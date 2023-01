﻿Tolle Küche trotz Exil – So schmeckt’s im „neuen“ Scheunecafé in Dresden

Dresden. Mit den guten Vorsätzen ist das ja immer so eine Sache: Anfängliche Motivation schlägt oft allzu schnell in selbstbetrügerische, „gelegentliche“ Ausnahmeregelungen um. Und noch bevor die letzten Luftschlangenschnipsel aus den Teppichfransen gefischt sind, hat auch schon wieder der innere Schweinehund die Oberhand gewonnen und feiert die Rückkehr in alte Gewohnheiten. Deswegen lasse ich das lieber gleich bleiben und starte eventuelle Veränderungsprozesse am liebsten einfach dann, wenn mir danach ist. Trotzdem nehme ich mir natürlich Dinge vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Scheunecafé in seinem Übergangs-Exil besuchen, zum Beispiel. Am 8. Dezember 2021 hat das sonst im Kulturzentrum Scheune beheimatete Café aufgrund der andauernden Sanierungsarbeiten im ehemaligen „Hier schön Essen“ an der Görlitzer Straße eröffnet. Fast auf den Tag genau ein Jahr später habe ich es endlich geschafft – gerade rechtzeitig, um noch einen imaginären Haken hinter diesen Punkt der 2022er To-Do-Liste zu setzen.

Beim Reinkommen bin ich ein bisschen irritiert. Irgendwie ist das – was natürlich zu erwarten war – alles ganz anders. Gleichzeitig finden sich aber auch viele Referenzen, wie etwa der Tisch mit einem Bauteil aus einem alten Lkw-Kühler, das Steckdosenwandbild und die Krabbeltier-Kunstwerke von Lutz Fleischer, die an das „alte“ Scheune-Café erinnern.

Statt Brunch gibt’s jetzt Frühstück – schon seit 2016

Trotzdem: Das tolle, sehr entspannte Flair ist auch dem „neuen“ Scheune-Café geblieben. Dass es sich streng genommen um eine Übergangslösung handelt, merkt man zu keiner Sekunde – wir fühlen uns sofort willkommen und rundum wohl. Legendär war damals auch der wochenendliche Brunch. Wir haben uns jedoch für einen abendlichen Besuch entschieden und sind gespannt, was uns erwartet. Wir ergattern einen Platz auf der gemütlichen Eckbank am Fenster und werfen einen Blick in die Karte. Diese ist klein und fein – so darf das sein. Ein bisschen tut es uns fast leid, dass wir uns gegen einen Sonntagsbesuch entschieden haben, denn nahezu alle der insgesamt acht fertigen Frühstücke machen durchaus Appetit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So gibt es etwa das „Vital“ mit frischem Obst, Birchermüsli, Naturjoghurt und 0,1 Liter frisch gepresstem Orangensaft, eine orientalische Variante mit arabischem Fladenbrot, Hummus, Falafel, Avocadocreme, Oliven, Halloumi und Petersilien-Tomaten-Gurken-Salat sowie eine indische Version mit Paratha (indisches, gefülltes Fladenbrot), Dal-Suppe, Samosa, Naturjoghurt und Mangolassi (alle 13,90 Euro). Hier zeigt sich bereits die nun deutlich internationalere Handschrift des Scheunecafés, das abseits vom Brunch sonst hauptsächlich indisch kochte, auch müssen Spätfrühstücker nicht auf warme Komponenten verzichten.

Die Karte lässt keine Wünsche offen

Wem sowieso eher nach einem frühen Mittagsmahl ist, kann sich an Shakshuka (12,90 Euro) oder Tortilla (11,90 Euro) gütlich tun, außerdem gibt’s diverse süße (ab 5,90 Euro) und einen herzhaften Eierkuchen (10,50 Euro). Weil die Scheune schon immer irgendwie hip war, dürfen natürlich auch die pochierten Eier (zwei Stück) auf Avocado-Vollkornbrot nicht fehlen (8,90 Euro). Die komplett vegetarische Karte hält auch ein sehr vielseitiges veganes Frühstück (13,50 Euro) und eine Art Best of Alles für zwei Personen bereit (29 Euro).

International und frisch präsentiert sich auch die Abendkarte, im Angebot sind zwei verschiedene Pasta-Variationen (ab 16,50 Euro), ein Süßkartoffel-Burger mit Möhren-Pastinaken-Pommes, Avocadocreme und Majo (14,50 Euro) und das Scheune-Cashew-Curry mit Kochbanane, verschiedenem Gemüse und Basmatireis (17,90 Euro). Sehr gut klingen auch die beiden Salate, allein die winterliche Stimmung und das wilde Schneetreiben draußen halten uns davon ab. So teilen wir uns zunächst einen Flammkuchen aus der Vorspeisen-Sparte (10,60 Euro), als Hauptgang erwählt die Begleitung den Scheuneteller mit gemischten Antipasti (13,90 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mich locken die Spinat-Käse-Knödel mit Hollandaise und immerhin doch noch etwas Salat (15,70 Euro). Die kurze Wartezeit verbringen wir mit je einem Glas Spätburgunder (6,70 Euro für 0,2 Liter) und einem Schnack mit Ronald, der quasi zum Inventar des Lokals gehört und allerhand Interessantes zur Historie und den Fortschritten des Umbaus zu berichten weiß (Pro-Tipp: Er hat auch tolle Empfehlungen für Kinderbücher in petto).

In der Küche wird gesungen

Amüsiert verfolgen wir zudem, dass der Dienst habende Koch mit Freude bei der Sache ist und inbrünstig singend in der Küche hantiert. Spaß bei der Arbeit ist ja tatsächlich ein nicht zu unterschätzender Faktor, nicht nur, aber auch und vor allem im Gastgewerbe.

Hatte hörbar Spaß bei der Arbeit: Rajwinder Singh Goraya bereitet Spinat-Käse-Knödel. © Quelle: Dietrich Flechtner

Auf unserem Flammkuchen spiegelt sich dieser dann auch direkt wider, er ist mit Ziegenfrischkäse, Feigen, gegrillter Zucchini, Paprika, Aubergine, frischen Champignons und Paprika gut belegt. Etwas dicker als die klassische Version ist er dennoch fluffig und knusprig, gut und mediterran gewürzt und auch das Verhältnis von Belag zu Käse passt – wir sind begeistert. Dafür, dass der Flammkuchen als „klein“ deklariert wird, ist das eine recht ordentliche Portion, die bei nicht allzu großem Hunger zu einem sehr fairen Preis durchaus Spaß macht.

Nach einer kurzen Verdauungspause erreichen uns alsbald auch schon die Hauptgänge. Beide Teller sind sehr ansprechend präsentiert, die Antipasti-Variation leuchtet in allen Farben und bietet eine schöne Auswahl verschiedener Vorspeisen. Zum klassischen, toll marinierten Gemüse und getrockneter Tomate gesellen sich zwei Falafel (die finden wir am Scheune-Wagen vor der alten Wirkungsstätte zwar geringfügig besser, haben aber nicht wirklich Grund zu meckern), außerdem leicht panierter und ausgebackener Halloumi und ein Schälchen gemischte Oliven von guter Qualität. Dazu gibt’s Avocado-Creme und Hummus, etwas mit frischen Granatapfelkernen getoppter Salat, der erfreulicherweise zuvor mariniert wurde, und Pita-Brot. Alles in allem macht dieser Teller durchaus Laune und ist sein Geld wert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hollandaise erweist sich als Knaller

Gespannt widme ich mich den beiden großen Spinatknödeln, die von außen gut gebräunt wirken und auf einem Spiegel von Hollandaise an einer guten Portion winterlichem Blattsalat serviert werden. Der Knödel ist super fluffig und elastisch, kein bisschen trocken und es findet sich gar etwas angeschmolzener Käse im Inneren. Das Verhältnis von Käse, Brot und Spinat ist ausgewogen, die Würze passt und die Soße dazu ist ein Knaller. Sehr cremig, fast schon leicht und mit einer sehr ansprechenden Zitrusnote muss ich mich beherrschen, nicht mein gesamtes Antlitz in den sich leerenden Teller zu tauchen. Der Salat mit frischen Tomaten ist eine schöne Ergänzung zum Gericht.

Prima: Spinat-Käse-Knödel. © Quelle: Dietrich Flechtner

Eigentlich schon satt, riskieren wir doch noch einen Blick zu den Desserts, denn es sitzt sich gar zu schön in dem wirklich sehr gemütlichen, mit hellen, rustikalen Holzmöbeln ausgestatteten Gastraum. Also probieren wir interessehalber die Ingwer-Crème-Brûlée (6,20 Euro). Diese kommt mit warmem Beerenkompott, uns allerdings etwas flach vor. Die Kruste knackt vernehmlich, das Innenleben ist uns einen Schnuff zu kompakt geraten. Trotzdem gefällt uns der deutliche Touch von Ingwer, so richtig vom Hocker gehauen fühlen wir uns aber nicht.

Ab dem 6. Januar ist wieder geöffnet

Dafür werfen wir einen Blick in den Garten, der schon jetzt Lust auf einen Besuch bei freundlicheren Temperaturen macht, und den urigen Gewölbekeller, der sich hervorragend auch für etwas abseitigere Feierlichkeiten in größerer Runde eignet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steckbrief Scheunecafé Adresse: Görlitzer Straße 20, 01099 Dresden, Telefon: 03518026619 Internet: https://scheunecafe.de Konzept: Vegetarische, internationale Küche und gelebte Gemütlichkeit Öffnungszeiten: Di bis Fr ab 17 Uhr, Sa ab 9 Uhr, So nur Frühstück von 9 bis 14 Uhr Extras: Frühstück, Außenbereich Gesamtnote: 8,8 (von max. 10), Essen: 9 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 9 (20 Prozent), Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit: Unaufgeregt, entspannt und tolles Essen – auch im Exil lebt der Geist der „alten“ Scheune

Wir aber wanken satt und zufrieden zurück hinaus in den Schnee und nehmen uns fest vor, diesem Lokal ein Erinnerungsfähnchen im Hinterstübchen zu hissen. Tatsächlich hatte es das Café vor dem Umzug noch deutlich leichter, immerhin ist die Alaunstraße als Halsschlagader der Neustadt ohnehin frequentierter als die etwas ruhigere Görli. Zudem ergab sich ein spontaner oder geplanter Besuch vor oder nach einer der zahlreichen Kulturveranstaltungen in der Scheune quasi von selbst. Der ursprüngliche Charme und der herzliche Service sind aber auch der Interimslocation erhalten geblieben, weshalb wir bestimmt auch im neuen Jahr wieder vorbeischauen. Vorher wird das durch die kurze Winterschließzeit ohnehin nicht, ab dem 6. Januar freuen sich Ronald und Team aber wieder auf ihre Gäste.

Von Kaddi kostet