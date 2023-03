﻿Aufs falsche Pferd gesetzt: Enttäuschung in der Kutscherschänke

Dresden. Wer in seinem Leben bereits einmal einer Hochzeitsfeierlichkeit beiwohnen durfte, kennt es wahrscheinlich: das Kutscher-Spiel. Die Mitspielenden werden dabei zum Königspaar bzw. zum Kutscher, zu Pferden und zu Wagenrädern gemacht und während eine insgesamt eher unoriginelle Geschichte erzählt wird, müssen bei Nennung ihrer Rolle die Beteiligten aufstehen.

Und weil der Erfinder dieser Geschichte offenbar seiner Zeit voraus und hauptberuflich als Content-Creator mit Schwerpunkt SEO aktiv war, hat er die entsprechenden Keywords bei jeder sich bietenden Gelegenheit eingebaut. Weswegen sehr viel aufgestanden wird bei diesem Spiel. Was als sehr unterhaltsam und lustig angepriesen wird, entpuppt sich am Ende zumeist dann doch eher als mäßiges Vergnügen für alle Beteiligten, das schnell vergessen werden will.

Und dann wird man doch unversehens wieder daran erinnert. So geschehen vor wenigen Tagen, als ich nebst Begleitung auf der Suche nach einer Möglichkeit zu einem späten Mittagessen über den Neumarkt flanierte. Am frühen Montagnachmittag ein gar nicht mal so einfaches Unterfangen, viele Lokale haben um diese Zeit geschlossen. Nicht so die Kutscherschänke in der Münzgasse, die tagein, tagaus von 11 bis 23 Uhr ihre Pforten öffnet, um klassische, gutbürgerliche Hausmannskost an den Gast zu bringen. Wir sind optimistisch, dass wir auf der recht umfangreichen Karte etwas Passendes finden werden, und schreiten zum Testbesuch.

Rustikal und gemütlich

Die Gaststube präsentiert sich rustikal und ganz gemütlich – dass das Ambiente insgesamt trotz großer Fensterfronten etwas dunkel und ein bisschen altbacken wirkt, fügt sich dennoch gut ins Gesamtkonzept. Thematisch passend hat man sich hier beim Interieur ausgetobt: Viel Holz, Herzchen, Bierkrüge und Pferdefigürchen finden sich ebenso wie Sattelzeug, Reitzubehör und Laternen. Uns ist das ein bisschen viel Gedöns, aber in sich immerhin stimmig. Das sehr nette Servicepersonal begrüßt uns ausgesprochen freundlich, wir nehmen an einem der Tische mit erhöhten Sitzbänken Platz und werfen einen Blick in die Karte. Diese bietet ein zusätzliches Tagesangebot als Einleger, wie die Begleitung richtig konstatiert, scheint dieser jedoch schon seit einer Weile im Einsatz zu sein. Das Papier ist knitterig und fleckig.

Drauf stehen neben einer gebundenen Sauerkrautsuppe mit Schmand und Röstzwiebeln (6,50 Euro) u.a. mit Walnussbröseln überbackener Fetakäse mit gebutterten Bandnudeln, gerösteten Kürbiskernen und Schnittlauch (14,50 Euro) und ein großer Krautwickel mit Majoransoße und Salzkartoffeln (14,90 Euro). Sehr erfreut bin ich ob meiner niedersächsischen Herkunft zunächst über den Norddeutschen Grünkohl. Der wird traditionell mit Bregenwurst, Kasseler oder Pinkel und Kartoffeln serviert, in der Kutscherschänke setzt man jedoch auf eine etwas eigenwillige Interpretation mit Schweinsknacker, Spiegelei und Majoransoße (13,90 Euro). Wir widmen uns daher der Standartkarte, die mit allerlei altmodisch aufgemachten Serviervorschlägen bebildert ist.

Die Karte bietet Erwartbares

Die Vorspeisen sind relativ basic, abzuheben versucht sich die Küche mit dem Upgrade einiger Grundzutaten. So wird etwa ein überbackenes Würzfleisch vom Hirsch (8,50 Euro) angeboten. Deftig geht’s in der Suppensektion zu, hier bekommt man Rinderkraftbrühe mit Laugenknödel und Gemüsestreifen (5,90 Euro) sowie sächsische Kartoffel- und Dresdner Gulaschsuppe (je 6,90 Euro). Wenig überrascht sind wir, dass es außer der Reihe auch ein Burgerangebot gibt, dass es jedem recht machen will, sich dabei aber in Beliebigkeit verliert – so richtig verstehen wir den Burger mit heiß geräuchertem Lachs, Omelette und Gurken-Dill-Dip (16,50 Euro) nicht. Gar nicht so schlecht klingt dafür das einzige vegetarische Gericht auf der Karte: Gebackener Blumenkohl wird mit Rote-Bete-Risotto, Kürbisgemüse und Zitronen-Buttersoße (12,50 Euro) serviert – wir fragen nach, ob wir dieses Gericht auch als kleinere Vorspeisenportion bekommen können.

Wir können (auf der Rechnung stehen später 8,75 Euro). Außerdem bestellen wir eine kleine Portion Bratkartoffeln zum Probieren (2,45 Euro) – wer diese Reihe regelmäßig liest, weiß: Nicht nur das innere Risotto-Monster verlangt immer wieder Futter, auch ein Bratkartoffeltierchen hat sich irgendwann dazu gesellt und möchte bespaßt werden. Die Hauptspeisen erwählen wir aus der Rubrik „Spezialitäten des Hauses“ und entscheiden uns gegen geschmorte Rinderrippchen mit Sauerkraut und Kartoffelklößen (16,50 Euro) und den deftigen Kutscherschmaus aus gegrillten Bauernwürstchen, Kasslerbraten, Schweinemedaillons, gebratenem Speck, gebackenen Zwiebelringen, Bohnen-Pilz-Gemüse und Bratkartoffeln (20,90 Euro für eine, 35,90 Euro für zwei Personen).

Das Auge will nicht mitessen

Die Begleitung wählt eine Viertel-Bauernente aus dem Rohr mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen (18,90 Euro), bei mir wird es das Sächsische Schwarzbierfleisch vom Rind mit Zwiebeln und gerösteten Apfelscheiben, Rotkohl und hausgemachten Laugenknödeln (19,50 Euro). Dazu gibt’s ein Glas Alzeyer Weißburgunder (0,2 Liter für 5,90 Euro) und ein Wasser (2,70 Euro für 0,25 Liter) für mich sowie einen Apfelcidre (0,33 Liter für 5,90 Euro) für die Begleitung.

Nach nur fünf Minuten erreicht uns bereits unsere Vorspeise. Vorausschauend wurden die Bratkartoffeln gleich mit auf dem Teller drapiert, wir bekommen außerdem zwei kleine Teller nebst Besteck dazu. Optisch ist die Vorspeise trotz Farbenvielfalt kein Highlight, die Präsentation der Speisen ist eher antiquiert umgesetzt.

Gebackener Blumenkohl mit Zitronen-Buttersoße, Kürbis und Rote-Bete-Risotto als Vorspeisenportion und Bratkartoffeln konnten geschmacklich nicht überzeugen. © Quelle: Kaddi Cutz

Der Blumenkohl kommt in Gestalt zweier recht dunkel geratener, frittierter Klopse, die sehr kompakt wirken. Das rosa marmorierte Risotto wurde in zwei Nocken angerichtet, in fröhlichem Orange leuchtet das gewürfelte Kürbisgemüse. Ebenfalls etwas dunkel sind die Bratkartoffeln. So richtig was fürs Auge ist das alles nicht. Insgesamt fragen wir uns vor allem aber, wie das Kunststück gelungen ist, all diese Komponenten in so kurzer Zeit frisch zuzubereiten.

Am Nachmittag wird augenscheinlich eher aufgewärmt

Nun ja: Augenscheinlich gar nicht. Die Kartoffeln wurden scheinbar nur eben aufgewärmt, die Zwiebeln sind größtenteils schwarz verbrannt und ungenießbar, ansonsten ist das Pfannengericht wenig knusprig und lasch im Geschmack. Das Risotto muss wohl auch schon eine Weile gestanden haben und ist zudem verkocht – der Reis weist keine nennenswerte Struktur mehr auf und erinnert eher an Milchreis, wird aber von reichlich Käse zusammengehalten. Das Risotto-Monster jault beleidigt und auch ich möchte das nicht aufessen. Der Kürbis ist an sich okay und hat noch einen guten Biss, dafür aber wenig Würze und immens viel Fett abbekommen. So ölig macht uns das keine Freude.

Obwohl wir gebackenen Blumenkohl schon deutlich (!) geiler gegessen haben, ist der noch das Highlight auf dem Teller, auch wenn er relativ pur belassen und lediglich in einer sehr unspektakulären Panade etwas zu kross ausgebacken wurde. Die Zitronen-Buttersoße ist in Ordnung, aber auch kein Knaller – weder solo noch zum Blumenkohl. Alle Speisen weisen eine allenfalls laue Temperatur auf. Als der Service den noch recht vollen Teller abräumt, verzichtet er auf die Frage, wie es geschmeckt hat. Passend dazu tönt Andrea Berg aus der Musikanlage: „Die Gefühle haben Schweigepflicht“.

Nun ist die Mittagszeit ja schon verstrichen – wir wissen nicht, ob zwischen Mittags- und Abendservice noch ein gelernter Koch in der Küche steht. Wenn jedoch am frühen Nachmittag vor allem Aufgewärmtes den Weg zum Gast findet, sollte man dies zumindest vielleicht im Vorfeld kommunizieren. Etwas resigniert nehmen wir wenig später unsere Hauptspeisen in Empfang.

Bauernente aus dem Rohr mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen. © Quelle: Kaddi Cutz

Auf den ersten Blick wirken diese durchaus okay. Die Teller sind recht vollgepackt, was man bei dem Konzept aber auch erwarten würde. Rotkohl gehört zu beiden Gerichten, geschmacklich finden wir ihn in Ordnung, allerdings ist dieser nur lauwarm, was das Vergnügen sehr trübt. Die Ente bringt viel Fleisch mit und ist nicht zu trocken, qualitativ vermutet die Begleitung dann aber doch eher ein Massentierhaltungsprodukt als einen Bauernvogel dahinter. Immerhin: Die Würze passt und auch die Kartoffelklöße sind okay, die Soße ist ebenfalls in Ordnung.

Volle Teller gehen zurück

Auf meinem Teller fällt optisch zunächst der hausgemachte Brezenknödel positiv auf – eine Beilage, die ich immer mal sehr gern esse, so sie nicht zu trocken geraten ist. Das scheint hier nicht der Fall zu sein, wenngleich der Brezenanteil auch etwas gering ausfällt. Geschmacklich ist der Kloß allerdings eine Enttäuschung: Hier wurde zu viel Ei verwendet, was sich sowohl in der sehr kompakten Konsistenz als auch im sehr penetranten Eigeschmack zeigt.

Schwarzbierfleisch mit Rotkohl und hausgemachtem Brezenknödel, Apfel und Zwiebel. © Quelle: Kaddi Cutz

Das Schwarzbierfleisch finde ich erst ganz okay, wenngleich auch hier die Fleischqualität nicht gänzlich überzeugt und das Rind nach unserem Empfinden auch deutlich übergart ist. Die Soße ist für meinen Geschmack etwas stark abgebunden, deutlich mehr stört mich aber der sehr dominante Geschmack. Ich verliere beim Essen zunehmend Lust und Appetit, auch der eine Apfelring und die trockenen Röstzwiebeln reißen es nicht mehr raus. Der Teller geht fast komplett zurück, auch die Begleitung lässt viel übrig. Eine Frage nach unserer Zufriedenheit bleibt erneut aus.

Auf einen Nachtisch verzichten wir, so richtig macht uns das alles nicht an und satt sind wir trotz der geringen Menge aufgenommener Nahrung auch irgendwie. Spaß hat uns das allerdings keinen gemacht. Immerhin: Ein Spaziergang nach Hause in der Frühlingssonne kann dem Tag dann doch noch ein paar Glückshormone entlocken.