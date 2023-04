Kaisermania 2023: Auch Zusatzkonzert bereits ausverkauft

Um 10 Uhr begann am Mittwoch der Vorverkauf für die Zusatzshow der Kaisermania 2023 am Dresdner Elbufer. Keine drei Stunden später waren bereits alle Tickets weg.

Dresden. Keine drei Stunden hat es gedauert, da waren alle Tickets für die Zusatzshow von Roland Kaiser am Dresdner Elbufer vergriffen. Erst am Montag teilte der Veranstalter Semmel Concerts mit, dass nach den bereits ausverkauften vier Konzerten bei den Filmnächten noch ein fünfter Termin am 6. August folgen soll. Der Vorverkaufsstart für dieses Zusatzkonzert startete am Mittwoch punkt 10 Uhr. Gegen 12.30 Uhr waren beim Ticketanbieter eventim.com dann schon keine Karten mehr verfügbar. Und das, obwohl die Anzahl der Tickets pro Kunde bereits auf maximal vier beschränkt wurde. Eine Karte kostete im Übrigen 94,90 Euro.

Die Liebe für Roland Kaiser ist in der sächsischen Landeshauptstadt also weiter ungebrochen. Wer kein Ticket mehr bekommen hat, den Kaiser dieses Jahr aber dennoch live erleben möchte, hat immerhin die Chance, die noch nicht ausverkaufte Show am 24. Juni auf der Festwiese Leipzig zu besuchen.

Die Kaisermania-Termine 2023:

28. Juli, 20 Uhr: ausverkauft

29. Juli, 20 Uhr: ausverkauft

4. August, 20.15 Uhr: ausverkauft

5. August, 20.15 Uhr: ausverkauft – das Konzert wird außerdem im MDR übertragen

6. August, 19.30 Uhr: ausverkauft