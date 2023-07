Kaisermania in Dresden: In Hörweite kostenlos feiern mit der Weißen Flotte

Dresden. Gleich fünf Konzerte gibt Roland Kaiser dieses Jahr am Dresdner Elbufer, die Eintrittskarten für die Shows sind seit Langem restlos ausverkauft. Doch auch ohne Ticket lässt es sich mitfeiern – etwa auf dem Salonschiff August der Starke der Sächsischen Dampfschifffahrt. Die Gesellschaft lädt zu vier der fünf Konzerte aufs „Kaiserdeck“ am Terrassenufer ein, von wo aus die Gäste mithören und -feiern können.

Kostenloser Eintritt

Zu den Shows an diesem Freitag und Sonnabend sowie am 4. und 5. August öffnet das überdachte und somit regensichere Kaiserdeck zwischen 17 und 23 Uhr für Besucher. Das Schiff liegt praktisch vis-à-vis zur Bühne auf der anderen Elbseite und ist über den Anleger 3 erreichbar. Der Eintritt ist kostenfrei, an Bord des Salonschiffs August der Starke werden kühle Getränke angeboten.

Seit der Übernahme der Sächsischen Dampfschifffahrt durch eine Schweizer Firma versucht die seinerzeit als Betreibergesellschaft gegründete Weiße Flotte Sachsen vermehrt auch mit Veranstaltungen abseits der Schiffstouren das Angebot zu erweitern. Dazu gehört nun erstmals auch die Möglichkeit, die Auftritte von Roland Kaiser bei den Filmnächten zu erleben, heißt es von der Betreibergesellschaft.

