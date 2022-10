﻿Bella Italia in Dresden: Da Nino entpuppt sich als echter Geheimtipp

Dresden. Es gibt ja diesen einen Spruch: Never judge a book by it’s cover, zu deutsch: Verurteile niemals ein Buch aufgrund seines Umschlags. Nun ja. So sehr ich ja Vorurteilsfreiheit propagiere und maximal offen an neue Dinge herangehe, so schwer wird es, sobald ich das Sprichwort wörtlich nehme. Denn an dieser Stelle muss ich zugeben: Ich lese gern und viel und bin extrem Cover-fixiert. Vielleicht weil mich als erklärter Fan der „Drei Fragezeichen“ schon im Jugendalter die absolut genialen Cover von Alga Rasch nachhaltig visuell geprägt haben. Da kann der Klappentext noch so spannend klingen – wenn mir das Cover nicht gefällt, dann bin ich raus. Andersrum bin ich über sehr gute Cover bereits zu literarischen Schmankerln gekommen, die mir sonst wohl verborgen geblieben wären.

In allen anderen Lebensbereichen verhält es sich etwas anders. Trotzdem war ich latent irritiert, als mich eine inzwischen erprobte Test-Begleitung für das italienische Restaurant Da Nino zu begeistern versuchte. Das war mir bereits beim Besuch der Genuss-Manu-Faktur ins Auge gefallen, da es sich in der unmittelbaren Nachbarschaft befindet.

Chef Nino, der eigentlich Gregorio heißt, entpuppt sich als echtes Charme-Paket. © Quelle: Anja Schneider

Von außen wirkt das Lokal eher wie eine Dönerbude, wirklich angesprochen habe ich mich davon nicht gefühlt. Schon eher von der Vorspeisenplatte, die mir von besagter Begleitung als Foto via Whatsapp zugespielt wurde. Nun denn. Zeit, die inneren Werte in Augenschein zu nehmen.

Chef Gregorio entpuppt sich als echtes Charme-Paket

Wir haben reserviert und das ist gut so, denn das Lokal ist an dem frühen Donnerstagabend bereits rappelvoll. Wir werden mit herzlichem Überschwang begrüßt und zu unserem Tisch geleitet. Der Gastraum erweist sich als Überraschungsei – das habe ich nicht kommen sehen. Gar nicht imbisslike sondern sehr schick und gediegen sieht das alles aus. Der Service schwirrt geschäftig umher und es herrscht ein angenehmer Trubel, der jedoch keineswegs in Hektik ausartet oder sonst irgendwie störend wird. Chef Nino, der eigentlich Gregorio heißt, stellt sich persönlich vor und entpuppt sich als echtes Charme-Paket.

Schick sieht es aus im Da Nino. © Quelle: Anja Schneider

Sehr unterhaltsam, sehr herzlich, sehr aufmerksam und zugewandt – ohne aufdringlich zu wirken, wenngleich man diese überbordende, persönlich gefärbte Herzlichkeit natürlich mögen muss. Wir finden das super und widmen uns der Karte. Die lässt das Skepsis-Lämpchen angesichts der sehr (!) vielen verschiedenen Positionen kurz nochmal aufblinken, vor allem als Gregorio ergänzend noch eine Batterie von Tagesgerichten mit frischer Pasta und/oder frischem Fisch herunterrattert.

Zunächst bestellen wir eine Flasche Hauswein (24,90 Euro für 0,75 Liter – seit unserem Besuch haben sich die Preise aufgrund der aktuellen Situation geringfügig erhöht), dann kristallisiert sich so langsam eine Menüfolge heraus. Obligatorisch ist natürlich die schon erwähnte gemischte Platte „Antipasti di Nino“ (17,90 Euro). Die verspricht „Antipasti satt“ mit einer Art Best of der restlichen 14 Vorspeisen und zusätzlichen, tagesaktuellen Überraschungen.

Einmal im Monat wird die Pastamaschine angeworfen

Gut klingen die Bistecca in verschiedenen Variationen (ab 20,90 Euro) auch der in Italien besser als Scaloppina bekannte Kalbsrücken präsentiert sich in diversen Gewändern (ab 18,90 Euro), wie auch das Rinderfilet (ab 23,90 Euro). Zu allen Fleischgerichten gibt’s eine Beilage nach Wahl (Rosmarinkartoffeln, Pasta, Salat oder Gemüse) inklusive. Bei den Pizzen gibt’s dann auch noch eine für Sizilien nicht untypische Besonderheit: Die Scacciata wird in zwei Schichten gebacken und wiegt um die 500 Gramm – das klingt zwar spannend, allerdings auch etwas zu üppig an einem der letzten Sommerabende des Jahres.

Mich hat der frische Fisch gecatcht, ich entscheide mich für in Knoblauch gebratenen Steinbutt mit Cherrytomaten in Weißwein-Prosecco-Soße mit gegrilltem Gemüse, Knoblauchparmesan und Salat (25,90 Euro). Die Begleitung erwählt von der frischen Tagespasta die Spaghettoni mit Streifen Rinderfilet, Steinpilzen, auch hier gibt es Cherrytomaten mit Weißwein-Prosecco-Soße dazu. Die Pasta kommt aus Kapazitätsgründen aus einer regionalen Manufaktur, einmal im Monat wird im Da Nino auch selbst die Pastamaschine angeworfen.

Die Vorspeisenplatte punktet auf ganzer Linie

Begleitung 2 kämpft sich durch das üppige Pastaangebot der regulären Karte. Angesichts der Carbonara mit Zwiebeln, Speck, Ei und Sahnesoße (8,90 Euro) würde so mancher Verfechter des Originals wohl Schnappatmung kriegen, Gregorio bleibt entspannt: „Wenn jemand das ohne Sahne will, dann machen wir das. Aber es wird eigentlich nie nachgefragt“. Die Wahl fällt schließlich gegen Linguine, Gnocchi und Tortelloni und zu Gunsten von Penne aus, hier in der Version mit Parmaschinken, Walnuss-Pesto und Parmesan in Tomatensoße (9,90 Euro).

Die Wartezeit vertreiben wir uns mit Quatschen und dem Aufnehmen der sehr guten Stimmung im Lokal. „Wenn euch das zu wenig ist, dann sagt Bescheid, dann bringe ich mehr“, lässt Gregorio etwa den Nachbartisch wissen. Der schaut in etwa so amüsiert wie wir angesichts der recht vollen Vorspeisenteller, die schon beim Anschauen Appetit machen. Zum Glück erreicht uns kurz darauf unsere Antipasti-Variation. Schon optisch macht diese einen guten Eindruck: Der Teller ist voll beladen mit offensichtlich sehr frischen und hausgemachten Produkten, die dabei ansprechend in Szene gesetzt sind und mit großer Vielfalt punkten.

Es gibt toll gewürzte gegrillte Aubergine, Zucchini und Paprika, fein marinierte Champignons, Carpaccio von sehr guter Qualität, ein Stück gut würziger Kartoffeltortilla und ein Vitello, das zwar nicht mehr rosa aber dennoch zart und mit einer super cremigen, satten Thunfisch-Creme getoppt ist. Die lässt sich mit dem kompakten aber fluffigen und knusprigen Weißbrot bis auf den letzten Rest perfekt auftunken.

Hier wird auch mal „Sächsalienisch“ gesprochen

Als erklärter Antipastifan kann ich schon jetzt konstatieren: Eine der besten gemischten Platten, die mir in den letzten Jahren begegnet sind. Damit man diese immer wieder bestellen kann ohne in Langeweile zu verfallen, verspricht der Chef wie bei seinen Tagesgerichten auch hier einen stetigen Wechsel.

Gregorio hat im Juli den Chefposten von seinem Papa übernommen, der aber immer noch in der Küche hantiert. Und das offenbar sehr gut, denn trotz der vielen Positionen auf der Karte ist alles auf den Punkt. Die Spaghettoni der Begleitung, übrigens einfach etwas dickere, Maccaroni bzw. Bucatini ähnliche Spaghetti ohne Hohlraum, nehmen die aromatische Soße perfekt auf, das Rinderfilet ist zart, die Steinpilze passen super, die Portion ist üppig. Gleiches gilt für die Penne, die ebenfalls rund sind und Begleitung 2 mengenmäßig vor eine Herausforderung stellen.

Sehr begeistert bin ich vom auf den Punkt gegarten weißen Heilbutt, der dezent gewürzt der Hauptdarsteller des Gerichts ist, toll ergänzt vom gegrillten Gemüse und dem Parmesan mit Knoblauch-Note. Das macht wirklich Spaß.

Steckbrief Restaurant Da Nino Adresse Chemnitzer Straße 115, 01187 Dresden Tel. 0351 7969 6949 Internet ristorante-da-nino.eatbu.com Konzept original sizilianische Spezialitäten Extras täglich wechselnde Mittags-Aktionen, Mittwoch Fisch-Tag, Catering ab 20 Personen und Feiern, Außenbereich Geöffnet Di bis So 11 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr Preise Hauptgerichte ab neun Euro Gesamtnote 9 (von max. 10) Essen: 9 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 10 ( 20 Prozent) Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit Ein Überraschungs-Knaller mit toller, authentischer Küche und einem italienischen Gastgeber, wie er im Buche steht.

Wir halten fest: Von der Fassade sollte man sich bei „Da Nino“ nicht blenden lassen, belohnt wird man dafür mit einem herzlichen Gastgeber, der in schönem Ambiente jovial herumwuselt und ab und an ein sehr charmantes „Sächsalienisch“ durchblitzen lässt. Alles in allem hat das Lokal das Zeug, mein neuer „Lieblingsitaliener um die Ecke“ zu werden. Leider müsste ich dafür umziehen. Aber gut, man kann nicht alles haben und die Anfahrt lohnt sich allemal. Am Ende des Abends kommt uns dann gar noch Märchenhaftes in den Sinn: „Ich bin so satt, ich mag kein Blatt“ lautet das Credo – zu meckern haben wir aber nichts.

Von Kaddi Cutz