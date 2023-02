﻿Keramiken aus der Dresdner Kakadu-Bar wandern ins Depot – Anschauen am Freitag möglich

Dresden. Wer erinnert sich noch? In den 1980er Jahren hingen an den Wänden der Kakadu-Bar im Parkhotel zehn große und ein paar kleinere Keramik-Reliefs. Verspielte, manchmal etwas frivole, künstlerische Reliefbilder, auch Tiermotive als dekorative Schmuckelemente, inspiriert von Giovanni Boccaccios „Decamerone“ – bis die Bar Anfang der 90-er Jahre umgestaltet wurde. Die Keramiken wurden abgenommen und verschwanden.

Einer der sich erinnerte, ist Wieland Garn. Der Zschachwitzer ist sozusagen mit Keramik großgeworden. Schon seine Mutter leitete zu DDR-Zeiten einen Keramik-Zirkel, er selbst machte in seiner Jugend selbst in einem mit, geleitet von einem ausgebildeten Diplom-Formgestalter. Und Wieland Garn kannte noch die alte Kakadu-Bar.

Schwierige Suche nach Abnehmern

Als nun im vergangenen Jahr im September zum „Tag des offenen Denkmals“ auch das Parkhotel seine Türen öffnete, war Wieland Garn dort und erkundigte sich – mehr so nebenbei – nach den Keramiken aus der Kakadu-Bar. Eine Mitarbeiterin, erinnert er sich, wusste „Ja, die gibt’s noch“ und führte ihn durch eine schwere Metalltür in den Keller. Dort lagen die Wandbilder auf ein paar Paletten übereinandergestapelt, ein bisschen angeschmutzt, aber gut erhalten. Doch schon lange war klar: Auf Dauer können sie dort nicht bleiben – wie überall im Parkhotel wird auch im Keller mächtig gebaut.

Jens und Mandy Hewald, die Eigentümer des Parkhotels, hätten sie gern abgegeben. „Wir hatten sie schon ein paarmal von A nach B und wieder zurück geräumt“, erzählt Mandy Hewald. „Wir wünschten uns die Verwahrung an einem sicheren Ort.“ Sie hätten sich ans Stadtmuseum gewandt, ohne Reaktion; auch die Abgabe an privat war im Gespräch – doch wer hat Platz für solche 60 x 60 Zentimeter großen, 30 Zentimeter tiefen und an die 25 Kilo schweren Keramikblöcke? Und kann sie auch noch transportieren? Ebenso wie die Eheleute machte sich nun auch Wieland Garn ans Werk und auf die Suche nach möglichen Abnehmern. Die Denkmalpflege, Kultureinrichtungen... zunächst erfolglos. Auch der Verschönerungsverein Weißer Hirsch/Oberloschwitz wurde einbezogen.

Plastiken von berühmtem Meissner Porzellankünstler

So stellte sich heraus, die Keramiken sind das Werk eines bekannten Meissner Porzellan-Künstlers. Die Signatur „P.S. ’78“ verwies nicht nur auf das Entstehungsjahr, sondern auch auf den im vergangenen Dezember verstorbenen Peter Strang. Der gebürtige Dresdner hatte von 1950 bis 1954 eine Ausbildung zum Bossierer (Porzellangestalter) an der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen absolviert, studierte dann bis 1960 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Fachrichtung Plastik und war ab 1973 künstlerischer Leiter und Chefplastiker der Porzellan-Manufaktur. Er nahm an zahlreichen, auch internationalen Ausstellungen teil und wurde mehrfach ausgezeichnet. Ab 2001 arbeitete er als freischaffender Künstler.

Nun werden auch seine „Kakadu-Keramiken“ erhalten bleiben. Denn das Stadtmuseum wird sie übernehmen. Zunächst mal ins Depot. Claudia Quiring, Kustodin für Baugeschichte und Stadtentwicklung, hörte zum ersten Mal im November davon, damals war sie aber mit anderen Projekten voll beschäftigt. „Im Januar nahm die Geschichte dann noch einmal Fahrt auf“, berichtet sie. „Wir möchten die zehn Reliefs und das Beiwerk nicht auseinanderreißen.“

Stücke kommen ins Stadtmuseum

Und so war mit Gisbert Porstmann, dem Leiter der Städtischen Galerie, schnell entschieden, dass sie ins Stadtmuseum kommen. Die Stücke seien eher von stadthistorischer als kunsthistorischer Bedeutung, befanden beide. Nun sollen erstmal Restauratoren die Stücke unter die Lupe nehmen.

Am Freitag, 10. Februar, werden die Keramiken nun im Parkhotel abgeholt. Am Morgen werden sie aus dem Keller geholt, zwischen 10 und 12 Uhr können Interessierte dann einen Blick darauf werfen, bevor Claudia Quiring und ihre Museumsleute sie abtransportieren.