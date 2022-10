﻿Living la LiLa Loca – So schmeckt’s im Li La Sushi & Thai Kitchen

Erst seit sieben Monaten gibt es das Li La an der Annenstraße. Das junge Betreiber-Paar hat sich Sushi und authentische Thai-Küche auf die Fahne geschrieben.

Dresden. Schon bei unserem Sushi-Test ging das vor relativ exakt erst sieben Monaten eröffnete Restaurant steil als einer der beiden Preisleistungssieger hervor, da das Lokal aber auch noch Thai-Küche anbietet, schien ein zweiter, umfassender Test auf jeden Fall angebracht. Der Zufall wollte es, dass ein langjähriger Freund und Slam-Kollege in der Stadt und im gegenüberliegenden Hotel weilte – Gelegenheit beim Schopfe gepackt also!

Ich bin ein bisschen zu spät und gerate angesichts des Spiegelkabinetts in der ansonsten sehr geschmackvollen Einrichtung an meine Grenzen, was für große Belustigung bei der Begleitung sorgt (die sich aber nicht minder verwirrt zeigt). Am Ende finden wir uns doch und zelebrieren unser Wiedersehen mit einem Glas Bodegas Fontana rosé (0,2 Liter für acht Euro).