Längst ist Kaddi Fan vom Biergarten des ElbeGartens. Höchste Zeit herauszufinden, was das dazugehörige Restaurant kann. Aber nicht alles geht gut beim Testbesuch am Blauen Wunder.

Dresden. „Man sitzt insgesamt viel zu wenig im Biergarten“, versuchte mir unlängst ein Sticker zu erzählen, den irgendjemand an ein Bahnhaltestellenwartehäuschen geklebt hatte. Ich fand das eine steile These und überschlug in Gedanken die viele Zeit, die ich allein in diesem Sommer bereits in einem der Dresdner Lieblingsbiergärten verhopft habe.