﻿Anfahrt, Tickets, Konzertbeginn: Alles rund um die Kaisermania

Dresden. Für einige Dresdner ist es das musikalische Highlight des Jahres: Schlagerstar Roland Kaiser kommt wieder in die Stadt, um bei den Filmnächten am Elbufer mit Tausenden Fans seine „Kaisermania“ zu feiern – 2023 übrigens zum 20. Mal. Dieses Jahr steht die Show unter dem Motto „Alles O.K.!“

Am Freitag geht es los mit dem ersten von fünf Konzerten. Was wird gespielt, wann beginnt der Einlass, wie kommen Sie am besten hin, und gibt es noch Karten? Alle Informationen rund um die Konzerte hier im Text.















Wann geht es los?

Das Konzert am Freitag, 28. Juli startet um 20 Uhr. Der Einlass beginnt schon 18 Uhr. Dieselben Zeiten gelten für die Auftritte am 29. Juli sowie am 4. und 5. August. Nur die Zusatzshow am 6. August beginnt schon um 19.30 und der Einlass um 17.30 Uhr. Das Konzert vom 5. August wird ab 20.15 Uhr traditionell live im MDR übertragen.

Gibt es für die Kaisermania noch Karten?

Auf dem herkömmlichen Wege nicht. Alle Konzerte sind restlos ausverkauft – auch das Fünfte, das eigens als Zusatzshow hinzugefügt wurde. Karten waren ausschließlich personalisiert über die Ticketplattform Eventim erhältlich.

Über den Fansale von Eventim, eine offizielle Ticketbörse, lassen sich vielleicht noch Karten ergattern. Achtung: Bei Angeboten auf E-Bay-Kleinanzeigen und ähnlichen virtuellen Marktplätzen handelt es sich um Betrugsversuche. Das Gleiche gilt für Social Media, wo Fake-Profile mittlerweile gezielt Menschen anschreiben, um ihnen gefälschte Tickets zu verkaufen.

Wie kommen Sie zu den Filmnächten?

Die Leinwand der Filmnächte am Elbufer ist zwischen Carola- und Albertbrücke am Königsufer auf Neustädter Elbseite aufgebaut, direkt unter dem Sächsischen Finanzministerium. Eingänge gibt es auf beiden Seiten des Geländes – ob Sie zum Einlass an der Carola- oder an der Augustusbrücke müssen, steht auf Ihrem Ticket.

Zu Fuß/ Mit dem Fahrrad: Das Gelände ist von der Neustädter Seite aus über den Elberadweg, von der Altstädter Seite aus über beide Brücken erreichbar. An den Eingängen sind jeweils 200 Fahrradstellplätze vorhanden.

Mit dem ÖPNV: Die nächstgelegenen Haltestellen sind der Neustädter Markt mit den Linien 4, 6, 8, 9 und 11 sowie der Carolaplatz mit den Linien 3, 7, 8 und 12. Letzterer ist sowohl vom Bahnhof Neustadt als auch vom Hauptbahnhof aus bequem mit der Linie 3 erreichbar. Von beiden Haltestellen braucht man zu Fuß maximal fünf Minuten zum Gelände. Eine ausführliche Verbindungsauskunft bietet die Website der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

Mit dem Auto: Von der Autobahnabfahrt Hellerau führt die B 170 zum Ziel, und zwar über die Hansastraße bis zum Neustädter Bahnhof, dann geradeaus 500 Meter über die Hainstraße und dann nach links in die Große Meißner Straße. 200 Meter nach der Carolabrücke befindet sich ein Parkplatz auf der Wigardstraße.

Von der Abfahrt Dresden-Altstadt aus folgen Sie der B 6 über die Meißner Landstraße, die Bremer und die Magdeburger Straße bis zur Marienbrücke. Nachdem Sie die Elbe überquert haben, müssen Sie nach rechts auf die Große Meißner Straße, die zum Parkplatz kurz hinter der Carolabrücke führt. Achtung: Auf der Website der Filmnächte ist noch eine Anfahrt über die Augustusbrücke beschrieben. Die ist aber mittlerweile für den Autoverkehr gesperrt.

Öffentliche Parkplätze gibt es neben der Wigardstraße auf der Theresienstraße, in der Schießgasse und an der Sarrasanistraße. Die Filmnächte weisen auf ihrer Internetseite allerdings darauf hin, dass sie die Anreise mit dem Pkw aufgrund der begrenzten Parkplätze nur bedingt empfehlen.

Ist die Kaisermania barrierefrei?

Für Besucher mit einem Schwerbehindertenausweis der Kennzeichnung B gibt es ein eigenes Handicap-Ticket, für eine Begleitperson ist der Eintritt dann frei.

Für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung sind außerdem zwanzig Parkplätze im Parkbereich des Finanzministeriums an der Wiesentorstraße reserviert. Der Einlass von dort aus erfolgt am Fußweg oberhalb des Königsufers an der Carolabrücke. Melden Sie sich dort bitte bei den Mitarbeitern der Filmnächte. Im Filmgartenbereich gibt es zehn Plätze für Menschen mit Rollstuhl. Der Bereich ist mit Rampen und behindertengerechten WC-Anlagen ausgestattet.

Was müssen Sie beim Einlass beachten?

Am Eingang gibt es eine Taschenkontrolle. Neben Feuerwerkskörpern, Waffen und waffenähnlichen Gegenständen dürfen auch digitale Aufzeichnungsgeräte, eigene Stühle sowie Speisen und Getränke nicht mit aufs Gelände. Eine Ausnahme bildet ein nichtalkoholisches Getränk in einem 0,5-Liter-Tetrapack oder einer 0,5-Liter-PET-Flasche.

Da die Tickets nur personalisiert verkauft wurden, sollten die Fans außerdem rechtzeitig den richtigen Ausweis parat haben. Auch Kinder brauchen eine gültige Eintrittskarte. Zur Kaisermania sind nur Kinder ab sechs Jahren zugelassen – die Veranstalter empfehlen einen Gehörschutz für die Kleinen.

Welche Lieder spielt Roland Kaiser in Dresden?

Die Setlist der „Alles O.K.!“-Tour ist bekannt. Gut möglich allerdings, dass Roland Kaiser sich für seine Kaisermania-Fans in Dresden ein paar Änderungen hat einfallen lassen. Wer sich die Überraschung nicht verderben lassen möchte, kann diesen Absatz einfach überspringen. Für alle anderen hier die Lieder in der voraussichtlich richtigen Reihenfolge:

„Es ist alles ok“

„Gut, dass ihr da seid“

„Dich zu lieben“

„Südlich von dir“

„Sag ihm, dass ich dich liebe“

„Liebe kann uns retten“

„Viva l’amor“

„Wir spielten immer ohne Regeln“

„Santa Maria“

„Komm mit rein!“

„Amore Mio“

„Gegen die Liebe kommt man nicht an“

„Lass uns leben“

„Im 5. Element“

„Kurios“

„Das Beste am Leben“

„Zuversicht“

„Freunde bleiben“

„Midnight Lady“

„Stark“

„Du, deine Freundin und ich“

Ein Udo-Jürgens-Medley aus „Aber bitte mit Sahne“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“

„Manchmal möchte ich schon mit dir“

„Extreme“

„Ich glaub, es geht schon wieder los“

„Alles, was du willst“

„Warum hast du nicht NEIN gesagt?“

„Joana“

„Schach Matt“

„Bis zum nächsten Mal!“

So war die Kaisermania 2022

Im Sommer 2022 trat Roland Kaiser sogar ganze sechs Mal bei den Filmnächten am Elbufer auf. Beim ersten Konzert war DNN-Volontärin Clarissa Seiferheldt dabei – und schwer beeindruckt von der Atmosphäre. Eindrücke in Bildern gibt es hier.

Auch die Kaisermania-Konzerte im letzten Jahr waren ausverkauft. © Quelle: Dietrich Flechtner

Jedes Jahr gibt es außerdem ein paar hart gesottene Fans, die schon viele Stunden vor dem Konzert auf ihr Schlager-Idol warten. DNN-Reporterin Laura Catoni hat im vergangenen Sommer einige von ihnen getroffen.

DNN