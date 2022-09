Die Weiße Gasse ist länderküchenmäßig gut besetzt. Wir haben diesmal den Spanier unter die Lupe genommen – und dabei manche Überraschung erlebt.

Dresden. Nach einem ausgiebigen Spaziergang auf die andere Elbseite kann der Magen schon Mal besonders laut knurrend auf sich aufmerksam machen. Vor allem dann, wenn die Mittagszeit bereits deutlich überschritten ist.

Die Altstadt lässt sich, was Vielfalt und Quantität des Angebots angeht, zum Glück nicht lumpen. Unsere Entscheidungsfreude indes lässt heute sehr zu wünschen übrig. So richtig anzufixen vermag uns nichts. Wie so üblich bei einem mehrtägigen Besuch aus der Heimat ist die Frequenz kulinarischer Hotspots tendenziell eher hoch. So fällt also einiges allein schon wegen „Hatten wir schon“ aus dem Fokus der Aufmerksamkeit.