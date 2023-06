﻿Wie schmeckt Kakteenbratwurst? Bei der Kakteenausstellung in Dresden erfahren Sie es

Garten

Kakteenfreunde zeigen und verkaufen am 9. und 10. Juni in Dresden in der Gärtnerei Rülcker Stücke aus ihren stachligen Sammlungen. Auch kulinarisch wird auf Kakteen Bezug genommen.

