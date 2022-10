﻿Gar nicht spießig: Im El Rodizio am Postplatz dreht sich alles ums Fleisch

Dresden. Mit meinem ersten Rodizio verbinde ich bis heute meine Kurzzeitheimat Hamburg, einen kugeligen kleinen Mann mit einem sehr großen Spieß und einen sehr lustigen und feucht-fröhlichen Abend. Damals war dieses Konzept für mich komplettes Neuland, wie heute immer noch viele dachte auch ich, das sei einfach der Name des Restaurants – dabei bedeutet das dem brasilianischen Portugiesisch entstammende „El Rodizio“ schlicht „das sich Drehende“, es handelt sich also auch um kein Franchise oder eine Restaurantkette. Was sich dreht, ist vor allem Fleisch, das am Spieß gegrillt und von im Lokal flanierenden Cortadores – modernen Gauchos – frisch auf den Teller des Gastes geschnitten wird. Dazu gibt es verschiedenste Beilagen, die ebenfalls ihre Runden drehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun haben wir bereits vor vielen Jahren mitsamt dem rodizioerfahrenen Hamburgbesuch auch die Dresdner Version am Postplatz getestet und waren enttäuscht, sowohl Qualität als auch Auswahl empfanden wir im Vergleich zum Harburger Vorbild als deutlich schwächer. Dann wechselte der Betreiber, ein neuer Versuch stand also an. Das war leider gar nichts, denn das Beilagenangebot beschränkte sich auf einige wenige, frittierte Gemüse und das Fleisch kam so selten vorbei, dass wir uns letztlich am unbegrenzt nachorderbaren Salat satt essen mussten. Insgesamt für den recht stattlichen Preis kein Grund für einen erneuten Besuch.

Die 500-Gramm-Portion Rippchen mit BBQ-Soße und Pommes überzeugte allen voran auch wegen ihrer Knusprigkeit. © Quelle: Dietrich Flechtner

Aller guten Dinge sind drei

Das liegt allerdings erneut einige Jahre zurück, und weil eine dem gemeinsamen Speisen sehr zugetane Gruppe von Menschen sich nun das El Rodizio am Postplatz als Ort der Zusammenkunft ausgeguckt hatte, ergriff ich sogleich die Gelegenheit beim Schopf. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch vegan ist im Steakhouse kein Problem

Unser Service-Boy Antonios ist mit Spaß dabei, unaufdringlich, aber um keinen flotten Spruch verlegen. Wir lassen uns das All-you-can-eat-Prinzip nochmals erklären, am Ende entscheidet sich auch meine Sitznachbarin für das Angebot, die restlichen drei Begleiter bleiben beim à la carte. Das bietet zunächst eine ganz hübsche Auswahl von Vorspeisen wie am Tisch flambierte Chorizo (7 Euro) oder Beef Tatar (14 Euro). Schnell kommt man über die recht beeindruckende Beilagenpalette aber zum Wesentlichen: Steaks. Die gibt’s vom Lavasteingrill als Sirloin (26 Euro/250 Gramm), als Rib Eye (27 Euro/250 Gramm) und als Filet Mignon (34 Euro/200 Gramm), Upgrades auf höhere Grammzahlen sind gegen Aufpreis zu haben. 21 Tage gereifte Dry Aged Steaks von der Simmentaler Färse gibt es je nach Art und Gewicht ab 44 Euro bis hin zu 85 Euro für das 800 Gramm schwere Porterhouse-Steak. Alternativ werden auf dem Lavastein gegrillte Fleischspieße (ab 17 Euro) angeboten, übrigens auch als vegane Alternative mit mariniertem Tofu (15 Euro), sowie Burger mit Black Angus Patty (15 Euro) oder veganem Beyond-Meat-Patty (16 Euro).

Die Wahl der Begleitungen fällt jedoch auf das halbe Kilo Rippchen (15 Euro, 25 Euro für das Kilo) mit BBQ-Soße und rustikalen Pommes, das Bitoque Portugues (26 Euro) und das Pfeffersteak (27 Euro). Bei uns geht es dann auch sogleich los, wir bekommen Brot und eine Batterie Dips hingestellt, es gibt Aioli, Sour Creme, die schon erwähnte BBQ-Soße und Chimichurri. Letzteres hatte ich schon besser, ist aber ganz ordentlich, auch die restlichen Dips hauen uns zwar nicht vom Hocker, sind aber auf jeden Fall solide und essen sich gut weg. Außerdem gibt’s einen großen Teller Salat, der ist frisch und wenngleich das Dressing tendenziell eher nicht selbstgemacht ist, finden wir es geschmacklich sehr in Ordnung.

Chefin Angie (Angela Beyer) seviert Black Angus Burger und Rippchen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der frittierte Kreuzblütler lockt gemischte Gefühle hinterm Ofen vor

Direkt nähert sich auch der erste Spieß: Eine dicke Scheibe Lammkeule, wunderbar rosa, landet auf meinem Teller. Das Fleisch ist toll gewürzt, außen schön angegrillt, insgesamt sehr lecker. Passend dazu kommt gerade ein Teller mit grünen Bohnen vorbei, die sind knackig und machen Laune zum Lamm. Auch gut gefällt uns die als nächstes offerierte Schweineschulter – man kann je nach Gusto natürlich auch ein Angebot ausschlagen. Etwas lasch finden wir den Tomatenreis, dafür ist der Brokkoli mit Mais und Béchamel sehr gelungen, da greifen wir im Laufe des Abends noch öfter zu. Von der sehr saftigen Hähnchenkeule bekommen wir ein sehr großzügiges Stück ab, auch das gefällt.

Für eventuelle Abfälle steht übrigens ein Tischmülleimer bereit, was das ganze Unterfangen angenehm unkompliziert gestaltet. Diesen nutze ich notgedrungen für die Reste der gegrillten brasilianischen Wurst – für mich zu fettig, von der Würzung her eher lasch und zudem etwas trocken geraten, belasse ich es beim Probierbissen. Das Kasseler lasse ich gleich ganz aus – ist einfach nicht mein Ding, sieht aber objektiv betrachtet dennoch sehr gut aus. Pute und Schwein mit Käsefüllung sind okay, begeistern uns jetzt aber nicht übermäßig.

Das Fleisch ist auf den Punkt

Meine A-Y-C-E-Kollegin gerät angesichts des frittierten Blumenkohls in Verzückung, meins ist der in Bierteig recht trocken ausgebackene Kreuzblütler eher nicht. Auch die gebackenen Champignons locken mich nicht hinterm Ofen vor, als gänzlich überflüssig empfinde ich den gebackenen Mini-Camembert. Etwas besser, aber auch kein Knaller, sind die Knoblauchkartoffeln, die sich auch als Beilage zum Bitoque Portugues finden, das überdies traditionell mit gegrillten Zwiebeln, Spiegelei und Pfannengemüse serviert wird. Alles in allem eine runde Sache, wenngleich das Gemüse etwas blass daherkommt, so überzeugt das Steak mit perfekt getroffenem Medium-Garpunkt und guter Fleischqualität. Diese bescheinigt auch die Pfeffersteak-Begleitung ihrem ebenfalls auf den Punkt gegartem Stück Fleisch. Gleichwohl treffen die Pommes auf Zuspruch, die zwar stellenweise etwas dunkel und trocken geraten sind, aber insgesamt mit guter Salzung und Knusprigkeit punkten. Ebenfalls gut ist der kleine Beilagensalat, auch die Pfeffersoße tut, was sie soll.

Steckbrief Restaurant „El Rodizio“ Adresse: Wilsdruffer Straße 22, 01067 Dresden, Tel. 0351 497 68 84 Konzept: Steakhouse und All you can eat vom Spieß Extras: Außenterrasse, Cocktail-Happy Hour von 16 bis 17 und 21 bis 22 Uhr, Grillpakete für zu Hause Geöffnet: Di. bis Sa. 16 bis 23 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr Preise: Hauptgerichte ab 16 Euro, All you can eat (Do., Fr., Sa. & So. ab 17 Uhr) für 32 Euro pro Person Gesamtnote: 7,8 (von max. 10), Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 8 (20 Prozent), Ambiente: 7 (20 Prozent) Fazit: All you can eat mal anders – und auf jeden Fall einen Besuch wert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Voll des Lobes ist auch Begleitung Nummer drei angesichts seiner Rippchen – da hat er schon einiges probiert in Dresden und ist begeistert von Würzung, Knusprigkeit und den blitzblanken Knochen, die sich am Ende auf dem Teller türmen. Am Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es zudem nichts zu meckern.

Die Pappsatt-Grenze ist erreicht

Wir nähern uns langsam der Pappsatt-Grenze, das Bürgermeisterstück zum Ende hin neigt sich zwar demselben bereits unaufhaltsam zu, ist allerdings noch immer ein Knaller. Unsere Holz-Ampel steht nach wie vor auf Grün (auf Rot gedreht macht sie dem Service den Wunsch nach einer Pause oder der Beendigung des Mahls deutlich), wir lassen aber immer mehr Runden aus. Gern hätten wir noch etwas von diesem formidabel geratenen Rind gehabt, zu vorgerückter Stunde ist das aber nun aus. Alternativ wird uns Tafelspitz angeboten, der ebenfalls köstlich schmeckt. Dennoch: Genug ist genug. Eine Scheibe gegrillte Ananas bildet den Abschluss, mehr geht nicht rein. Trotzdem: Wir sind satt, aber nicht überfüllt. Ein Abschluss-Cocktail zur Happy Hour (Cocktails mit nur einer Spirituose kosten zwischen 21 und 22 Uhr die Hälfte) geht noch rein – Caipi, Mojito und Pina Colada schmecken gut und sind für vier Euro ein günstiger Absacker.

Die "Ampel" steht auf Rot – hier ist es Zeit für eine Pause. © Quelle: Dietrich Flechtner

Alles in allem ziehen wir ein sehr positives Fazit. War ich anlässlich meines Weihnachtsaufenthalts in der niedersächsischen Heimat gerade erst wieder ein bisschen vom Rodizio-Konzept angefixt worden, kann ich nun erfreut feststellen: Finde ich in Dresden sogar besser. Der eher negative Eindruck vom Besuch 2018 hat sich diesmal absolut nicht wiederholt und sollte mir erneut der Sinn nach einer buchstäblichen Runde Fleisch stehen, weiß ich mich hier nun in guten Händen. Sicher ist nicht alles nach meinem, respektive jedermanns Gusto, die insgesamt gute und große Auswahl und die Möglichkeit des Nachorderns des Lieblingsspießes sorgen aber dafür, dass man hier satt und zufrieden herausgeht.

Von Kaddi Cutz