﻿Kulinarische Ode an die Freude – so schmeckt’s im Schillergarten am Blauen Wunder

Das Einfache ist oft am besten – wenn es denn gut gemacht ist. Diese Herausforderung meistert die Küche des Restaurants am Schillergarten mit Bravour.

Dresden. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. So zumindest sagt es der Volksmund (und der muss es ja wissen). Der Sommer jedoch weigerte sich in diesem Jahr beharrlich, das Feld zu räumen und so trieb es der Herbst nicht nur bunt, sondern stiftete mit einem Auf und Ab der Temperaturen reichlich Verwirrung in der Klamottenkiste. Wenngleich also auch die Biergarten-Saison gemeinhin eigentlich schon als beendet alt, verlockte uns an einem sonnigen Sonntagnachmittag das schöne Wetter zu einem Besuch im Schillergarten, um zunächst die durstige Kehle mit einem Hopfentee zu besänftigen und im Nachgang das gleichnamige Restaurant einem längst überfälligen Test zu unterziehen.

Unter den Linden sitzt es sich vortrefflich, das Feldschlösschen Zwickel (4,50 Euro für 0,5 Liter) mundet ebenso und die Aussicht auf den Trubel an der gut frequentierten Elbe vermag zu unterhalten. Trotzdem verliert die Sonne am späten Nachmittag an Strahlkraft und wir ziehen ins Restaurant um. Reserviert haben wir nicht. Ein Fehler, wie uns angesichts des trotz der noch recht frühen Uhrzeit proppenvollen Lokals dämmert. Nach kurzer Wartezeit nimmt sich jedoch eine Servicekraft unser an und zaubert ein Angebot aus dem Ärmel, das wir nicht ablehnen können: Ein Tisch am Fenster, zweieinhalb Stunden bis zur nächsten Reservierung und zwei hungrige Testesser – klingt nach einem fairen Deal.

Die Klassiker machen ihrem Namen alle Ehre

Der Blick in die Karte bietet Erwartbares: Unter den vier Suppen findet sich sächsische Kartoffelsuppe (6,20 Euro), wahlweise mit einem Paar Wiener Würstchen (9,20 Euro) oder Rinderbrühe mit Wurzelgemüse und Eierstich (6,20 Euro), außerdem gibt es eine kleine Auswahl an Salaten und ab 18 Uhr (am Wochenende ganztägig) halbierten Goldbroiler vom Grill (14,90 Euro) mit Pommes und Krautsalat. Die Klassiker machen ihrem Namen alle Ehre und offerieren Sächsischen Sauerbraten (18,90 Euro), knusprige Schweinshaxe (16,90 Euro), Sülze (14,90 Euro) oder Wiener Schnitzel (22,90 Euro), mit den dazu jeweils schon fast lehrbuchhaft passenden Beilagen. Die Forelle Müllerin Art mit Petersilienkartoffeln und Gurkensalat (19,90 Euro) kommt vom Forellenhof Ermisch – ich bin angefixt.

Die Tageskarte wartet zudem mit neun Außer-der-Reihe-Gerichten aus der Kategorie Vor- und Nachspeisen sowie zwei Desserts auf. So sollen die gebratenen Putenstreifen an Blattsalaten der Saison mit Hirtenkäse und Sesamdressing und Grillgemüse (15,90 Euro) offensichtlich all jene zufrieden stellen, die der deftigen Hausmannskost eher nicht so zugetan sind. Die regionale Verbundenheit zeigt sich dann wieder im Rumpsteak vom erzgebirgischen Limousin Rind mit Pommes und Tomatensalat (28,90 Euro), das wahlweise auch in Gulaschform zu haben ist. Auch die geschmorte Lammhaxe mit Butterbohnen und Rosmarinkartoffeln (je 18,90 Euro) klingt durchaus verlockend, aaaaaaber: Wir besinnen uns aufs Wesentliche und suchen unser Glück daher in der Standardkarte, immerhin ist das ja gewissermaßen das Aushängeschild der Küche.

Die Vorspeise überzeugt

Wie Schiller selbst seinerzeit richtig feststellte: „Die Stunde drängt und rascher Tat bedarf’s“ – wir fackeln also nicht lange und geben unsere Bestellung auf. Zunächst entscheiden wir uns für „Käseküchlein mit Kürbiskernen an gemischten Blattsalaten mit mariniertem Schafskäse, Oliven, roter Zwiebel und Aioli-Dip (15,90 Euro) als geteilte Vorspeise. Die Begleitung stößt in der Rubrik „Für Zwischendurch“ auf das mit Würzfleisch und Käse gefüllte Omelett (13,90 Euro), bei mir wird es der ofenfrische Schweinebraten mit Sauerkraut und Kartoffelklößen (16,90 Euro).

Lange warten müssen wir nicht, schon erreicht uns unsere Vorspeise in Gestalt eines äußerst üppig bepackten Salattellers. Der ist hübsch angerichtet, der mittig drapierte Salat ist gut mariniert mit einem Dressing, das auf der Zunge wirklich Freude macht. Mit den sternförmig arrangierten Blättern vom Chicorée lässt er sich zudem gut in den erwartungsvoll aufgesperrten Mund befördern. We like. Die Käseküchlein entpuppen sich als Muffins mit Kürbiskerntopping, drei sind’s an der Zahl und allesamt sind sie sehr fluffig und würzig. Gut dazu passen die qualitativ guten Oliven aus dem Salat dazu, auch der marinierte Feta passt, lediglich die Aioli finden wir allenfalls okay. Ebenfalls zur Vorspeise haben wir eine Probierportion Bratkartoffeln bestellt (3,50 Euro) – die hätten für uns einen Tacken knuspriger sein können, machen aber grundsätzlich einen soliden Job – kann man machen.

Geil gestocktes Omelett

Sehr angetan sind wir außerdem von dem für uns zuständigen Service-Mitarbeiter, der gleichermaßen umsichtig wie unaufdringlich agiert und auch um einen flotten Spruch nicht verlegen ist. Gut finden wir auch, dass wir gefragt werden, ob wir schon bereit für die Hauptspeisen sind. Sind wir, aber sowas von, denn „Wer nichts waget, der darf nichts hoffen“, so des Dichters kluger Rat. Was uns betrifft, sehen wir unsere Hoffnung übertroffen. Optisch ist vor allem das Omelett ein Knaller: „Geil gestockt“, kommentiert die Begleitung die äußere Erscheinung der Eierspeise, die goldgelb und fluffig weiche Wellen schlägt. Auch das Innenleben überzeugt. Das Würzfleisch ist offensichtlich hausgemacht und punktet mit guter Fleischqualität. Mit Käse wurde weder gespart noch übertrieben, geschmacklich ist das eine runde Sache.

Der Schweinebraten ist Schiller angemessen – ein Gedicht. © Quelle: Dietrich Flechtner

Der Schweinebraten schließlich entpuppt sich als größte Überraschung. Nun bin ich nicht der größte Fan dieses Klassikers der Hausmannskost, dieser Teller allerdings begeistert auf ganzer Linie. Das Fleisch ist wunderbar mürbe und zart, die Kruste knusprig aber nicht zu dick und die Soße von satter Farbe und vortrefflichem Geschmack. Ich grabe in den Tiefen meines alternden Gehirns und komme letztlich zu dem Ergebnis, dass dies vermutlich der beste Schweinebraten ist, der mir seit langem, wenn nicht gar überhaupt jemals, untergekommen ist. Die hauseigene Schlachterei macht offenkundig einen sensationellen Job – würde ich jederzeit wieder bestellen. Auch die ebenfalls selbst gemachten Kartoffelklöße machen Freude, das Sauerkraut ist hervorragend. Insgesamt ist das Gericht des Schillers würdig – ein Gedicht.

Mit einem Wilthener (3,90 Euro für 2 cl) beschließen wir diesen rundum gelungenen Abend – fast. Eigentlich wären wir gern auch noch im heimeligen Gastraum sitzen geblieben, allerdings wird unser Tisch wie angekündigt von anderen Gästen gebraucht. Memo an uns: Für noch mehr Gemütlichkeit das nächste Mal rechtzeitig vorbestellen.

Draußen jedoch folgt man unserer Bitte und schaltet extra den von uns favorisierten Heizpilz an, so dass dann doch noch ein Absacker drin ist und am Ende sogar noch etwas winterliche Stimmung aufkommt – und sich der Sommer dann doch so langsam und guten Gewissens verabschieden kann. Zumindest bis zum nächsten Mal.

Von Kaddi Cutz