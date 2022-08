Es muss nicht immer Hamburg sein: Auch im Hechtviertel in Dresden gibt’s Flair und feines Futter. Kaddi hat das Essen im St. Pauli nicht nur probiert, sondern auch genossen.

Dresden. Für Hamburg habe ich ja seit jeher eine Schwäche. Immerhin neun Monate habe ich in meiner „Schon immer“-Traumstadt gewohnt, dann bin ich dem Ruf Dresdens gefolgt. Mein Herz aber spricht auch nach über 15 Jahren noch fließend hanseatisch und so zieht es mich immer wieder gen Norden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil das leider viel seltener klappt, als ich das gerne hätte, muss ich halt in heimischen Gefilden das Leben zum Wunschkonzert machen. Praktischerweise gibt’s ja auch im Hecht ein Sankt Pauli – und das steht schon seit geraumer Zeit auf meiner imaginären Test-Liste. Zeit wird’s also. Mitgenommen habe ich diesmal eine gastronomisch äußerst versierte Begleitung.

Das Sankt Pauli in der Tannenstraße 56. © Quelle: Dietrich Flechtner

Wie wir feststellen, war es eine formidable Idee, einen Tisch zu reservieren, denn bei schönstem August-Wetter ist es rappelvoll im Außenbereich. Wir werden flugs mit Speise- und Getränkekarte ausgestattet, dazu gibt’s einen Hinweis auf die aktuellen Tagesgerichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Weinkarte ist gut sortiert, bei den Beschreibungen hat sich jemand offensichtlich Mühe gegeben. Die lesen sich fancy und machen direkt schon Spaß. So gibt es etwa einen Portugiesen „für aromenneurotische Weintrinker“ und einen Saint Joseph blanc „mit richtig dicken Eiern“.

Martin Schwarz hat extra fürs Pauli einen Cuvee gezaubert, wir ordern nach kurzer Entscheidungsschwäche eine Flasche Grauen Burgunder vom Weingut Gutzler (0,75 Liter für 24,50 Euro). Die kommt im Kühler, der fortan an unserem Tisch klemmt und neidvolle Blicke vorbeiflanierender Spaziergänger auf sich zieht, was den Abend über für zusätzliche sehr amüsante Unterhaltung sorgt. Zwar sitzen wir etwas prominent mitten auf dem Fußweg. Das passt aber sehr gut ins Viertel und tut der entspannten Atmosphäre eher gut und keinen Abbruch.

Sympathischer und dezenter Service

Unsere Service-Kraft hat wenig Glück, aber viel Geduld mit uns: Weil wir uns permanent verquatschen, dauert es ein Weilchen, bis wir eine Idee davon haben, was wir überhaupt essen wollen. Sie bleibt dran, dabei aber sehr freundlich und dezent – und irgendwann klappt es dann auch mit der Bestellung.

Die Karte ist klein und fein, unter den Vorspeisen finden sich aktuell Jungbullen-Carpaccio mit Pecorino und Salat (15,20 Euro), Antipasti mit Foccacia (16 Euro, vegan 14 Euro) und Sauerteigbrot von Elias Boulanger mit Ziegenquark und Meersalz (5 Euro). Die Begleitung ist gespannt auf die Stockfischbrandade mit Wildkräutersalat und Sauce Gribiche (16,80 Euro).

Chris Reuter grillt Auberginen für Antipasti. © Quelle: Dietrich Flechtner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich starte mit der kalten Ofentomatensuppe mit Himbeeressig und Crostini (9,20 Euro). Die ist schön fruchtig, hat mir aber ein bisschen zu viel Säure – auch hätte ich das Süppchen weniger cremig erwartet. Dennoch: Es mundet und ist eine gute Erfrischung an diesem sehr heißen Tag.

Begeistert zeigt sich die fachkundige Begleitung angesichts der Idee von Küchenchef Ole Becker und Team, die Brandade frittiert zu servieren und lobt sowohl die kreative Idee als auch deren gelungene Umsetzung. Jedoch hätte durchaus ein bisschen mehr des Namen gebenden Stockfischs verarbeitet werden dürfen, der im Verhältnis zur Kartoffel ein bisschen blass scheint. Trotzdem lautet das Fazit: Wirklich lecker!

Ordentliche Portionen und schöne Teller

Bei den Hauptgängen fällt die Entscheidung leicht und entsprechend schnell: Fürs Wiener Schnitzel mit fränkischem Kartoffelsalat und Preiselbeeren (19,90 Euro) ist es heute entschieden zu warm, auch das Maishuhn mit Datteln, Gnocchi, Pfifferlingen und Limetten-Thymian-Butter (24,90 Euro) klingt zwar lecker, aber auch sehr mächtig. Die Begleitung erwählt sich also „Pulled Eisbein“ mit Erbsen, dicken Bohnen, Radicchio und Apfel-Meerrettich (18,50 Euro) zum Mahl, ich besinne mich auf die nordisch inspirierte Mission dieses Besuchs: Es wird confierter Heilbutt mit cremiger Orangenpolenta, Fenchel und Tomate (23,90 Euro).

Dry Aged Entrecôte mit Haselnuss-Gnocchi, Käuterseitlingen und buntem Mangold © Quelle: Dietrich Flechtner

Der gewünschte Abstand zwischen Vorspeise und Hauptgang wird vortrefflich eingehalten, die Teller sind schön anzuschauen und auch die Portionsgröße ist ordentlich. Geschmacklich hat die Begleitung am Eisbein nebst Beilagen nichts auszusetzen. So richtig typisch „pulled“ ist das Eisbein aber schon optisch nicht – es ist einfach ein eher klassisches, zerkleinertes Eisbein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Fisch ist super, der Garpunkt ist perfekt getroffen. Die Polenta ist schön cremig, allerdings auch etwas fettig (als Verursacher haben wir da allerdings den confierten Fisch im Verdacht) und vor allem so süß, dass sie fast schon als Nachtisch durchgehen könnte. Was bekanntermaßen ja nicht ganz so meins ist, allerdings bescheinigt auch die Begleitung der Beilage ein Zuviel der Süße. Sehr gut gefällt mir dafür aber das Tomaten-Fenchel-Gemüse: Ich bin Fan.

Thomas Weichelt vertritt an diesem Abend den Chef. © Quelle: Dietrich Flechtner

Weil es sich wirklich sehr schön sitzt am Pauli und sich Wasser und Wein irgendwann geleert haben, gibt’s noch je ein Glas des sehr leckeren Grauburgunders (0,2 Liter für 7 Euro). Buchstäblich, denn wir werden Zeuge eines hier offenbar häufiger auftretenden Phänomens: Eines unserer Gläser wandert von selbst über den Tisch und zerschellt ohne aktives Zutun auf dem Bordstein.

Der Service nimmt’s gelassen und verweist auf die leichte Absenkung des Weges. Wir sind erleichtert, dass es sich bei unserem Tisch nicht in Wirklichkeit um ein verkleidetes Ouija Board handelt. Außerdem bringen Scherben ja angeblich Glück. Und tatsächlich: Wir sind sehr zufrieden mit Speis, Trank und Gesellschaft, die sehr entspannte Atmosphäre lädt zum Verweilen ein – und auch zum Wiederkommen.

Von Kaddi Cutz