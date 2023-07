Kaisermania in Dresden? Darum bleibt unsere Autorin lieber zu Hause

Dresden. Es geht schon wieder los: Abertausende Fans pilgern aus allen Ecken Deutschlands ans Dresdner Elbufer, um dem Grandseigneur des deutschen Schlagers, Roland „Rolle“ Kaiser, bei der diesjährigen Kaisermania zu huldigen. Innerhalb weniger Minuten waren auch diesmal alle Tickets vergriffen und das, obwohl in diesem Sommer sogar eine fünfte, zusätzliche Show über die Bühne der Filmnächte gehen wird. Ich habe keine Karte ergattert und auch keinerlei Anstrengungen unternommen, diesem Spektakel beizuwohnen.

Den Hype um einen alternden, zugegeben an sich sogar recht sympathischen Sangesknaben habe ich irgendwie noch nie so richtig verstanden. Einer meiner ersten Aufträge für die DNN, der darin bestand, mit einer Kamera bewaffnet einige der zum Teil seit Tagen am Elbufer campierenden Hardcore-Kaiser-Fans zu interviewen, vermochte da gleichwohl nur wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Immerhin: Von bombastischer Stimmung, einem phänomenalen Blick aufs Elbufer, viel Liebe und Zusammenhalt war die Rede, all das gekrönt von einem überschäumenden Endorphin-Cocktail. Klingt ja gar nicht so schlecht.

Schnitzelmania und sieben Gläser Wein

Auch gastronomisch wird das Happening marketingtechnisch klug ausgeschlachtet. In der Kutscherschänke wird alljährlich flankierend zum Event die „Schnitzelmania“ ausgerufen. Da gibt es dann diverse nach Rolle-Hits benannte Schnitzel, zu denen neben knusprig gebackenen Kartoffelscheiben – Achtung, Trommelwirbel: Kaisergemüse gereicht wird. Zum Dessert gibts ofenfrischen Kaiserschmarrn nebst Obstbeilage. Auf Mousse au Chocolat „Kaiserstuhl“ hat man aus nachvollziehbaren Gründen indes verzichtet.

Dafür stellte das Hyperion im letzten Jahr richtig fest, dass „sieben Fässer Wein vielleicht doch ein bisschen viel“ sind und lieferte mit einem Bundle aus sieben Gläsern (0,1 Liter) Radebeuler Weißwein dann auch gleich die maßvollere Alternative. Etwas fragwürdig war dafür die Idee, die Aperol Happy Hour ausgerechnet nach dem Maite-Kelly-Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ zu benennen, wird in diesem Musikstück doch ein recht gruseliges Frauenbild propagiert, das die Schuld am Seitensprung, unverklausuliert und explizit so benannt, der leicht bekleideten Sexpartnerin zuschiebt. Das hat das Hotel wohl immerhin auch erkannt, in diesem Jahr wurde das „nein“ im Titel schlicht durch „Aperol“ ersetzt.

Tanzbarkeit und alkoholisiertes Mitgröhlen

Und auch das ist einer der Gründe, warum ich lieber zu Hause bleibe: Viele der Texte sind, für Schlager nicht unüblich, eher simpel gestrickt und eindimensional – soll sein. Immerhin gehts ja oft einfach nur um Tanzbarkeit und alkoholisiertes Mitgröhlen, da sind allzu komplizierte und inhaltsschwangere Texte meist nicht nur hinderlich, sondern zumindest manchmal, auch einfach unnötig. Immerhin erfüllt Musik immer auch einen bestimmten Zweck, ist für bestimmte Kontexte gemacht und hat so was wie eine Ventilfunktion.

Dass „Santa Maria“ heute nach wie vor abgefeiert wird, ist indes für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Klar, das waren andere Zeiten damals, als der Kaiser „ihre Jugend in den Händen hielt“. Heute sind wir, hoffentlich zumindest, aber einen Schritt weiter. Auch bin ich nicht unbedingt ein Fan davon, vergangene Rollenbilder (und auch generell Ansichten) rückwirkend zu skandalisieren und zu verteufeln. Mit Wohlwollen könnte man dem Kaiser, der aus meiner Sicht aber zumindest einen Disclaimer vorausschicken könnte, aber zumindest so etwas wie Selbstironie unterstellen.

Umdada, Umdada, uh ah

Immerhin beinhaltet der nach wie vor unveränderte und durchaus problematische Text, der die Entjungferung einer Minderjährigen durch einen ältlichen Sextouristen romantisiert, auch ein steinzeitlich anmutendes „Umdada, Umdada, uh ah“ im Refrain. Warum das unhinterfragt so hingenommen und mitgesungen wird – keine Ahnung. Ich bin allerdings auch weit davon entfernt, Menschen für ihren Musikgeschmack oder ihr Partyverhalten zu verurteilen – wie gesagt, Ventilfunktion. Vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht. Von mir aus auch: Egal. Anhören möchte ich mir das aber trotzdem nicht, vor allem nicht, wenn ich dafür auch noch Geld bezahlt habe.

Dabei begleitete ich 2019 auf besonderen Wunsch meiner Erziehungsberechtigten, die in jungen Jahren unserem Familienwohnsitz neuen Glanz verlieh, indem sie zur kaiserlichen Musik voller Inbrunst den Putzlappen schwang, ebendiese zum Auftaktkonzert der Kaisermania. Man wisse, so die Frau Mutter, schließlich nie, wann und vor allem, ob sich eine solche Gelegenheit nochmal ergeben würde. Da musste ich ihr zustimmen, immerhin hatte mich bereits David Bowie einige Jahre zuvor der Möglichkeit beraubt, einem seiner Konzerte beizuwohnen. Ein Umstand, den ich bis heute zutiefst bedauere.

Hauen und Stechen statt rettender Liebe

Getreu einem meiner wenigen Lebensmotti, das da lautet „Better safe than sorry“ knickte ich also ein und fand mich an einem sonnigen frühen Abend mit einer vorfreudigen Frau Mutter im Filmnächte-Areal wieder. Auf unserem eigentlich ganz schönen Platz harrten wir gespannt der Dinge, die da kommen sollten. Was da kam, waren zunächst mal Lkw-Ladungen voller Fans, die, das habe ich positiv in Erinnerung, diverser nicht hätten sein können.

Das Filmnächte-Gelände quillt bei Kaiser-Konzerten regelrecht über. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Trotzdem: Vollgestopfter habe ich das Filmnächte-Gelände noch nicht erlebt, so richtig Spaß machte das schon nach kurzer Zeit nicht mehr. Dass Liebe uns alle retten würde, blieb ein frommer Wunsch. Stattdessen brach ein regelrechtes Hauen und Stechen um die besten Plätze aus, munter wurde mitten durch Sitzende hindurch gelatscht, Kritik ob dieses Verhaltens wurde eher wenig konstruktiv aufgenommen. Statt Kaiser-Hits dauerschleifte Philip Poisels „Wie soll ein Mensch das ertragen“ durch meinen Kopf. Dass es viel zu voll sei inzwischen, fanden auch Diana und ihre in gülden glitzernde Fanshirts gewandeten Freundinnen, mit denen wir in ein sehr nettes Gespräch gerieten.

„Es macht fast schon keinen Spaß mehr“

Diese waren bereits zum dritten Mal zur Kaisermania nach Dresden gereist und erinnerten sich mit Begeisterung an den ersten Besuch. Im Folgejahr, so die Fans, sei es eigentlich schon viel zu voll gewesen, diesmal mache es „fast schon keinen Spaß mehr“. Kein Wunder, denn die Kaisermania ist eine gigantische Gelddruckmaschine, die Fans reisen aus allen Ecken der Republik an, viele zu allen Veranstaltungen. Sie kriegen nicht genug von „Rolle“, lassen sich von steigenden Kosten für Konzertkarten und Unterbringung nicht abschrecken. Viele campen, opfern bereitwillig ihren Jahresurlaub. Warum also nicht immer mehr und noch mehr Fans ins Gelände stopfen?

Für mich ist das, unabhängig vom auftretenden Gast-Star, absolut nichts. Volle Konzerte, ekstatische Massen, Feierlaune und Tanzparty? Immer gerne. Sardinengleich zusammengeschmolzen zu einer undefinierbaren Masse mit dem unbekannten Neben-Fan? Lieber nicht. Statt kaisermanisch werd ich da eher panisch. Trotzdem hat die Frau Mutter, wie schon manchmal, Recht behalten: Roland Kaiser im silbergrauen Zweireiher über die Bühne gentlemannen zu sehen, den mit Schäfchenwölkchen bestückten, von blau in rosa übergehenden Abendhimmel im Hintergrund – das war schon ein Erlebnis.

Das einmalige Erleben reicht mir völlig aus

Dass die Sangeskünste des alternden Stars langsam nachlassen, liegt in der Natur der Sache und das mag man ihm keinesfalls vorwerfen. Ungebrochen schien seine Spielfreude, dass er Bock hatte auf seine Fans und auch umgekehrt, war unübersehbar und trug ganz gut durch den Abend. So lang das so ist: Weitermachen. Mir persönlich reicht das einmalige Erleben völlig aus. Die Frau Mutter sah sich am darauffolgenden Wochenende im heimischen Hannover die Aufzeichnung an und war immer noch begeistert. Und froh über den vielen Platz auf ihrem Sofa.

