﻿Von wegen Unglückszahl: So schmeckt’s in der Nr13 in der Hafencity Dresden

Die 13 gilt als Unglückszahl. In der Nr13 in Dresden gibt’s hingegen glückliche Momente, vor allem in kulinarischer Hinsicht.

Dresden. „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige“ – das zumindest behauptete einst der römische Philosoph und Politiker Seneca. Zu wissen, dass Dresden einen Hafen hat, ist da also schonmal von Vorteil. Zu Beginn dieser Testreihe haben wir im Sommer 2021 bereits die damals noch brandneue Elbuferei besucht. Dass relativ zeitgleich nur einen Katzensprung entfernt noch ein weiteres Restaurant aufgemacht hat, ist uns wie ein fangfrischer, glitschiger Aal irgendwie durchgerutscht.

Ganz frischer Wind weht also nicht mehr in der Nr13, von der wir eher zufällig durch deren Teilnahme am Menüwettbewerb Kochsternstunden erfahren haben. Nun ist die Zahl 13 ja eher nicht so positiv konnotiert: Wenn ein Freitag auf einen 13. fällt, verheißt das im Volksglauben vor allem Ungemach. Judas war der 13. Apostel in der letzten Abendmahl-Runde mit Kumpel Jesus, ehe er diesen für 30 Silberlinge verriet. Tja, schade. In Hotels fehlt oft das 13. Stockwerk, bei Airlines die 13. Sitzreihe im Flieger. Die Nr13 indes scheint an solchen Hokuspokus nicht zu glauben, ist der Name doch lediglich die Hausnummer ihres Standorts an der Leipziger Straße.

Genuss am Hafen mit einem Schnuff Industriecharme

Die Website verspricht „Genuss am Hafen“ und macht auch sonst alles andere als einen unheilvollen Eindruck, unkompliziert haben wir via Mail reserviert und gemeinsam mit der Lieblingsurlaubsbekanntschaft schreiten wir an einem recht stürmischen Mittwochabend zum Testbesuch in der Hafencity. Das kombinierte Bistro, Café und Restaurant hat sich ein bisschen versteckt, Pirat oder mit besonderen Schatzsucher-Skills muss man dennoch nicht ausgestattet sein, um es zu finden: An der Leipziger Straße, schräg gegenüber der Esso-Tanke führt ein kleiner Weg durchs Neubaugebiet direkt drauf zu.

Ein bisschen versteckt liegt die Nr13 am Dresdner Hafen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Drinnen erwartet uns eine sehr heimelige, dennoch moderne Atmosphäre mit einem Schnuff Industriecharme. Eine große Fensterfront erlaubt den Blick auf die mit bunten Lichtern dekorierte Außenterrasse, robuste Holzmöbel, cremefarbene, gepolsterte Sitzbänke, königsblaue Polsterstühle, stimmige Beleuchtung und gerahmte Jagdphantasien an den Wänden: Wir fühlen uns sofort wohl. Dazu trägt auch die sehr herzliche Begrüßung vom Service-Boy bei, der uns irgendwie bekannt vorkommt. Viel los ist nicht, daher haben wir freie Platzwahl und bestimmen die gemütliche Sitzecke zum abendlichen Aufenthaltsort.

Das Kochsternstunden-Menü gibt’s für 49 Euro

Noch bevor wir die dargereichte Karte inspizieren können, fällt mein Blick auf das auf einer Tafel angeschriebene Kochsternstunden-Menü. Für 49 Euro pro Person werden drei Gänge aufgetischt: Rindercarpaccio mit gelber Rübe, Haselnusspesto, Kapern und Parmesan in der Vorspeise, Kabeljau mit Erdnuss, Estragon, Senf, Risotto und Karotten als Hauptgang und eine Sinfonie aus Bergpfirsich, Kumquat Gin Ragout, Kaffeekirsche und Tonkabohne machen auf jeden Fall Appetit. Meine Entscheidung steht damit fest. Einen Blick ins reguläre Angebot riskieren wir natürlich trotzdem.

Das liest sich ebenfalls ansprechend: Starten kann man aktuell mit einer Tagessuppe (6 Euro), einer Ofen-Süßkartoffel mit gebackenem Ziegenkäse und Honig (12,90 Euro) oder einem Wildkräutersalat mit gebratenen Pilzen, geräuchertem Schinken und Tomaten-Speck-Dressing (13,50 Euro). Die Begleitung entscheidet sich zu meiner Freude für Kimchi mit sous vide gegartem Pulpo, Hummerschaum und Salzzitrone (14,70 Euro) – das möchte ich nämlich selber unbedingt probieren.

Futter fürs Risotto-Monster

Klein und fein präsentiert sich auch die Hauptspeisensektion: Rote-Bete-Risotto mit gerösteten Sonnenblumenkernen und geschmortem Kürbis (16,20 Euro) lässt das Risotto-Monster in mir aufdringlich winken, außerdem gibt’s Wildragout mit Semmelknödel und Rotkraut (22,90 Euro), einen Rindfleisch-Burger mit Chimichurri, gebratenem Speck, hausgemachter Soße, Steakhouse-Pommes und Dip (16,80 Euro), eine bis aufs Patty ähnliche, vegetarische Variante (15,10 Euro) oder den Pulled-Entenfleisch-Burger mit Rotkraut, Preiselbeer-Orangen-Soße und Steakhouse-Pommes (17,20 Euro). Klingt alles erstmal gut, die Begleitung erwählt schließlich die Tagliatelle mit bardiertem Landschwein, Waldpilzen und Rosmarin-Jus (19,40 Euro) zum Mahle.

Dazu soll es eine Flasche Schieler Rosé aus dem Hause Schuh werden (0,75 Liter für 28 Euro). Mit dieser bestellen wir auch gleich unsere Speisen – beziehungsweise versuchen das. Wie sich herausstellt, muss das Kochsternstunden-Menü einen Tag zuvor vorbestellt werden. Das war der Website zum Zeitpunkt des Besuchs nicht zu entnehmen (inzwischen steht’s drin) – ich muss also kurzfristig umdisponieren. Meinem Wunsch, dann eben eine kleinere Portion Risotto als Vorspeise zu bekommen, wird gern entsprochen. Auch zum „Fang des Tages“ erhalten wir ausführlich Auskunft: Wie im KSS-Menü gibt es aktuell Kabeljau, serviert wird der mit einer Paprika-Kruste, Kartoffel-Sellerie-Pürree und Spitzkohl (18,50 Euro, Preise können je nach Fisch variieren), ich schlage zu.

Felix Lobrecht im Service? Nee, doch nicht.

Beim ersten Glas Wein kommt mir dann auch die Erleuchtung, an wen uns der sehr enthusiastische Servicemitarbeiter erinnert: Er weist eine geradezu frappierende Ähnlichkeit mit dem Kollegen Felix Lobrecht in jüngeren Jahren auf, heißt aber eigentlich Ben und legt zwar eine beeindruckend gute Laune an den Tag, verzichtet jedoch auf komödiantische Einlagen. Statt Pointen kommen also zunächst unsere Vorspeisen auf den Tisch. Die Teller sind eine Freude fürs Auge, sehr schön angerichtet und zu meiner Freude ausschließlich mit sinnvoller essbarer Deko aufgehübscht.

Die Risotto-Portion wirkt zwar übersichtlich, bekanntlich ist das Reisgericht aber ja doch eher ein Schwergewicht und daher als Starter so völlig ausreichend. Am Ende stehen acht Euro dafür auf der Rechnung, was ich sehr fair finde. Apropos fair: Früher am Tag gibt es in der Nr13 auch ein überaus wohlklingendes, wöchentlich wechselndes Mittagsangebot mit Preisen zwischen sechs und acht Euro.

Nu aber Budder bei die Fische: Wie schmeckt’s? Die Begleitung ist hin und weg von ihrem Pulpo. Ich darf kosten und finde ihn ebenfalls gelungen – leider finde ich persönlich das Mundgefühl bei Tintenfischarmen generell immer schwierig, dieser Kollege ist aber davon unbenommen sehr zart, gut gegart und lässt mich das genoppte Spektakel auf der Zunge fast vergessen. Super ist auch der Kimchi, der nicht totfermentiert wurde und wirklich Laune macht, toll dazu die Salzzitrone und ein Träumchen von einem Hummerschaum– alles in allem eine Knallervorspeise.

Elegant drapierte Salate und crunchy Kapern

Auch das Risotto-Monster ist beglückt. Zwar ist der Reis für meinen Gusto noch sehr bissfest, aber da gehen die Meinungen ja auseinander. Ich mag’s lieber cremiger, dafür ist die Bete voll präsent, einige gröbere Würfel der gemeinen Rübe bringen neben noch mehr Pink auch eine weitere Textur ins Spiel. Toll auch die angestellten Schnitze vom geschmorten Kürbis, der leuchtend orange genau die richtige Konsinstenz und ordentlich Röstaromen am Start hat. Ein Häufchen schön marinierter und elegant drapierter Salate auf beiden Tellern bildet eine frische Ergänzung. So kann das gerne weitergehen heute Abend.

Und das tut es. Auch unsere Hauptspeisen punkten in Sachen Optik. Die sehr stattliche Portion Kabeljau ist auf einem üppigen Bett aus Pürree und recht grob geschnittenem Spitzkohl gestapelt und wird von reichlich Paprikakruste und erneut etwas Salat getoppt. Der Garpunkt des Filets ist perfekt getroffen, schön glasig und nur dezent gewürzt gibt die recht intensive Paprika einen schönen Kontrast dazu. Das Pürree ist locker und fluffig, für mich hätte der Sellerieanteil einen Tacken höher sein dürfen – ich ess das Zeug aber auch pur. Trotzdem kommt der Doldenblütler gut raus. Der Spitzkohl ist relativ naturbelassen, nach einigen wenig erfreulichen Erlebnissen mit dieser Gemüsebeilage in jüngster Vergangenheit gefällt mir das aber sogar sehr. Einen tollen Crunch bringen zudem die frittierten Kapern, die sich auch auf dem Teller der Begleitung finden.

Statt Waldpilzen nur waldfremde Champignons

Ihre Tagliatelle sind schön bissfest, die Rosmarin-Jus ist Granate, auch das bardierte Landschwein lässt uns zufrieden grunzen: krosser Speck von guter Qualität, die Lende ist im Kern noch leicht rosa und nicht zu trocken. Einzig die Waldpilze vermissen wir, auf den Teller haben es nur waldfremde Champignons geschafft.

Schmeckt so gut wie es aussieht: Tagliatelle, bardiertes Landschwein, Waldpilze und Rosmarin-Jus © Quelle: Dietrich Flechtner

„Waren wahrscheinlich aus“, mutmaßt Ben alias Felix auf Nachfrage, wir schieben schnell nach, dass wir sonst bisher sehr happy sind. Er nimmt’s gelassen, ihm sind sowohl Kritik als auch Lob recht (den Kalauer konnte ich mir leider nicht sparen). Ein Hinweis vorab hätte uns trotzdem gefreut. „Oder einfach nur ‚Pilze’ schreiben“, wie die Begleitung vorschlägt.

Trotzdem passiert etwas Seltenes: Wir haben Bock auf Nachtisch. Das weiße Schoko-Mousse mit Winterbirne und Zimt (6,90 Euro) schmeckt für mich aus kosmischen Gründen zwar eher nach Ostern, was aber an der geilen Konsistenz liegen könnte, ich fühle ich mich etwas an Zabaionne erinnert. Insgesamt ein nicht zu süßes und sehr nices Dessert, auch wenn uns jeweils die halbe Portion völlig glücklich macht. Ein bisschen traurig sind wir nur, weil wir die Nr13 nicht schon früher entdeckt haben. Aber zu spät kommt man bekanntlich ja immer rechtzeitig.