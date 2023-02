﻿Goldener Mittag im B22 in Dresden – so schmeckt’s im Businesspark

Dresden. Dass ausgerechnet die Morgenstund’ die beste Tageszeit für glänzendes Metall sei, um sich auf wundersame Weise im Munde all derer zu materialisieren, die des frühen Vogels beste Freunde sind, halte ich ja für ein Gerücht. Mein Credo lautet da eher: Je früher der Tag, desto schwärzer (und koffeinhaltiger) das Gold – Kaffee ist und bleibt mein Lieblingsfrühstück, alles andere gern später.

Mit zunehmender Begeisterung widme ich mich daher den vielfältigen Mittagsangeboten der Stadt, denn davon gibt es ja einige. So auch das B22 an der Bertold-Brecht-Allee, das schon länger auf der Test-Liste steht und wöchentlich mit immer neuen Angeboten aufwartet. An einem frostigen Donnerstagmittag im Januar war es schließlich so weit. Die Begleitung ließ auf sich warten, dafür schwappte ein beeindruckender Strom offenkundig hungriger Menschen in das von außen durchaus schon sehr ansprechende Lokal. Ein Aufsteller weist darauf hin, dass hier ab 8 Uhr auch gefrühstückt werden kann, die Lunchtime startet immer um 11 Uhr.

Die Portionen im B22 sind ordentlich: Mit Majoran, Zwiebeln und Schinkenstreifen gratiniertes Schweinenackensteak mit Sauerkraut und Waffelkartoffeln. © Quelle: Dietrich Flechtner

Vegetarisch, gutbürgerlich und international

Als die Begleitung eintrudelt, suchen wir uns zunächst ein Plätzchen im sehr hellen, modernen und offen gestalteten Gastraum. Unsere Wahl fällt auf einen der erhöhten Sitzplätze direkt an der breiten Fensterfront, mit dem Trubel des Restaurants im Rücken lässt es sich hier schön ruhig herausschauen, wer so herein kommt. Was auf unseren Teller kommt, haben wir bereits en passant entschieden. Zur Auswahl stehen täglich drei Gerichte, heute gibt es knusprigen Blumenkohl-Käsetaler mit Risi Bisi, Ruccola und cremiger Tomatensoße (6,50 Euro), paniertes Schollenfilet Finkenwerder Art mit Petersilienkartoffeln, Speckkrusteln und Gurkensalat (7,20 Euro) und Burgunderbraten vom Jungbullen mit glaciertem Rotkohl und Kartoffelklößen (7,50 Euro).

Das B22 befindet sich im Wissenschaftspark in Striesen. Im Sommer gibt’s hier auch Afterwork-Partys : © Quelle: Dietrich Flechtner

Auch die restliche Wochenkarte liest sich gut, immer ist ein vegetarisches Gericht dabei, der Montag steht in alter Tradition im Zeichen der Nudel, Mittwoch ist Schnitzel-Tag, am Donnerstag gibt’s Fisch und am Freitag ist immer ein Burger im Angebot. Ansonsten wird im B22 offensichtlich Wert auf Regionalität gelegt, von gutbürgerlich bis international wird zudem eine gute kulinarische Bandbreite geboten. Langweilig wird’s hier also nicht, im Nachgang erfahre ich, dass Chef Maik Hüttl sehr darauf bedacht ist, Wiederholungen zu vermeiden und viel lieber alle Möglichkeiten ausspielt, bekannten Gerichten einen immer neuen Twist zu verschaffen. Was die Gäste gern auf dem Teller hätten, bringt er regelmäßig mittels Fragebögen in Erfahrung, manchmal gibt’s außerdem besondere Highlights wie sächsisches Wagyu in begrenzter Anzahl. Alle Speisen und Getränke können außerdem auch mit ins Büro oder einen beliebigen Ort ihrer Vernichtung genommen werden.

Das Personal ist auf Zack

Wir schreiten jedoch zunächst zur Essensausgabe und machen noch einen kurzen Umweg über das Salatbuffet. Hier kann man sich aus verschiedenen Rohkostsalaten, Gemüse, Toppings und selbstgemachten Dressings einen Teller Frische selbst zusammenstellen (100 Gramm für 1,20 Euro). Direkt gegenüber gibt’s dann die warmen Gerichte. Kurz und schmerzlos reicht hier der Verweis auf das gewählte Mittagsmahl, das sehr freundliche Personal ist auf Zack und belädt die Teller flugs. Bezahlt wird dann an der Kasse, ruckzuck sind wir wieder an unserem Tisch. Den Salat teilen wir uns – die übrigens sehr hübsche Schüssel haben wir mit Kirschtomaten-Minimozarella-Mix, Gurke, Paprika, grünen Oliven und Kräuterdressing gefüllt, für 2,50 Euro eine faire Portion.

Schön angerichtet sind auch die beiden warmen Gerichte, beide Teller machen Appetit und warten mit ordentlichen Portionen auf. Auch geschmacklich können wir nicht meckern: Der Gurkensalat zur Scholle ist gut abgeschmeckt, schön frisch und macht Laune. Die Scholle ist okay, so richtig geil ist die Panade nicht mehr, was aber entschuldbar ist bei einem Konzept, das vor allem eine schnelle Befriedigung des Mittagshungers vorsieht. Insgesamt passt der Fisch, auch die Petersilienkartoffeln schmecken wie sie sollen: Nach Kartoffel. Hier wurde offensichtlich ein gutes Grundprodukt verwendet.

Burgunderbraten, der begeistert

Richtig begeistert sind wir vom Burgunderbraten: Ganze drei Scheiben davon sind auf dem Teller gelandet, das Fleisch ist wunderbar mürbe und auch die Soße ist super: schön dunkel und kräftig, toller Glanz und kein Verdickungsmittelschnickschnack. Auch der Rotkohl überzeugt mit angenehmer Süße, ist offensichtlich selbstgemacht und hat noch leichten Biss. Den Klößen merkt man den längeren Aufenthalt im Wasserbad zwar an, auch das ist aber verzeihlich, denn auch diese sind völlig solide. Für 7,50 Euro ein sensationeller Teller, den wir in dieser Qualität und Menge so nicht erwartet hätten. Auf Geschmacksverstärker und Helferlein wir Brühpulver wird im B22 verzichtet, selbermachen lautet die Devise. Das schmeckt und sieht man – das gute Gefühl, sich nicht auf die Schnelle irgendeinen Mist reingeschaufelt zu haben, gibt’s obendrauf.

Steckbrief Restaurant B22 Adresse Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden Telefon 0351 31443324 Internet: b22-dresden.de Konzept Tagesrestaurant und Eventlocation Extras App, Themenwochen, Workspace mit W-Lan, Außenbereich, Afterwork Partys im Sommer, Vermietungen am Wochenende, Catering ab 60 Personen Geöffnet Mo bis Fr 8 bis 14 Uhr Preise Hauptgerichte ab 5,20 Euro Gesamtnote (von max. 10) 9 Essen: 9 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service:/ (20 Prozent) Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit Abwechslungsreiche, frische Gerichte mit toller Preis-Leistung

Zum Abschluss gibt’s noch einen Verdauungs-Cappucchino, der uns sogar an den Tisch gebracht wird. Wir sind satt, rundum begeistert und sicher nicht zum letzten Mal hier, immerhin hält die wechselnde Wochenkarte an nahezu jedem Tag Wohlklingendes bereit, das (wie wir nun wissen) die geweckten Erwartungen durchaus auch am Leben zu halten und manchmal gar zu übertreffen weiß.

Auch das Mittagstief blieb aus. Wenn die Sonne sich wieder eingegroovt und ihre volle Strahlkraft entfaltet hat, gibt’s dann auch wieder After-Work im B22. Bei dieser tollen Location samt großzügigem Außenbereich kann das eigentlich nur gut werden – wir probieren das auf jeden Fall aus.