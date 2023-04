﻿Kulinarischer Genie-Streich: Moritz im Suitess überzeugt mit kreativer, gehobener Küche

Etwas versteckt am Dresdner Neumarkt, im fünften Stock des Hotel Suitess, lädt das Restaurant Moritz in seine Genusswelt ein. Die interpretiert vermeintlich Bodenständiges neu – und hätte damit vermutlich gar die Witwe Bolte begeistert.

Dresden. Als bekennender Fan von Kinderliteratur sowie klassischer und gern auch abgefahrenerer Lyrik haben mich schon damals die fabulös verdichteten Geschichten Wilhelm Buschs begeistert. Zusammen mit meinem Lieblings-Opa wurde ich regelmäßig Zeugin des reichhaltigen Potpourris an Ungemach, das zwei halbwüchsige Schlingel dem Schneider Böck, dem Lehrer Lämpel, Onkel Fritz und natürlich der hühnerzüchtenden Witwe Bolte bereiteten. Wenngleich der Name Moritz auch heute noch etwas schlitzohrig anmutet, war es nun aber an der Zeit, zu schauen, ob da nicht auch noch andere versteckte Facetten zu entdecken sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Praktisch, dass mir nach einigen jahreszeitbedingt von Hausmannskost dominierten Testwochen ohnehin mal wieder der Sinn nach Fine Dining stand. Glücklicherweise ist meine Testliste ebenso umfangreich wie divers und, wer hätte das gedacht: Ein Moritz steht drauf. Dank des Engagements der Begleitung ergattern wir am frühen Sonntagabend auch noch einen Platz im Restaurant im Hotel Suitess an der Frauenkirche. Das hatte ich schon länger im Visier, seit ich im Rahmen der Kochsternstunden mal einen Blick hinter die Kulissen des Restaurants werfen durfte, damals war noch Sebastian Probst Küchenchef. Der wurde inzwischen von Martin Berger abgelöst und auch sonst hat sich einiges verändert, wie wir feststellen, nachdem wir nach einem kleinen Umweg über die Rezeption mit dem Fahrstuhl das Restaurant im fünften Stock erreichen.

Kleine, feine und sehr kreative Karte

So ganz stimmt das alles mit meiner Erinnerung nicht mehr überein, allerdings war mein letzter Aufenthalt ja auch vorwiegend auf die Küche beschränkt. Wir nehmen im kleinen, hellen Gastraum unterm Glasdach Platz und werfen einen Blick aufs Menü. Das versteckt sich im königsblauen Umschlag – hübsche Idee, vor allem, wenn man sich gern auch später nochmal an das kulinarisch Erlebte erinnern möchte. Das Angebot ist klein und fein, zwei Vorspeisen, zwei Suppen, zwei Zwischen- und drei Hauptgänge, zwei Desserts und eine Käseauswahl. Das 3-Gang-Menü kostet 69 Euro, für die passende Weinbegleitung kommen optional 35 Euro on top (0,1 Liter pro Gang), vier Gänge gibt es für 79 Euro (Weinbegleitung plus 45 Euro), das volle Programm in fünf Aufzügen schlägt mit 89 Euro zu Buche (Weinbegleitung plus 55 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenngleich sowohl Steckrübensuppe mit Bete und Karotte als auch Geflügelconsommé mit Pastinake und Buchweizen (je 16 Euro als einzelner Gang) gut klingen, lassen wir die Suppe aus und stürzen uns auf den Rest, vier Gänge scheinen uns schaffbar. Die Weinbegleitung gibt’s nur für mich dazu, die reelle Begleitung muss noch fahren. Auch ansonsten sind wir uns schnell einig: Die Begleitung wählt die vegetarische Vorspeise, ein Duett von Avocado und Topinambur mit Champignons à la Crème und Schmand (18 Euro), mich fixt das Vitello Tonnato (20 Euro) an – das stammt in dieser Version vom Kalbsbries, eine durchaus spannende Idee.

Herausforderungen bei der Wahl des Hauptgangs

Im Zwischengang entscheiden wir uns beide schweren Herzens gegen die sehr verlockend anmutende gebackene Entenpraline mit Apfel, Sellerie und Ras el Hanout (22 Euro). Es ist wie es ist: Im Zweifel gewinnt halt doch immer die Pasta. Außerdem klingen Spinat-Spaghettini mit Orange, Campari, Blauschimmel und Beurre Blanc (20 Euro) leider geil. Der Hauptgang schließlich stellt mich vor eine erneute Herausforderung: Forelle vom Forellenhof Ermisch als Müllerin (39 Euro) wirkt im Kreise der anderen Optionen fast schon zu bodenständig, wäre aber durchaus eine Idee, immerhin ist davon auszugehen, dass auch hier die klassischen Beigaben dekonstruiert wurden. Als Fan von Boeuf Bourguignon würde mich allerdings noch mehr interessieren, wie das im „Moritz Style“ (42 Euro) aussieht – nach kurzer Diskussion mit dem Risotto-Monster überlasse ich jedoch ihm das Feld und der Begleitung das Rind: Das Risotto mit falscher Jakobsmuschel (39 Euro) gewinnt.

Restaurantleitung Jana Metting lässt uns die Entscheidung über das Dessert noch offen. Wir wollen eigentlich aufs Brot verzichten, das allerdings bringt sie „nicht über sich“, wie sie zugibt, als sie uns eine Miniaturversion des Starters auf den Tisch stellt: Olivenbrot von Elias Boulanger und hausgemachtes Kartoffelbrot, dazu gibt’s gekühlte Butterkiesel, die in einer Schale mit echten, schwarzen Kieseln gereicht werden. Muss man nicht machen, finden wir aber ganz hübsch und auch der eingebaute Soundeffekt begeistert uns: Die Butter klackert! Wie schön ist das denn! Auch beide Brote sind super und wir sind froh, dass der Kompromiss aus je einem kleinen Scheibchen besteht, denn man kennt das ja: Einmal nicht aufgepasst und schwuppdiwupps hat man wieder mehr gegessen als man eigentlich wollte und keinen Platz mehr für das eigentliche Menü.

Malerisch angerichtete Teller und Zungenzirkus

Zu den Vorspeisen gibt’s einen 2020er Chardonnay Weißburgunder vom Pfälzer Weingut Rings nebst Erklärung fürs Vitello, die Begleitung lässt sich auf die Empfehlung zur Avocado ein, einen 2021er Weißburgunder von Anette Closheim. Beide Teller sind definitiv was fürs Auge, geradezu malerisch wurde hier angerichtet und trotz klarer Linie auch mit einigen Verspieltheiten und farblichen Akzenten noch ein bisschen mehr rausgeholt. Das Vitello ist mega, obgleich mich Kalbsbries sonst eher nicht anlockt, ist das hier im hauchdünnen Aufschnitt eine wirklich feine Sache. Die frittierten Kapern bringen einen schönen Crunch dazu, die Thunfischsauce ist eher ein Hauch, sehr frisch, nicht zu dumpf. Wildkräutersalat, marinierte Gurke und eingelegte Zwiebeln sorgen für zusätzlichen Zungenzirkus – eine Knaller-Vorspeise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast schon ein Gemälde: Die vegetarische Vorspeise aus Avocado und Topinambur mit Champignons à la Crème und Schmand. © Quelle: Dietrich Flechtner

Auch mein Gegenüber ist begeistert, auf einem Bett von Rahm-Champignons und Topinambur-Mousse sind Avocadoscheibchen und Tobinambur-Chips drapiert – probieren kann ich leider nicht mehr, da die Begleitung die Vorspeise in Rekordzeit vernichtet, allerdings ohne einen Kritikpunkt. Die Weinempfehlung indes erweist sich als eine sehr gute, die beide Gerichte ideal abzurunden vermag. Auch sonst fühlen wir uns rundum wohl, der Service ist aufmerksam und unaufdringlich, das Ambiente gediegen, aber auch nicht unlocker.

Gigantisch schäumende Träume

Weiter geht’s mit den Spaghettini und einem 2019er Malvasia Petris aus dem Hause Venica&Venica. Die Pasta ist indes noch nicht so richtig zu sehen, denn sie versteckt sich unter einem – übrigens in jeder Hinsicht – gigantischen Schaum. Die weiße Buttersauce ist wunderbar großporig aufgeschlagen: Ein sehr cremiges Luftschloss, weich, rund und absolut fabelhaft. Und weil erfahrungsgemäß nicht jedes Schäumchen auch ein Träumchen ist, finden wir vor allem die deutliche, aber nicht zu dominante Orangennote super. Die frische Pasta leuchtet in sattem Grün und der Spinat kommt geschmacklich gut raus – toll dazu auch der Blauschimmelkäse in kleinen Würfeln, der sich perfekt auflöst und einen würzigen Kontrast mitbringt. Gerne hätten wir jetzt einfach noch mehr davon gegessen, aber immerhin warten ja noch zwei weitere Gänge auf uns. So zumindest der Plan bis hierhin.

Lesen Sie auch

Zum Risotto gibt es einen Noport vom brandenburgischen Weingut Wolkenberg, der erneut das Gericht sehr gut ergänzt. Wobei da nicht viel besser zu machen geht: Wieder gibt’s die sensationelle Beurre Blanc dazu, der Reis ist leicht bissfest und dennoch cremig – das macht richtig Laune. Wie übrigens auch die falsche Jakobsmuschel, die aus gebratenen Kräuterseitlingen nachempfunden wurde – natürlich nicht ganz Dasselbe, dennoch aber eine tolle Alternative. Welche diesen Namen eigentlich aber gar nicht verdient, denn auch als eigenständiges Gericht braucht sich das hier nicht zu verstecken. Findet auch das Risotto-Monster, das sich einem hochzufriedenen Schnurren hingibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unverhofftes Add-On in Form von Boeuf Bourguignon

Sehr gut sieht auch das Boeuf Bourguignon gegenüber aus: Kenne ich das Rind für diese Kreation sonst zumeist eher grob gewürfelt, kommt es hier als perfekt geschmorte Scheibe daher. Die dunkle Rotweinsauce erstrahlt in formidablen Glanze, Speck und Perlzwiebel bilden zusammen mit einer Eigelbcreme die Garnitur. Dazu gibt’s einen kleinen separaten Topf mit La Ratte–Kartoffeln, eine alte, französische Sorte. Die haben nicht nur eine tolle gelbe Farbe, sondern schmecken auch so wie Kartoffeln das im Idealfall sollten: Nach Kartoffel nämlich. Zur wirklich grandiosen, kräftigen Sauce eine tolle Ergänzung . Was ich übrigens nur deshalb weiß, weil ich manchmal eben doch zu neugierig bin, die Begleitung aber nichts rausrücken will. Und der Service im Moritz ziemlich gut ist, weswegen ich eine winzig kleine Portion vom Moritz Boeuf zum Probieren bekomme – erneut wunderhübsch angerichtet.

Für ein Dessert sind wir eigentlich schon zu satt, aber es nutzt ja nichts: Auf Schokoladen-Crème Brûlée (16 Euro) haben wir nicht so richtig Lust, dafür klingt aber Moellaux vom Zitronentyhmian (16 Euro) durchaus einen Versuch wert – die Begleitung präferiert die Käseauswahl (18 Euro). Als Dessertportion ist der warme Schokokuchen mit flüssigem Kern – hier übrigens mal in einer weißen Variante – gerade richtig. Ein schöner, kühler Kontrast dazu ist das cremige Rotweineis und die fruchtige Komponente kommt in Gestalt von süß-säuerlichem Cranberry-Kompott. Ich bin entzückt. Die Begleitung ebenfalls, denn weil ich was vom Käse abkriege und Futterneid offenbar ansteckend ist, gibt’s gegenüber außerplanmäßig doch noch eine Portion Süßes. Den Käse schaffen wir dafür nicht ganz, mit fünf französischen Sorten von Kuh, Schaf und Ziege bietet der Teller jedoch eine schöne Auswahl und auch das Grapefruit-Vodka-Chutney ist eine tolle Idee dazu, abseits des Gewohnten.

Steckbrief Restaurant Moritz Adresse Rampische Straße 1, 01067 Dresden, Telefon: 0351 417 270, Internet: www.moritz-dresden.de Konzept Fine Dining mit klassischer, französischer Küche mit mediterranen und asiatischen Einflüssen Extras Dachterrasse Geöffnet täglich 17.30 bis 22 Uhr Preise Menü ab 69 Euro Gesamtnote (von max. 10) 9,8, Essen: 10 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 10 (20 Prozent), Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit eine perfekte Adresse für exzellente Küche in gediegenem, entspanntem Ambiente, wenn der „Gönn dir“-Modus ruft.

Angenehm satt bringt uns der Fahrstuhl wieder auf den verschneeregneten Neumarkt und ganz ehrlich: Das Wochenende könnte man wirklich schlechter beenden – dazu hat nicht nur die ausgezeichnete Küche, sondern auch der sehr professionelle Service beigetragen, der uns unterhaltsam, informativ und mit Fachwissen durch einen rundum schönen Abend geleitete. Tja, Max: Da ist dem Moritz wohl auch ohne dein Zutun ein kulinarischer Geniestreich gelungen.