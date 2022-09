﻿Raffinesse ohne viel TamTam – So schmeckt’s im Schmidt’s in Hellerau

20 Jahre gibt’s das Schmidt’s inzwischen und es überrascht immer wieder aufs Neue mit kreativen Menüs aus regionalen und saisonalen Produkten.

Dresden. Zugegeben: Allzu oft verirre ich mich nicht nach Hellerau, denn so schön und idyllisch sich das Viertel auch präsentiert, so richtig viel los ist hier in der Regel nicht. Dass sich hier ein gastronomischer Geheimtipp versteckt, habe ich lange nicht mitgekriegt – bei meinem ersten Besuch vor einigen Jahren sah ich den dem Schmidt’s Restaurant vorauseilenden guten Ruf jedoch durchaus bestätigt. Im vergangenen Monat feierte das Lokal seinen 20. Geburtstag, was wir direkt zum Anlass für einen offiziellen Testbesuch genommen haben.

Bei schönstem Sonnenschein nehmen wir auf der großen Außenterrasse Platz. Um uns herum herrscht Partystimmung, denn die Deutschen Werkstätten Hellerau feiern zufällig an diesem Abend ihr Mitarbeiterfest. Das stört interessanterweise gar nicht, denn man sitzt doch ein wenig abgeschirmt und so trotz des Trubels ruhig. Wir lassen uns sogleich von der aufgetafelten Aperitifempfehlung inspirieren und ordern einen Gin mit Gurken-Limetten-Minzfond sowie den Aperol Schmidt’s (je 8,20 Euro für 0,2 Liter). Damit geht der Abend gut los und wir widmen uns vorfreudig dem Speisenangebot.