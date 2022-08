Direkt an der Elbe gelegen – im Basteischlösschen – punktet der Kobalt Club Royal mit einer fantastischen Location. Was Speis und Trank können, haben wir natürlich ebenfalls getestet.

Dresden. Es waren zwei Königskinder...Dieses Volkslied mit sehr unschönem Ausgang wurde mir als Kind immer wieder von meinem Lieblings-Opa vorgesungen und bis heute erfasst mich ein leichter Grusel, wenn ich daran denke. Passiert nicht oft, aber angesichts des anstehenden Testbesuchs im Kobalt Club Royal rappelt es doch mal kurz im Oberstübchen.

Kein Wunder, denn die Location ist unterhalb des Italienischen Dörfchens direkt an der Elbe gelegen. Immerhin: Die Sonne am späten Dienstagnachmittag knallt, schon von weitem weht aus dem Basteischlösschen chillige Musik zu uns herüber und eine falsche Nonne mit aufgeblasenen Backen ist auch nirgends zu sehen. Die Zeichen stehen also gut.