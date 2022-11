﻿Biss zur Mittagsstunde – Das Vita Bistro am Uniklinikum im Test

Fast Food muss nicht immer schwer, ungesund und fettig sein – vor allem in der Mittagspause gilt es das anschließende Tief zu vermeiden. Das Vita Bistro will mit frischer Küche punkten.

Dresden. Schon Hape Kerkeling als Königin Beatrix wusste „Lecker Mittachessen“ für kleines (okay, in diesem Fall ehrlicherweise: gar kein) Geld zu schätzen. Rund ums Uniklinikum herum findet die im Kiez arbeitende Bevölkerung ein reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten vor, um das mittägliche Hungergefühl mit einer kostengünstigen Mahlzeit zu besänftigen.

Für die Pause stellt der gemeine Arbeitgeber meist ein eher kleines Zeitfenster zur Verfügung, weswegen es vor allem schnell gehen muss. Gleichzeitig gilt es, dem berüchtigten Mittagstief nicht durch allzu schwere Kost Vorschub zu leisten und die Leistungsfähigkeit auch bis zum Nachmittag aufrecht zu erhalten.