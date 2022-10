﻿Zurück in die Kindheit: So schmeckt’s in Miss Zhao’s Kitchen

Während es vietnamesische und thailändische Restaurants nicht nur in Dresden in Hülle und Fülle gibt, suchte man den guten, alten Chinesen meist vergeblich. Bis jetzt.

Dresden. Dass früher nicht alles unbedingt besser war, ist ein offenes Geheimnis. Aber wie toll wäre es trotzdem, wenn sich die eine oder andere schöne Kindheitserinnerung via Fluxkompensator à la Michael J. Fox fix mal eben in die Gegenwart transferieren ließe! Ein unumstrittenes Highlight war damals immer der Familienbesuch im chinesischen Restaurant, von güldenen Löwenstatuen bewacht, denen man ganz gefahrlos eine Hand ins weit geöffnete Maul schieben konnte. Mit drehbaren Platten auf dem Tisch, glibberigem Hühnchen und manchmal sogar einem Koi-Teich mitten im Lokal.

Heute kann man überall problemlos asiatisches Essen bekommen. Dabei dominiert vor allem die vietnamesische Küche, hier und da gibt's auch mal gutes, authentisches Thai-Food. Und die guten, alten Chinesen? Tja. Die scheinen irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden. Vor einiger Zeit jedoch ging ein Raunen durch die Landschaft: In der kleinen Brüdergasse, direkt am Lebendigen Haus, gibt es seit gut zwei Jahren Miss Zhao's Kitchen. Serviert wird dort dem Vernehmen nach tatsächlich authentische, chinesische Küche. Grund genug also, einen Trip zurück in die Vergangenheit zu wagen. Wohlan!