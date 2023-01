﻿Nostalgie, Nostalgie – so schmeckt’s bei Oma in Dresden-Cotta

Futtern wie bei Großmuttern mit extragroßen Portionen und in passendem Ambiente.

Dresden. Machen wir uns nichts vor: Früher war nicht alles besser. Aber immerhin doch so einiges. Dass man sich einfach so draußen zum Spielen treffen konnte, ohne vorher umfangreiche Konversation via Messenger zu betreiben, zum Beispiel. Auch konnte nicht jeder seine aufschäumende Wut umgehend und ungefiltert ins Internet erbrechen, wenn ihm etwas Ungemach bereitete. Im Gegenzug erschaudere ich regelmäßig beim Anblick von Fotos aus den 90ern, die mich in Kleidung zeigen, die ich aus kosmischen Gründen damals wohl für wahnsinnig cool gehalten haben muss. In guter Erinnerung habe ich aber immer noch die Kochkünste meiner Lieblingsoma (über die der anderen breite ich besser den Mantel des Schweigens), deren Nudelsuppe bis heute meine unangefochtene Nummer 1 ist.