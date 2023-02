﻿In jeder Hinsicht ein Erlebnis: The Bollicine am Zwinger

Immer in Bewegung : Chef Francesco Toro ist immer am Gast – und legt auch in der Küche letzte Hand an.

Dresden. Wenngleich zum Jahresende zumeist alles etwas gemächlicheren Schrittes seinen Gang geht, passiert dennoch ab und zu noch vor der Bescherung am Weihnachtsabend Überraschendes. So pfiffen im Dezember die gefiederten Freunde von den Dächern, dass im Apartementkomplex am Zwinger pünktlich zu Weihnachten ein neues italienisches Restaurant Eröffnung gefeiert hat. Und die müssen es schließlich wissen, verfügt die Location doch über eine beeindruckende Dachterrasse mit sensationellem Blick über Dresden. Nur drei Wochen hat Francesco Toro, vielen sicher noch bekannt aus dem Restaurant am Rosengarten, gebraucht, um das Lokal nach seinen Vorstellungen komplett umzugestalten.

Toro ist gebürtiger Sizilianer und verspricht in seinem neuen „The Bollicine“ authentische italienische Küche in exklusivem Ambiente. Wir schauen Anfang Januar zum Testen vorbei und sind gespannt, was uns erwarten wird. Mit dem Fahrstuhl und einigen weiteren Gästen geht es hoch hinaus. Der Gastraum ist schon recht gut gefüllt, es bildet sich eine kleine Schlange, da Gastgeber Francesco zunächst die Gäste vor uns mit freundlichem Überschwang und einem Glas Prosecco persönlich begrüßt. Was uns sehr positiv auffällt: Dieser Empfang bleibt nicht etwa Stammgästen oder Freunden vorbehalten, allen Gästen lässt Francesco das gleiche Maß an Aufmerksamkeit zuteilwerden.

Der Blick von der Dachterrasse ist ein Knaller

Gerade noch rechtzeitig kann ich den Prosecco abwehren und meinen Wunsch nach einer alkoholfreien Alternative loswerden. Diesem wird gern entsprochen, ich erhalte ein Glas Crodino auf Eis. Wir werden zuerst auf die Dachterrasse geschickt, wohl auch, weil gerade nur ein Koch in der Küche hantiert. Vorbei an der offenen Küche geht’s für uns also zunächst noch weiter nach oben. Trotz der Dunkelheit sehen wir es deutlich vor uns: Bei dieser Knaller-Aussicht über die Stadt wird das unbenommen von der Küchenleistung sicher nicht unser letzter Besuch hier gewesen sein. Mit einem Getränk lässt es sich hier sehr gut aushalten – lediglich die doch sehr frostigen Temperaturen und der aufflammende Hunger treiben uns wieder ins Warme.

Dort verfrachtet uns der Gastgeber an „einen romantischen Tisch“, wie er es nennt. Das ist zwar mitnichten ein Date, allerdings käme aber auch sonst wohl eher wenig Romantik auf, denn wir sitzen parallel zur offenen Küche an einem von mehreren kleinen, runden Tischen. Die sind zwar hübsch eingedeckt, passen nach unserem Empfinden jedoch eher in ein Bistro. Auch ist der Abstand zum die Küche umlaufenen Tresen mit Barsesseln als weitere Speisemöglichkeit relativ gering, da gegenüber auch Gäste stehen und plauschen, fühlen wir uns ein bisschen beengt und latent gestresst. Herumstehende Menschen in unmittelbarer Nähe haben immer ein bisschen was von Bahnhof. Ansonsten bekommen wir hier recht viel mit dem Treiben in der Küche mit – sowohl akustisch als auch olfaktorisch. Wir finden das für diesen Abend okay, würden bei einem erneuten Besuch je nach Anlass aber um einen anderen Tisch bitten.

Vitello Tonnato auf blauem Teller mit güldenem Dekor

Es dauert eine Weile, bis wir unsere Getränke bestellen können. Ich fand den Crodino (ein leicht bitterer, kräutriger, alkoholfreier Aperitif) ganz lecker und entscheide mich, dabei zu bleiben (4,50 Euro). Die Begleitung lässt sich vom Chef einen Rosé empfehlen , der ist aber nicht ganz sein Ding. Es wird der zweite Rosé auf der Karte, ein Calafuria Negroamoro Salento IGT (beide 6,50 Euro für 0,1 Liter). Die Karte wechselt wöchentlich, aktuell stehen Tortelloni al porcini et burro (17,50 Euro) und Linguine alle vongole Verace (16 Euro) als hausgemachte Pasta zur Auswahl. Außerdem gibt’s Miesmuscheln al Vino (15,50 Euro), Heilbutt in Bollicine Schaum (39 Euro), Kalbskotelett al origano (34,50 Euro) und Rinderfilet aus Umbrien mit saisonalen Beilagen.

Immer auf der Karte im Bollicine steht hausgemachte Pasta, hier Pennone mit Kalbsragout. © Quelle: Dietrich Flechtner

Obgleich sowohl die gefüllte Steinpilz-Pasta als auch die Version mit Muscheln toll klingt, catcht mich der Heilbutt. Der ist allerdings leider aus, wie Francesco bedauernd eröffnet. Als Alternative empfiehlt er eine kroatische Dorade aus dem adriatischen Meer (35 Euro) – die angelt sich jedoch die Begleitung. Ich schwenke um zum Rinderfilet. Zunächst wollen wir uns aber eine Vorspeise teilen. Das Vitello Tonnato (18,50 Euro) gewinnt gegen Tomaten mit Burrata (14,50 Euro), Hummercremesüppchen (16,50 Euro) und Insalata Bollicine (16 Euro).

Vorab gibt’s Olivenöl, Salz und sehr tolles Brot von Elias Boulanger – dann erreicht uns auch schon unsere Vorspeise. Die ist auf einem blauen Teller mit goldenen Akzenten toll angerichtet und auf jeden Fall schonmal was fürs Auge. Und auch geschmacklich super, das Kalb ist auf den Punkt gegart, die Soße cremig und nicht zu dumpf, die Kapern und -äpfel machen ebenfalls Freude, on top gibt’s Olivenöl und Blattsalate.

Der Abstinenzwille wird auf die Probe gestellt

Auf unsere Hauptspeisen müssen wir dann etwas länger warten, zwischendurch kommt Francesco vorbei, stellt uns einen Grappa hin – und schenkt ein. Meinen Hinweis, dass ich keinen Alkohol trinken möchte, übergeht er geflissentlich: „Das ist aus meiner Heimat, das ist die Hauptsache!“. Nun ja. Die Begleitung probiert und findet’s gut. Ich bestelle noch einen Crodino. Letztlich erreichen uns dann unsere Hauptspeisen: Das Filet kommt unter silberner Glosche, die Dorade auf einem Servierwagen, gesteuert von Chef Francesco, der den Fisch mit einigem Bohei filetiert. Dabei denkt er auch an die Bäckchen, was positiv auffällt. Das gilt auch für meinen Teller: Schön angerichtet findet sich hier ein top gebratenes Rinderfilet mit toll gewürztem mediterranen Gemüse, das nicht in Öl ersäuft. Kohlenhydrate vermisse ich nicht, die Portion ist völlig ausreichend, auch wenn ich allein des Geschmacks wegen auch noch mehr hätte essen können.

Zur Dorade wird das gleiche Gemüse gereicht, der Fisch ist super gegart, jedoch findet die Begleitung immer wieder noch kleine Schuppen. Auf die diesbezügliche Kritik reagiert Francesco professionell – zudem bekommen wir noch je ein hausgemachtes Walnusseis mit Orangenlikör aufs Haus, das es aus kosmischen Gründen nicht an den richtigen Tisch geschafft hat. Meinen erneut irritierten Hinweis, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit Alkohol im Likör sei, wischt Francesco mit der Information vom Tisch, es handele sich schließlich um höchstens fünf Volumenprozent. Auch wenn ich demonstrativ einen weiteren Crodino bestelle, schwant mir allmählich, dass mein Abstinenzwille hier heute sehr auf die Probe gestellt werden wird. Das Eis immerhin ist fein, schön nussig, nicht zu süß (und was ich an Orangenlikör unfreiwillig mit aufnehme, passt auch toll dazu).

Ein italienischer Gastgeber, wie er im Buche steht

Waren wir auf einen eher gediegenen, gemütlichen Abend eingestellt, haben wir schnell gemerkt, dass hieraus wohl nichts wird. Francesco ist ein italienischer Gastgeber, wie ihn sich ein Romancier nicht besser ausdenken könnte: Laut, herzlich und überschwänglich pest er zwischen Gästen und Küche hin und her wie ein konfuses Kaninchen. Zwischendurch ruft er im Minutentakt lautstark nach Service-Boy Felix, der die hektische Aktivität seines Chefs stoisch hinnimmt. Die beiden zusammen in Aktion haben ein wirklich unglaubliches Unterhaltungspotenzial, ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal bei einem vermeintlich ganz normalen Restaurantbesuch so viel gelacht habe.

Als Francesco mit einer Magnum-Flasche Ferrari auftaucht und wissen will, was mir das sage, kann ich nur noch trocken feststellen: Das sagt mir, dass du hier schon wieder mit Alkohol vor meiner Nase herumwedelst. Als sich der Gastgeber auf dem Absatz umdreht, denke ich zuerst, ihn nun vollends brüskiert zu haben, werde aber eines Besseren belehrt, als er Sekunden später drei Gläser auf den Tisch knallt und mit großer Geste einen Teil des Flascheninhalts in diese ergießt. Die Begleitung darf mein Glas austrinken – ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher machen kann.

Zurück aus Alices Wunderland

Als wir schließlich – zum Abschied gab’s noch eine langstielige Rose – wieder an der frischen Luft stehen, fühle ich mich tatsächlich fast, als wäre ich wie Alice eben von einem Trip in eine Art Wunderland wieder aufgetaucht. Trotz Standhaftigkeit in Sachen Abstinenz fühle ich mich ein bisschen betüdelt, wo die fast vier Stunden geblieben sind, die wir allem Anschein nach im Bollicine verbracht haben, kriegen wir auf die Schnelle nicht rekonstruiert. Auf jeden Fall war das alles durchaus ein bisschen wie in einer der etwas versponnenen, bunten und surrealen Geschichten von Charles Ludwidge Dodgson alias Lewis Caroll.

Wenn die Zeit wie im Flug vergeht, bedeutet das tendenziell aber ja etwas Gutes. So sind wir uns denn auch einig, dass das Ristorante für unseren Geschmack eher nicht als Date-Location taugt, wohl aber ein Garant für einen Abend voll Entertainment und gutem Essen ist. Dass Manches noch einen Schnuff länger dauert und zuweilen alles etwas chaotisch scheint, sei verziehen: Immerhin hat das Restaurant erst seit Kurzem geöffnet, das Team spielt sich noch ein. Als Gäste haben wir uns sehr willkommen gefühlt, den italienischen Bilderbuch-Charme muss man freilich mögen, wir aber haben uns glänzend amüsiert. Für die wiederkehrenden Versuche, mir alkoholische Getränke unterzujubeln (und seien diese auch noch so charmant und wohlmeinend vorgetragen), muss ich allerdings einen Punkt abziehen – geht für mich nicht. Sicher werden wir bald aber mal auf eine Pasta vorbeikommen und – weil die Prohibition dann auch wieder Geschichte ist – gern diesmal auch mit Francesco anstoßen.