 Euro, erm. 8,50 Euro (dresdner-ostern.de).

Pflanzen für alle

Mit „Pflanzen für alle zum kleinen Preis“ wirbt ein Berliner Unternehmen, das in vielen großen Städten von Berlin bis Wien Pflanzenverkäufe organisiert (pflanzenfueralle.co). Wer was kaufen will, muss vorab ein Zeitticket buchen. In Dresden ist ein Termin für einen solchen Verkauf der 24. und 25. März. Ort ist die Impact Hub Galerie, Trompeterstraße 5.

Naturmarkt Tharandter Wald

Den „Naturmarkt Tharandter Wald“ gibt es an jedem ersten und dritten Sonnabend im Monat von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Pienner Straße 1 in Tharandt. Erster Termin ist der 1. April 2023 (johannishöhe.de).

Pflanzenmärkte im Findlingspark Nochten

Einen Ausflug wert ist der Findlingspark Nochten (bei Boxberg in der Oberlausitz, ca. 85 km vom Dresdner Stadtzentrum entfernt). Die Parklandschaft mit 7000 skandinavischen Findlingen und sieben ganz unterschiedlich gestalteten Gartenwelten ist auf einer Rekultivierungsfläche des eines Braunkohletagebaus entstanden. Im Findlingspark finden zweimal im Jahr Pflanzenmärkte statt. 2023 ist das der Frühlingspflanzenmarkt am 1. Mai und die Große Herbstpflanzenbörse am 24. September. Start ist jeweils 10 Uhr (findlingspark-nochten.de).

Jungpflanzenbörse im Aprikosengarten Pieschen

Keinen kommerziellen Hintergrund hat die Jungpflanzenbörse, die am 6. Mai 2023, 14 bis 18 Uhr im Gemeinschaftsgarten „Aprikosengarten“, Leisniger Str. 80 in Dresden-Pieschen stattfindet. Hier ist das Motto „Bringt eure Jungpflanzen mit, entdeckt andere, tauscht euch aus. Tauscht Pflanzen, nehmt welche gegen Spende mit, es geht natürlich auch schenken und geschenkt bekommen.“ (ernaehrungsrat-dresden.de)

Gartenfestival in Branitz

Ein Stückchen weg von Dresden (140 km, wenn man den Weg über die Autobahn nimmt) ist der Fürst-Pückler-Park in Branitz nahe Cottbus. Wer sich für Parks und Gärten begeistert, für den ist das ein lohnendes Ausflugsziel. Vom 19. bis 21. Mai gibt es in der Historischen Schlossgärtnerei wieder ein Gartenfestival. Motto der Veranstalter: „Inspirieren, Flanieren, Genießen und Verweilen. Wer etwas Besonderes für seinen Garten sucht, wird fündig. Wer einen entspannten Tag mit Kultur und Fachwissen anreichern möchte, wird glücklich.“ (gartenfestival-branitz.de)

Eindruck vom Gartenfestival Branitz. © Quelle: Archivfoto

Pillnitzer Gartenwochenende

Am Schlosspark von Dresden-Pillnitz – direkt neben der Maillebahn – findet das von den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen organisierte Pillnitzer Gartenwochenende statt (20./21. Mai jeweils 10-17 Uhr). Es handelt sich um einen Gartenmarkt mit einem erlesenen Angebot von Gärtnereien, Baumschulen, Produzenten und Händlern von Pflanzen über Gartenzubehör bis hin zu Deko und anderem mehr (schlosspillnitz.de)

Impression vom Gartenwochenende in Dresden-Pillnitz. © Quelle: Catrin Steinbach

Gartenmarkt im Kloster Buch

Im Kloster Buch bei Leisnig gibt es regelmäßig Bauernmärkte. Erstmals findet dieses Jahr jedoch im Areal des ehemaligen Zisterzienserklosters ein Kloster- und Gartenmarkt statt. Geöffnet ist am Freitag, 2. Juni, 13-19 Uhr, am Sonnabend und Sonntag (3./4. Juni) jeweils 10-18 Uhr. Eintritt 8 Euro, erm. 6 Euro (gartenkoenig.com)

Sächsische Zitrustage Großsedlitz

Der Barockgarten Großsedlitz bei Heidenau, das „Sächsische Versailles“, ist am 3. und 4. Juni 2023 jeweils 10-18 Uhr Schauplatz für die 9. Sächsischen Zitrustage. Und das kommt nicht von ungefähr, schließlich ist die Geschichte dieses Ortes eng mit Zitruspflanzen verbunden. Momentan haben auch die Orangenbäume aus dem Dresdner Zwinger hier ihr Zuhause. Zu den Zitrustagen gibt es immer eine Ausstellung und viele Informationen rund um Zitruspflanzen, aber ebenso diverse Angebote für Garteninteressierte, Pflanzenliebhaber und Feinschmecker. Eintritt 10 Euro, erm. 8 Euro (barockgarten-grosssedlitz.de).

Zitrusbäume im Barockgarten Großsedlitz. Hier handelt es sich um die Sorte 'Deutsche Landsknechthose'. © Quelle: Catrin Steinbach

Lebensart im Schlosspark Großharthau

Eine Verkaufsausstellung für Garten, Wohnen und Lifestyle ist die Lebensart. Vom 16.-18. Juni 2023 macht sie wieder im Schlosspark Großharthau (an der B6 auf halber Strecke zwischen Dresden und Bautzen gelegen) Station. Vom 20.-22. Oktober findet dann am selben Ort die Lebensart Herbstzauber statt. (lebensart-messe.de)

Blumen- und Gartenschau Kloster Altzella

Nach drei Jahren Pandemiepause startet die Blumen- und Gartenschau im Kloster Altzella bei Nossen 2023 wieder durch. Am 24. und 25. Juni (jeweils 10 bis 18 Uhr) bieten über 120 lokale und regionale Gärtnereien, Baumschulen, Pflanzenzüchter, Floristen, aber auch Handwerker und Kunsthandwerker Produkte an. Eintritt 8 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei (kloster-altzella.de).

Gartenfest und Naturmarkt in Schellerhau

Traditionell gibt es am 1. Juli-Sonntag im Jahr (das wäre 2023 der 2. Juli) im Botanischen Garten Schellerhau, der bekannt ist für seine Fülle alpiner Stauden, ein Gartenfest. Zeitgleich lockt dann auf der großen Wiese vor dem Garten der Osterzgebirgische Naturmarkt mit vielen Händlern und Vereinen.

Des Weiteren findet am letzten Sonntag im August (diesmal der 27. August) das Kräuterfest „Kräuterlust im August“ mit einer Saatgut- und Pflanzentauschbörse statt. Beide Feste sind wie immer von 10-17 Uhr geplant. Ob sie wirklich stattfinden, hängt jedoch davon ab, ob die Stadt Altenberg den Fortbestand der Einrichtungen sichern kann (altenberg.de)

Haus- und Gartenträume Lichtenwalde

Eine Tradition haben mittlerweile die „Haus- und Gartenträume“ im Park des Schlosses Lichtenwalde bei Chemnitz. Der Gartenmarkt ist vom 11. bis 13. August 2023 jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt 12 Euro, erm. 8 Euro. Ganz nebenbei bietet es sich an, das Schatzkammermuseum im Schloss zu besuchen und den Park mit seiner Fülle an Wasserspielen zu genießen (gartenkoenig.com).

Flora et Herba auf der Insel in Frauenhain

Der größte Naturmarkt Sachsens heißt „Flora et Herba“. Die 19. Ausgabe findet am 10. September, 10-18 Uhr auf der Insel in Frauenhain, einem Ortsteil der Gemeinde Röderaue (ca. 48 km von Dresden entfernt) statt (https://www.facebook.com/flora.et.herba/).

Bergwiesenfest mit Naturmarkt

Das 19. Bergwiesenfest mit Naturmarkt, an dem deutsche und tschechische Händler und Produzenten teilnehmen, ist für den 17. September in Königstein-Ebenheit avisiert (www.lpv-osterzgebirge.de).

Streuobstwiesenfest Ulberndorf

Erwähnt sei noch das Streuobstwiesenfest mit Naturmarkt, Pilzausstellung und Apfelsortenschau am 24. September 2023 im Lindenhof Ulberndorf bei Dippoldiswalde (www.lpv-osterzgebirge.de).

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.