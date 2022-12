﻿Neu aufgespießt: So schmeckt’s beim Griechen „The Loft“

In Athen, wo die Familie Tarousa schon seit 25 Jahren verschiedene Gastronomien betreibt, weht längst ein frischerer Wind als beim „typischen Griechen“, wie man ihn hierzulande zu kennen glaubt.

Dresden. So schnell kann’s gehen: Gerade noch lieferten sich verglimmender Sommer und goldener Herbst ein spannendes Duell um die Wetterherrschaft, schon freute sich der sprichwörtliche Dritte über die zwei Streithähne und trat in Gestalt eines plötzlich hereinbrechenden Winters auf den Plan. Im Gepäck: Schneeflocken en masse und Minusgrade. Der eisige Wind wehte uns am späten Nachmittag in Richtung Weiße Gasse. Dort hat zwischen Pirnaischem Platz und Kreuzkirche vor einigen Monaten das griechische Restaurant „The Loft“ eröffnet. Geboten werden zudem Frühstück zu zeitiger und Cocktails zu späterer Stunde. Vamos!