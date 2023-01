﻿Gastfreundschaft en detail – Die Weinkulturbar im Test

Dresden. Erst wenige Tage alt ist das neue Jahr und für mich beginnt dieses direkt mit einem Monat Abstinenz im Zeichen des „Dry January“. Wer diese Reihe regelmäßig liest, weiß natürlich: Im Grunde meines Herzens bin ich eine bekennende Weinbergschnecke. Deshalb war ein Besuch in der Weinkulturbar von Silvio Nitzsche ohne Frage längst schon überfällig. An einem nach maximaler Entspannung vehement rufenden Samstagabend schien der Moment gekommen und nach einem kurzen Spaziergang durch den – wie immer zu späterer Stunde – in absolute Dunkelheit getauchten Striesener Kiez versuchten wir unser Glück im Lokal an der Wittenberger Straße. Mit Erfolg, denn wir ergattern ein feines Plätzchen auf der gepolsterten Sitzbank mit bestem Blick auf das Geschehen im Lokal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reservieren kann man in der Weinkulturbar seit Anfang letzten Jahres nämlich nicht mehr. Was erstmal nach einem Hindernis klingt, ist tatsächlich aber gar keines, denn in Zeiten vor Corona war die Weinbar bereits auf mindestens drei Jahre im Voraus (sic!) ausgebucht. Das ließ sich während der Pandemie kaum noch sinnvoll planen, außerdem hatte Chef Silvio auch keine so richtige Lust mehr auf diesen doch sehr exklusiven Ansatz, immerhin ist es sein erklärtes Ziel, allen die große, weite Welt des Weines näher zu bringen. Und die findet sich annähernd auch in seinem Laden: Etwa dreieinhalbtausend verschiedene Weine sind hier vorrätig – das ist definitiv mal eine Ansage!

Schon die Karte zeigt Detailverliebtheit

Wir lassen es ruhig angehen und studieren die Karte. Die ist schön übersichtlich und gibt bereits einen kleinen Ausblick auf die Detailverliebtheit, die uns im Laufe des Abends noch mehrfach in einen Zustand ungläubiger Verzückung geraten lassen wird: Kurze und teilweise recht amüsante Erläuterungen zu Speisen und allgemeinem Trinkgenuss lockern das Ganze auf, ohne unnötig Verwirrung zu stiften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das tagesaktuelle Angebot umfasst zweierlei Süppchen, nämlich einerseits einen Hirsch-Rotkohl-Topf mit Klößchen und andererseits Pulled Beef Krem mit Suppengemüsen (klein 4,50 Euro/groß 6 Euro). Alternativ gibt es Flammkuchen mit Zwiebeln und Speck, traditionell oder mit Blauschimmelkäse sowie als vegetarische Variante mit Spinat, Zwiebeln und Ziegenkäse (10,50 Euro) – da dieser gerade an unserem Tisch vorbei an einen anderen getragen wird, erhaschen wir einen Blick und sind kurz angefixt. Allerdings erliegen wir dann doch dem sehr umfangreichen Käseangebot, denn Wein und Käse bilden bekanntlich ein perfektes Match und passen außerdem zu unserem Vorhaben, einen möglichst entspannten und genussvollen Abend zu verbringen.

Weinglas-Visionen und Infotainment

Für den „Mümmel-Teller“ mit drei Stück Käse pro Person plus Beilagenkomposition und Brot (5,50 Euro) ist unser Appetit zu groß. „Der Schöne & das Biest“ (89,50 Euro p.P.) illustriert die heutige Test-Konstellation zwar vortrefflich, erscheint uns als Rundumsorglos-Paket mit Aperitif, Süppchen, Rahmkuchen, drei Runden Käse, Wein, Wasser, Kaffee und Dessert aber zu herausfordernd für diesen Abend. Das gilt auch für die „Käseweinkultur Extrem“ mit je 30 Weinen und Käsen in 30 Aufzügen (190 Euro p.P.), selbst die 10er Variante (70 Euro p.P.) flößt uns Respekt ein. Wir entscheiden uns schließlich für die „Große Platte“ (39,50 Euro), die mit immerhin 20 verschiedenen Sorten satte 400 Gramm Käse pro Person, korrespondierenden Beilagen und Brot auffährt.

Zwischen 80 und 110 Sorten französischen Käse warten hinter der Theke. © Quelle: Dietrich Flechtner

Während wir warten, lassen wir uns zunächst einen Wein empfehlen – alles andere wäre hier schließlich grober Unfug. Wir starten mit einer sehr entspannten 2020er Scheurebe von Kopp (0,2 Liter für 8 Euro). Weil ich natürlich nicht völlig unvorbereitet bin, erkundige ich mich nach den von Silvio mitentwickelten Weingläsern, die dem Vernehmen nach noch mal ganz andere Aspekte des Weins zum Vorschein bringen sollen. Flugs erhalten wir eine kurze Einführung, was es mit der Reihe „Vision“ aus dem Hause Zieher auf sich hat und bekommen nicht nur die Scheurebe sondern auch alle folgenden Weine fortan in jeweils zwei verschiedenen der besagten Gläser kredenzt. Die gesamte Story dahinter ist äußerst spannend, würde hier aber den Rahmen sprengen.

Sommerurlaub auf der Zunge

Nur so viel: Das Thema Weinglas sollte nicht neu erfunden, wohl aber anders definiert werden. Die Serie umfasst daher nur vier Gläser, die für Weiß-, Rot-, Rosé- und Schaumwein alle gleichermaßen geeignet sind und jeweils verschiedene Aspekte der Weine unterschiedlich betonen. Außerdem wird das Licht im mundgeblasenen Glas mehrfach gebrochen und macht so das gesamte Farbspektrum des Inhalts wahrnehmbar. Tatsächlich sind wir fasziniert, wie ein- und derselbe Wein sich in den unterschiedlichen Gläsern nicht nur visuell, sondern auch geschmacklich völlig anders präsentiert. Schon das ist ein Erlebnis, die gleichermaßen fachlich versierten wie launigen Erläuterungen von Silvio machen das Ganze vollends rund.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hungern müssen wir übrigens auch nicht, denn unser kleiner Tisch hat sich zwischenzeitlich mit einem Korb Brot, verschiedenen Olivenölen und Salzen sowie einem Arrangement aus Kapernäpfeln, sensationellen grünen Oliven und einer ebensolchen grünen Tapenade gefüllt. Eigentlich sind wir damit schon fast wunschlos glücklich, aber auf uns wartet schließlich noch eine ziemliche Ladung Käse. Die erste ist bereits in Lauerstellung und erreicht uns als Platte mit zehn verschiedenen Käsen von je einer Reihe Schaf und Ziege, die uns von der sehr freundlichen Bedienung ausführlich erklärt werden. Dazu gibt’s zwei neue Weißweine: Der flotte Franzose „Voici mon Secret“ (4,50 Euro für 0,2 Liter) ist mit neun Volumenprozent sehr leicht und ruft schon beim Riechen ein krasses Gefühl von Sommerurlaub hervor – und hinterlässt auch auf der Zunge nichts als Harmonie.

Wir sind schockverliebt. Oder, wie die Begleitung richtig befürchtet: „Das ist ein Verhängniswein, von dem könnten wir jetzt problemlos drei Flaschen plattmachen.“ Auf den zweiten trifft das nicht zu, wie angedroht hat der L’Olivette (8 Euro für 0,2 Liter) eher die Rolle des „Bad Cop“ in diesem Spiel – für sich genommen fragt man sich, warum man sich das eigentlich gerade antut, er riecht eher mostig und nach „Omas Keller“. Im Zusammenspiel mit dem Käse ergibt das jedoch plötzlich ungeahnten Sinn und wird spannend im Mund – „Krank“, konstatiert die Begleitung kurz und präzise. Nicht unser Favorit heute, aber dennoch eine tolle Erfahrung.

Immer noch ein Schippchen drauf

Der Käse begeistert uns extrem – aufgrund der schieren Menge verzichte ich hier auf Namedropping, von leicht und cremig über intensiv und würzig ist aber alles dabei, die Zunge freut sich über Kräuteriges, Scharfes, Nussiges und Rauchnoten. Dazu gibt es vier verschiedene Beilagen: Sprossen in Rose, Pfirsich in Kaffee, Apfelmus mit Anis und Rote Bete mit Minze, außerdem Ingwer zum Neutralisieren. Wir sind begeistert. Nach der ersten Runde ist uns nach einem Espresso (2 Euro) – auch der kommt nicht „einfach so“, sondern mit einer Auswahl süßer Knabbereien und verschiedenen Zuckern: Mit Rübe, Mascobado, kanadischem Ahornzucker und Birkenzucker kann das koffeinhaltige Heißgetränk nach Belieben verfeinert werden. Hier spiegelt sich die Philosophie der Weinkulturbar, immer noch ein Schippchen drauf zu legen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obgleich wir beide keine Süßmäuse sind, machen die Himbeermandeln und die Mandeln in weißer Schokolade uns schwach, richtig krass gut finden wir aber die Trüffelmandeln, die es auch zum Mitnehmen für Zuhause gibt (Glas 5 Euro).

Apropos Mitnehmen: Im proppevollen Lokal geht es zu wie im Taubenschlag. Ständig kommen Menschen herein – mal in schickerer Aufmachung, mal in Jogginghose – und nehmen Wein, Käse oder umfangreiche Präsentkörbe mit. Vor der nächsten Runde Käse suchen wir zunächst die Toiletten auf – ein spannendes Unterfangen, das an Tetris erinnert, denn man muss sich entlang voller Weinregale den Weg dorthin bahnen. Aber das lohnt sich, denn wir finden nicht weniger vor als ein El Dorado der Drogerieprodukte. Bock auf Seife mit Lavendel oder irgendeine fancy Handcreme? Alles da. Auch für die Haare. Deo in Tausend Ausführungen. Alles einfach. Außerdem können auf kleinen Zetteln Botschaften, Statements und Gedanken für die Nachwelt hinterlassen werden. Eine super originelle Idee und eine sehr coole Art, Gastfreundschaft en detail zu leben.

Sidekicks und Secret

Weiter geht’s mit dem Kuhmilchkäse, schon jetzt sind wir eigentlich randvoll, schlagen uns aber wacker. Dazu gibt’s neue Sidekicks, diesmal Sauerkirsche mit Schokolade, Sauerkraut mit Zimt, Heidelbeeren in Waldmeister und grüne Bohnen in Kokos. Auch diese sind wieder eine sensationelle Ergänzung zu den Käsen, insbesondere das Sauerkraut tut sich als Überraschungsknaller hervor. Bei den Weinen gibt’s nun Rosé, diesmal einen französischen (0,2 Liter für 4,50 Euro) und einen spanischen (8 Euro für 0,2 Liter), die sich erneut völlig unterschiedlich präsentieren. Mit Ach und Krach schaffen wir noch etwa die halbe Käseplatte, dann geben wir auf und widmen uns stattdessen unserem neuen Lieblingswein, dessen „Secret“ wir schließlich noch ergründen müssen (Spoiler: Ist uns nicht gelungen, für erschwingliche sieben Euro kann man sich aber auch eine Flasche mit nach Hause nehmen. Haben wir gemacht und bleiben dran).

Adresse Wittenberger Str, 86, 01277 Dresden, Telefon 0351/3157917, Internet: https://silvionitzsche.wixsite.com/weinkulturbardresden Konzept alles rund um den Wein für alle und jeden Extras Außenterrasse, Außer-Haus-Verkauf, Lieferservice nach Vorbestellung, Podcast „Wein und Weltfrieden“ Geöffnet Di bis Sa 15 bis 22 Uhr (Achtung: Winterpause bis einschließlich 9. Januar) Preise Käse ab 5,50 Euro Gesamtnote (von max. 10) 9,6, Essen: 10 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 10 ( 20 Prozent), Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit lässige Location für tiefenentspannten Genuss mit einem begeisterten, herzlichen Gastgeber-Team

Obwohl wir in den nächsten Tagen ein eher distanziertes Verhältnis zu Käse pflegen, sind wir rundum begeistert von unserem Abend in der Weinkulturbar, der besser nicht hätte sein können und einen formidablen Mix aus lässiger Entspanntheit, Infotainment und Genuss bereit hielt. Dionysos hätte seine helle Freude hier, wir hatten sie auf jeden Fall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Kaddi Cutz