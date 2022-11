﻿Herbst zum Mittagsmahl – so schmeckt’s im e-Vitrum in der Gläsernen Manufaktur

In Mario Pattis’ Tagesbistro in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gibt es Bistro-Küche mit gehobenem Anspruch.

Dresden. So sehr ich mich für Kulinarik und allerlei andere Dinge begeistern kann: Autos fristen ein eher abgeschiedenes Dasein relativ am Ende meines Interessen-Highscores (wenngleich ich durchaus in der Lage bin, einen Pkw dezidierter zu beschreiben als nur durch Attribute wie „rot“).

Erinnerungen an die VW-Currywurst

Als gebürtige Hannoveranerin kam auch ich allerdings nicht umhin, aufgrund des in Stöcken ansässigen und schier unübersehbaren VW-Werks und fragwürdiger Kontakte zu Mitgliedern entsprechender Auto-Clubs in meiner Jugend immer wieder mit dem sogenannten Volkswagen konfrontiert zu werden. Viel spannender fand ich allerdings auch damals schon die VW-Currywurst, die seit 1973 produziert wird und die ich in 15 Jahren Dresden dann doch dann und wann mal vermisst habe, seit mein benachbarter Edeka die Wurst aus dem Sortiment genommen hat.

Dass diese im von Mario Pattis geführten Restaurant e-Vitrum in der Gläsernen Manufaktur angeboten wird, habe ich mehr oder weniger zufällig mitbekommen – und fühlte mich erinnert. In mehrfacher Hinsicht, denn das Lokal steht seit einem sensationellen Rehrücken, den Pattis im Rahmen eines Charity-Events vor drei Jahren kredenzte, auf meiner Besuchs-Liste. Zeit wird’s also, und wenn wir schon mal da sind, dann natürlich gleich auch zum Test.

Übersichtliches Angebot

Weil aktuell kein Abend-Service angeboten wird, treffe ich mich mit meiner Begleitung zum Mittagessen – oder zum Lunch, wenn man es etwas schicker ausdrücken möchte. Und das kann man durchaus, denn wenngleich das Restaurant in der fast schon pompös anmutenden Kulisse der Gläsernen Manufaktur beinahe übersehen werden könnte: Schick ist das schon hier. Und voll.

Wir haben reserviert, werden an unseren Platz geleitet und studieren das Angebot. Das ist überschaubar: Eine Suppe, die Kategorie „VW-Klassiker und Hauptspeisen“ wartet mit fünf Gerichten auf, die Kinder-Karte schickt mit Pfannkuchen, Beeren und Vanilleeis (7,50 Euro) und Tagliatelle mit Tomatensoße und Käse (8,90 Euro) zwei Angebote ins Rennen, bei den Desserts stehen drei Kreationen zur Wahl. Kaffee und ein Stück Kuchen oder Torte gibt’s als Kombi für sechs Euro, beim Reinkommen haben wir bereits einen Blick auf die Vitrine erhascht und behalten uns das als Option für später vor.

Gastgeberin Simona Görner im e-Vitrum am Zapfhahn. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die schon erwähnte Currywurst kommt mit Kartoffelecken und Zitronenmayonnaise (13,90 Euro) und bringt mich ins Wanken. Auch der Herbstsalat mit Waldpilzen, der wahlweise mit Poularde, Scampi oder Antipasti gepimpt werden kann (19,90 Euro), klingt gut. Letztendlich wird es aber das Schnitzel „Wiener Art“ mit Pilzen und getrüffeltem Kartoffelgratin (29,90 Euro). Vorneweg probiere ich das Kürbissüppchen mit pochiertem Bio-Ei und gebratener Jakobsmuschel (9 Euro). Die Begleitung entscheidet sich für den vegetarischen Business-Lunch in drei Gängen (29,90 Euro).

Beim Getränk fehlt Eis

Bis wir bestellen können, vergeht etwas Zeit, den Service im gut gefüllten Lokal schmeißt bei unserem Besuch eine Dame allein. Dafür kommen unsere Getränke, Meißner Schwerter Fassbrause Holunder (0,33 Liter für 4 Euro) und der „e-Vitrum moove.electric-boost drink“ (0,2 Liter für 4,30 Euro) recht fix an den Tisch. Letzteres entpuppt sich als Zitrusfrüchte-Sud mit Ingwer, laut Beschreibung in der Karte auf Eis. Das hat es leider nicht ins Glas geschafft, was mir allerdings erst im Nachgang auffällt. Möglicherweise hätte es erst damit sein ganzes Potenzial entfaltet, so bleibt es ein ganz okayes Getränk, das mich allerdings nicht so richtig vom Hocker haut.

Unsere Vorspeisen erreichen uns nach kurzer Wartezeit. Bei der Begleitung besteht diese aus drei Gläschen unterschiedlicher Füllung. Es gibt Kürbissuppe, Tomaten-Mozzarella-Salat und ein Kichererbsen-Spinat-Törtchen mit Kürbis. Die Kürbissuppe fällt bei mir etwas größer aus und macht optisch einen guten Eindruck. Sie ist mit Schäumchen, Kernen und Kürbiskernöl getoppt und ich bekomme direkt Appetit. Wenngleich Kürbis nicht zu meinen allerliebsten Suppenzutaten gehört, finde ich die Suppe geschmacklich sehr gelungen, wenn auch einen Schnuff zu dick für mein Empfinden.

Im Hauptgang spiegelt sich der Herbst wider

Gewürzt ist sie gut, das pochierte Ei passt toll dazu, das Öl ist von merklich guter Qualität und die Jakobsmuschel ist auf den Punkt gegart. Ganz aufessen kann ich trotzdem nicht, weil mein von der Suppe schon recht gut gefüllter Magen noch Platz fürs Schnitzel einfordert, außerdem lässt mich die Begleitung kosten.

Den Mozzarella-Salat finden wir okay, aber nicht weltbewegend. Super allerdings ist das „Törtchen“ aus sehr fluffigem und cremigem Hummus mit einer dünnen Schicht Spinat-Hummus. Diese Kombination macht richtig Laune, auch wenn wir die Bezeichnung als Törtchen nicht so ganz verstehen – es ist eher eine Geschichte. Crunch bringen Pinienkerne und Kichererbsen on top – eine tolle Vorspeise!

Die lecker-leichte Herbst-Bowl mit saisonalem Gemüse und pochiertem Ei, Couscous und Kürbisschaum kann auch mit Gambas gepimpt werden. © Quelle: Dietrich Flechtner

Weiter geht’s dann auch recht schnell mit den Hauptgängen. Auch die können sich sehen lassen. Im Lunch-Menü ist das die e-Vitrum-Herbstbowl, bestehend aus Couscous, Zuckerschoten, Bio-Ei, Pilzen, Quinoa und Kürbisschaum – die kann auch regulär bestellt (19,90 Euro) und durch Poularde oder Scampi ergänzt werden. Ihrem Namen macht sie alle Ehre, der Herbst findet sich auch farblich im Gericht wieder, das außerdem noch mit Brokkoli, Salat, Zucchini und zwei Kürbisspalten ergänzt wurde. Auch sonst wurde der Schüssel-Trend gut umgesetzt, das Gemüse ist knackig und frisch, die verschiedenen Aromen harmonieren gut und als Mittagsgericht ist das eine schöne leichte Sache.

Überraschungs-Gemüse hat sich auf den Teller geschlichen

Etwas „schwerer“ habe ich es erwartungsgemäß mit meinem Schnitzel. Das ist schön souffliert, allerdings recht blass – an einigen Stellen hat es zudem kein oder nur wenig Bratfett abbekommen, was den Gesamteindruck etwas trübt. Auch hier hat sich etwas „Überraschungsgemüse“ auf den Teller gemogelt, nämlich etwas gelbe Paprika, ein Pimento und ein paar Stücke Zucchini – ein schöner Farbtupfer, der gleichzeitig etwas Frische bringt.

Das Gemüse ist toll gegart und mit dezent unterstrichenem Eigengeschmack. Das Schnitzel ist ebenfalls gut, schön dünn geklopft, nicht überwürzt und sehr zart, nicht zu viel Panade. Super sind auch die Waldpilze und die sehr intensive, kräftige Soße, die zudem mit einer satten, dunklen Farbe punktet. Soße brauche ich zwar zum Schnitzel grundsätzlich nicht, finde ich hier aber gut gelungen – auch weil das Fleisch geschickt auf Gemüse und den zwei Gratin-Türmchen platziert wurde und so vor vorzeitigem Durchweichen geschützt ist.

Mario Pattis setzt auf frische und regionale Zutaten. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das Gratin reißt uns allerdings nicht vom Hocker. Die Struktur der Kartoffel ist kaum mehr vorhanden, wir finden es beide einfach zu weich im Inneren und zudem auch zu wenig „trüffelig“. Insgesamt aber kein Drama, denn ich bin inzwischen ohnehin pappsatt und schaffe meine Portion beim besten Willen nicht. Auf ein Dessert verzichte ich daher, ohnehin präsentiert sich das Angebot eher basic mit Kuchen (4 Euro), Neumann’s Eis nach Tagesangebot (4,50 Euro für den 175-ml-Becher) und Weißes Schokomousse mit Passionsfrucht-Sorbet (sieben Euro). Meine sowieso kaum vorhandene Nachtisch-Leidenschaft wird dadurch nicht entfacht.

Fürs Dessert ist kein Platz mehr

Bei der Begleitung ist das Dessert inklusive, probieren kann ich das Mousse-Sorbet-Duett, das mit einigen frischen Beeren verziert ist, also sowieso. Lecker ist es ohne Frage. Das Gerücht, für ein Dessert sei immer Platz, muss aber dennoch jemand in die Welt gesetzt haben, der über eine monumentale Magenkapazität verfügt hat.

Steckbrief Restaurant e-Vitrum Adresse: Lennéstr. 1, 01069 Dresden Telefon:0351 4204250 Internet:www.vitrum-dresden.de Konzept: Tagesbistro mit gehobenem Anspruch Extras: Drei-Gang-Business Lunch, Kuchenangebot, Außenbereich, Events Geöffnet: Mo.–Sa. 10–17 Uhr Preise: Hauptgerichte ab 13,90 Euro Gesamtnote: 7,8 (von max. 10), Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 7 ( 20 Prozent), Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit: kleine, aber feine Karte und tolle Preis-Leistung beim Lunch-Menü

Auch die Begleitung ist nach drei Gängen sehr satt, lobt aber die insgesamt der Mittagszeit angepasste Leichtigkeit des Menüs, ein Tief stellt sich da nicht ein. Ich selber brauche für den Rest des Tages nichts mehr, das Schnitzel würde ich zwar durchaus noch mal, allerdings eher zu späterer Stunde bestellen. Ein Spaziergang bei schönstem Herbstwetter allerdings bringt’s wieder ins Lot.

Von Kaddi Cutz