﻿Von wegen Fließband: Die Fabrik in Gruna kocht mit Liebe und großer Entspanntheit

Dresden. Dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages sein soll, halte ich ja schon lange für Quatsch – und das nicht nur, weil der frühe Vogel und ich einen irgendwie anderen Tagesrhythmus pflegen. Seit ich für die DNN regelmäßig Restaurants teste, ziehe ich das auch konsequent durch und fange erst ab mittags mit der Nahrungsaufnahme an.

Mittagessen geht (zumindest für mich) nämlich immer und zu jeder Tageszeit, weswegen ich mich aktuell auch mit besonderer Freude durch die Dresdner Mittagstische probiere. Einen solchen bietet auch das Lokal „Die Fabrik“ in Dresden-Gruna. Schon der Instagram-Feed schien vielversprechend, Zeit also, mal persönlich vorbeizuschauen.

Kein Fabrik-Flair in der Fabrik

Die Begleitung verspätet sich geringfügig, während ich draußen warte, bekomme ich allmählich eine etwas andere Art von Platzangst. Wir haben nicht reserviert, zum High Noon strömen allerdings einigermaßen viele Menschen in das etwas versteckt in zweiter Reihe gelegene Lokal, das dennoch gut erreichbar an der Haltestelle Zwinglistraße liegt. Sicherheitshalber besetze ich also schon einen Platz im sich kontinuierlich füllenden Gastraum. Vorausschauend bekomme ich zwei Speisekarten überreicht, finde das Drumherum gerade aber etwas spannender.

Anders als der Name vermuten lässt, versprüht das Bistro nämlich keinerlei industriellen Charme, sondern mit sonnig gelben Wänden, Kreidetafeln, zusammengewürfeltem Holzmobiliar und selbstgebauten Sitzbänken sowie Bilderrahmen und ausgesuchter Deko vielmehr eine große Behaglichkeit. Nicht mal der digitale Kamin vermag den Gesamteindruck zu stören. Ich bin tatsächlich überrascht, wie gut das passt – obwohl ich sonst echtes Feuer immer knisternder finde, hier ist das irgendwie okay und wirkt auch nicht gewollt.

Mix aus Klassikern und Exoten des Mittagssnacks

Als die Begleitung eintrifft, geben wir flugs zunächst unsere Getränkebestellung auf. Wenngleich die hausgemachten Limonaden in den Sorten Rhabarber-Himbeer, Ingwer-Orange und Erdbeer-Minze (klein 3,90 Euro/groß 4,90 Euro) toll klingen, wird es heute angesichts der klirrenden Temperaturen ein Ingwer-Zitronen-Tee mit frischer Minze (3,30 Euro).

Das Speisenangebot bietet einen schönen Mix aus klassischen Mittagssnacks und eher seltener anzutreffenden Kreationen. So gibt es eine Reihe von Sandwiches in Gestalt von frisch belegten und anschließend überbackenem Ciabatta, die allesamt schön zusammengestellt und appetitlich klingen.

Gratinierte Penne „Chilli con Carne“ mit Jalapenos und Baguette. © Quelle: Dietrich Flechtner

So gibt es etwa den „Phoenix“ mit gegrillter Putenbrust, Bacon, Emmentaler, Guacamole, Salat, roter Zwiebel und Pfeffer-Majo (7,60 Euro) oder die vegetarischen „Gebrüder Mozzarella“ mit zwei Sorten Mozzarella, Tomaten, Balsamico-Creme und Pesto (6,90 Euro). Ebenfalls von Italien inspiriert ist die gratinierte Pasta (ab 6,80 Euro), die aber auch das Cross-Over nicht scheut und etwa mit Chili Con Carne angeboten wird (7,30).

In der Küche kocht die Oma

Die Begleitung entscheidet sich ohne viel Federlesen für einen der drei Burritos, die es klassisch mit Beef und Kidneybohnen (8,30 Euro), als Veggie-Variante (7,30 Euro) oder, wie von der Begleitung erwählt, in der Version Pulled Pork (7,80 Euro) gibt. Ich werde in der Rubrik „Omas Kochtopf“ fündig. Dieser bietet bulgarischen Bohneneintopf mit Sucuk, Jalapenos und ofenfrischem Baguette (7,80 Euro), der auch vegan zu haben ist (6,90 Euro), eine wöchentlich wechselnde Suppe (4,90 Euro), außerdem Chili con (7,80 Euro) oder sin Carne mit Süßkartoffel (7,30 Euro). Ich bin neugierig, was es mit dem bulgarischen Gulasch (7,80 Euro) auf sich hat – das also wird es.

Omas Kochtopf ist übrigens wörtlich zu nehmen, denn wie wir nach dem Test erfahren, steht die Schwiegermutter von Betreiber Petar Ovcharov höchstselbst am Herd und kombiniert die bulgarischen Gewürze der Heimat gern auch mal mit Klassikern anderer Länderküchen, um diesen einen besonderen Drive zu geben. Petar hat „Die Fabrik“ 2016 gemeinsam mit seiner Frau Desislava eröffnet, der einstige Zwei-Mann-Betrieb zählt inzwischen sieben Mitarbeiter. Desislavas Passion gilt zudem der Tortenkunst, so dass sie nicht nur das äußerst ansprechend anzusehende Kuchenangebot im Bistro bespielt, sondern auch auf Bestellung besondere Torten für jeden Anlass kreiert.

Das Betreiber-Paar Petar und Desislava Ovcharov eröffnete „Die Fabrik“ 2016 als Zwei-Mann-Betrieb. © Quelle: Dietrich Flechtner

Bekannt ist das Lokal zudem auch für seine hausgemachten Waffeln (ab 4,80 Euro), die sogar mich als nur Gelegenheits-Süßmaus hinterm Ofen vorlocken. Probieren kann ich die heute aber trotzdem nicht, denn schon naht unser Mittagsmahl. Der Tee ist inzwischen ausgetrunken und ob seiner komplett frischen Zutaten genau so, wie ich ihn am liebsten mag. Und: Natürlich gibt’s gern auch einen zweiten Aufguss, kostenlos und um der Verschwendung von Lebensmitteln etwas entgegen zu setzen. I like.

Tolle Seelenwärmer schön präsentiert

Optisch machen beide Gerichte einen super Eindruck. Das Gulasch wird im kleinen Auflaufförmchen serviert und ist mit frischer, gehackter, glatter Petersilie und Crème fraîche getoppt, dazu gibt’s zwei Scheiben geröstetes Baguette. Auf dem Nachbarteller findet sich ein üppig gefüllter, offensichtlich mit Sorgfalt gerollter Burrito, dazu gibt’s ein kleines Schälchen Tortilla Chips und einen Käsedip.

Mein Gulasch empfinde ich zwar eher als Schmortopf, bin aber auch nicht desillusioniert, da der Zusatz „bulgarisch“ keine konkreten Assoziationen heraufbeschworen hat. Geschmacklich finde ich das Gericht super. Fleisch kam hier zwar nicht gerade im Übermaß zum Einsatz, dafür ist das Schwein aber dank langsamer Garung sehr soft und in der Kombination mit grünen Bohnen, groben Stücken von der Kartoffel und der sehr würzigen Soße, die jedoch mal ganz andere als die erwartbaren Aromen ins Spiel bringt, macht das wirklich Laune auf der Zunge. Insgesamt ein toller Seelenwärmer, gerade in der kalten Jahreszeit – und durch den Sauerrahm trotzdem mit dem gewissen Frischekick.

Instant in den Abschalt-Modus

Auch der Burrito kann was: Das Verhältnis aus Pulled Pork, Mais-Reis, Kidneybohnen, Salat und Soße ist gut ausbalanciert, die Füllung hat Bumms und auch bei der Präsentation wurde mitgedacht, denn ein Streifen Pergament hält nicht nur die Rolle zusammen, sondern auch den Streukreis gering und verhindert auch allzu heftiges Getropfe. Nicht unbedingt gebraucht hätte es für uns die Tortilla-Chips, das ist aber eher eine persönliche Präferenz und grundsätzlich ein nettes und passend gewähltes Gimmick – zumal die Chips von ausgesprochen guter Qualität, angenehm zurückhaltend gesalzen und definitiv kein Discounter-Produkt sind. Die Portionen sind genau richtig: Wir sind angenehm satt, aber nicht zu voll und wenn man unbedingt wollte (und die Zeit reichte), würde wohl mit Ach und Krach auch noch ein Stück Cheesecake passen.

Was uns außerdem sehr gut gefällt, ist die Atmosphäre im Restaurant, das übrigens bis 18 Uhr warme Küche zu den gleichen, wie wir finden, einigermaßen unschlagbaren Preisen wie zur Mittagszeit anbietet und somit sowohl den süßen Zahn als auch den Späthunger bedient. Trotzdem es zugeht wie im sprichwörtlichen Taubenschlag, schalten wir fast instant in den Abschalt-Modus. Ein guter Ort, um zwischen zwei Arbeitsblöcken etwas Ruhe, Entspannung oder wahlweise auch etwas Zerstreuung zu finden. Hektik gibt’s schließlich noch genug, oder, wie es die Begleitung auf den Punkt bringt: „Wenn man nichts anderes mehr vorhätte, könnte man jetzt auch entspannt einfach noch hier sitzen bleiben und noch ein Bier trinken und quatschen“. Oder Kuchen essen. Oder beides.

Steckbrief Restaurant Die Fabrik Adresse Papstdorfer Straße 17, 01277 Dresden, Telefon 015737891525, Internet: https://diefabrik.wixsite.com/diefabrik Konzept Tages-Bistro mit hausgemachtem Premium-Street-Food, Kuchen und Torten Extras Catering, Torten, Außenbereich, Raummiete außerhalb der Öffnungszeiten Geöffnet So bis Fr 11 bis 18 Uhr (Achtung: Sonderöffnungszeiten im Dezember: Mo bis Fr 11 bis 15 Uhr, So 11 bis 18 Uhr, vom 23. Dezember bis 2. Januar geschlossen) Preise Hauptgerichte ab 6,80 Euro Gesamtnote (von max. 10) 8, Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 8 (20 Prozent), Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit Top Preis-Leistung, super entspannte Atmosphäre und herzliche Gastgeber

Wir jedenfalls sind begeistert vom Flair, vom sehr herzlichen und flotten, aber unaufdringlichen Service und der großen Gemütlichkeit, die spürbar ein Resultat von Liebe und Herzblut ist, mit denen dieses Lokal geführt wird. Gestresst ist hier irgendwie niemand – und das färbt ab. Trotz eines kurzen Anfahrtsweges hat „Die Fabrik“ das Potential, eine meiner neuen Lieblings-Mittags (und -Nachmittags)-Locations zu werden. Lediglich im Portemonnaie hinterlässt unser Besuch angesichts der kaum zu toppenden Preis-Leistung keinen bleibenden Eindruck. Aber irgendwas ist ja immer.

