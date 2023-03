﻿Fisch ans Werk: So schmeckt’s in Schwindt’s Fischrestaurant

In Dresden-Seidnitz will Mathias Schwindt mit seinem Restaurant ein Stück Rügen nach Dresden bringen.

Dresden. Als Nordlicht habe ich Meer-Urlaub in heimischen Gefilden als Kind ausschließlich an der Nordsee verbracht. Nach mehr als anderthalb Dekaden in Dresden weiß ich natürlich längst: Die Ostsee ist anders, aber ebenfalls toll. Beiden Meeren gemein ist natürlich der viele Fisch, ohne den ein Urlaub hier oder da ja auch gar keinen richtigen Sinn ergeben würde. Schwindt’s Fischrestaurant in Seidnitz verspricht nicht weniger, als „ein Stück Rügen“ nach Dresden geholt zu haben – Inhaber Mathias Schwindt stammt von der Insel und will die Dresdner mit Fischkreationen seiner Heimat beglücken. Und beglücken ist ja immer gut, vor allem wenn Schneegestöber, Bindfadenregen und graues Einerlei den Jahresanfang dominieren und statt Meer- gerade eher weniger Urlaub angesagt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber genug gekalauert: Wir haben dann auch gar nicht lange gefackelt und für einen Donnerstagabend einen Tisch reserviert. Zu dritt reisen wir mit dem Auto an, die Parkplatzsuche gestaltet sich etwas schwierig. Als ich im Lokal anrufe und unsere Verspätung durchgebe, werden wir direkt mit äußerst nützlichen Anfahrtstipps bedacht – auf dem Sparkassen-Parklatz hinterm Restaurant kann man abends kostenlos parken (sollte aber die Taxi-Plätze dabei auslassen). Das Restaurant selbst ist kaum zu übersehen, ein Leuchtturm unweit der Haltestelle Marienberger Straße weist thematisch passend den Weg ins Restaurant. Das liegt in einem schmucken Gewölbekeller, in dem sächsischer Sandstein dominiert. Die Deko ist maritim, kratzt naturgemäß leicht am Kitsch, ist aber nicht zu überladen. Wir finden es insgesamt ganz hübsch hier und bestellen zunächst unsere Getränke beim sehr freundlichen Service.

Zanderfilet aus dem Jasmunder Bodden auf der Haut gegrillt mit Sanddorn-Orangen-Sauce, Schwarzwurzel-Stachelbeergemüse und nordischem Kartoffel-Petersilienwurzel-Stampf © Quelle: Dietrich Flechtner

Auch Fleisch und Veganes stehen auf der Karte

Zu meiner Freude gibt es Störtebeker vom Fass – leider fällt der Besuch noch in den Dry January, weswegen ein Störtebeker Frei-Bier (0,5 Liter für 4,80 Euro) heute ausreichen muss. Das ist zwar nicht mein allerliebstes Alkoholfreies, aber immerhin. Die Begleitungen widmen sich weinseelig dem lieblichen Müller-Thurgau (5,90 Euro für 0,25 Liter). Die äußerst umfangreiche Speisekarte bietet erwartungsgemäß vor allem Fisch, es finden sich aber auch einige wenige Gerichte mit Fleisch, wie etwa Schweineschnitzel mit Cornflakes-Knusperpanade, Salat und Rügener Bratkartoffeln (16,90 Euro) oder Schwindts Puten-Curry in süß-sauer-scharfer Currysoße mit körnigem Kräuterreis (17,90 Euro) oder die Lotsenplatte „Schwindts“ (16,90 Euro). Das Curry gibt’s auch als Veggie-Version mit gebratenem Tofu (16,90 Euro), als veganes Gericht werden hausgemachte Falafel mit veganem Minz-Dip, Romanesco-Karotten-Gemüse und körnigem Kräuterreis (17,50 Euro) angeboten. Zudem gibt’s verschiedene Ofenkartoffel-Variationen (ab 10,50 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zusätzlich zum regulären Angebot läuft gerade noch die Winter-Karte. Bei den Vorspeisen werden wir direkt auch fündig: Tatar vom hausgeräucherten Matjes (9,90 Euro) landet ebenso auf unserer Bestell-Liste wie auch das „Fischertöpfchen Störtebeker“ (7,50 Euro) von der üblichen Karte. Ein bisschen angefixt sind wir auch von der Sektion „Kalte Heringsspezialiäten aus der Ostsee“, in der sich Matjesfilets mit hausgemachter Remoulade und roten Zwiebeln (16,90 Euro), Sassnitzer Bismarckhering (15,90 Euro), marinierter Rügener Brathering (15,90 Euro) oder unter dem originellen Namen „Rügener Heringsfestival“ (16,90 Euro) alle schon genannten Heringe tummeln.

Vorspeise mit Abstrichen

Angesichts der wenig herzerwärmenden Temperaturen draußen ist uns dann aber doch eher nach etwas Heißem. Das suchen wir uns natürlich aus der Fisch-Kategorie, deswegen sind wir ja schließlich hier. Weil ich mich nicht so richtig zwischen all den gebotenen Fischen entscheiden kann, zu deren genauerer Herkunft die Karte übrigens ausführliche Erläuterungen mitliefert, wird es folgerichtig die Fischplatte mit Filets vom Zander, Dorsch und Heilbutt (220 Gramm für 24,90 Euro) und Beilagen. Die Begleitungen wählen gebratenes Filet vom schwazen Heilbutt mit Bandnudeln, Riesling-Sahnesoße und mit Vanille verfeinertem Blattspinat-Birnen-Gemüse (22,90 Euro) sowie das gegrillte Mecklenburger Welsfilet mit identischer Beilage (20,90 Euro).

Lange warten müssen wir nicht, schon stehen Fischsuppe und Matjes-Tatar auf dem Tisch. Die klare Fischbrühe ist nicht nur angenehm wärmend, sondern auch gut abgeschmeckt. Die Einlage aus Karotte, recht grob geschnittenen Zwiebellauch und Blumenkohl hat noch leichten Biss und Farbe, der Fisch ist fein gar gezogen und in gutem Verhältnis eingesetzt. Insgesamt eine faire Geschichte und ein gelungener Auftakt.

Hier hat Kaddi gekostet Unterwegs in Dresdner Restaurants, Bars und Cafés – Die neuesten Tests von DNN-Gastrokritikerin Kaddi Cutz: ● Neu aufgespießt: So schmeckt’s beim Griechen „The Loft“ ● Von wegen Fließband: Die Fabrik in Gruna kocht mit Liebe und großer Entspanntheit ● Frisch aufgetankt: So schmeckt’s in Gruber’s Welt in der Neustadt ● Geiles Gemüse – Schüsselglück deluxe im Sprout in Dresden ● Tolle Küche trotz Exil – So schmeckt’s im „neuen“ Scheunecafé in Dresden ● Gastfreundschaft en detail – Die Weinkulturbar im Test ● Nostalgie, Nostalgie – so schmeckt’s bei Oma in Dresden-Cotta ● Dinieren über Dresden – So schmeckt’s in der Dresdner Aussicht ● Kulinarische Überraschung: So schmeckt’s beim Schlawiener in Naußlitz ● Peru trifft Italien im „Capriccios“ im Dresdner Hechtviertel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Matjes wird in einer silbernen Sauciere serviert und wurde aus unerfindlichen Gründen mit einem Zweig Rosmarin garniert, die Salatbeilage auf dem Teller ringsherum ist leider nicht wirklich mariniert – das ist ein bisschen schade, bin ich doch bekanntermaßen kein Fan von bloßem Zierrat auf dem Teller. So richtig begeistert sind wir auch vom Tatar nicht. Eigentlich ist das eine gute Sache: Neben Matjes finden sich auch feine Würfel von der Williams-Birne darin, gewürzt wurde mit Limette und Chili. Allerdings hat die Birne das Salz des Herings nahezu komplett in sich aufgenommen und dafür ihren Eigengeschmack weitgehend eingebüßt. Insgesamt verdirbt uns der leicht bittere Nachgeschmack ein bisschen den Spaß an der Vorspeise. Schade, denn mit dem Matjes wurde ein immer noch merklich gutes Grundprodukt verwendet.

Die Birne überzeugt uns nicht

Unsere Hauptspeisen erreichen uns wenig später, die Teller sind soweit ansprechend angerichtet. Tagliatelle und Bratkartoffeln wurden jeweils in kleinen extra Schälchen auf dem Teller platziert, was bei den Kartoffeln durchaus sinnvoll ist, bei den Bandnudeln aber eher Umstände beim Essen bereitet. Wie wir amüsiert feststellen, hat es auf alle drei Teller erneut ein Zweig Rosmarin geschafft. Sehr gut gefällt uns die Riesling-Sahnesoße, die allerdings – wie auch meine ebenfalls sehr geschmackvolle Honig-Dijonsenf-Soße – allenfalls lauwarm ist. Vielleicht muss das so. Die Bratkartoffeln zu meiner Fischplatte finde ich in Ordnung, wenngleich etwas ungleichmäßig gesalzen sind sie kross und dabei nicht zu fettig. Einen Schnuff knuspriger hätte dafür die Haut der drei Fische sein dürfen, aber dennoch ist der Garpunkt gut getroffen: Zander, Dorsch und Heilbutt sind schön glasig und von merklich guter Qualität. Super ist auch das Gemüse dazu, in Butter geschwenkte Karotten und Romanesco haben noch Farbe, sind knackig und dezent gewürzt.

Die Begleitungen finden Heilbutt und Wels ebenfalls gelungen, beide Fische sind top gebraten. Etwas sehr viel vom Wildkräuter-Öl haben hingegen die Tagliatelle abgekriegt, Begleitung 1 ist zudem nicht begeistert vom Spinat, den sie zu lasch findet – was Begleitung 2 aber anders sieht. Mir fehlt beim Probieren zwar etwas die angekündigte Vanillenote, insgesamt finde ich den Spinat aber ganz gut, so wie er ist und gar nicht langweilig. Mit der Birne können wir uns hingegen alle nicht anfreunden: Die ist diesmal zwar nicht salzig, dafür aber sehr sauer und wieder leicht bitter. So gut wir die Idee von Birne insgesamt finden, die Umsetzung überzeugt uns in keiner der heute kennengelernten Varianten.

Steckbrief Schwindt’s Fischrestaurant Adresse Bodenbacher Straße 120, 01277 Dresden, Tel. 0351 25 98 502 Internet: www.schwindts.de Konzept Fischrestaurant Extras Außenterrasse, Shop Geöffnet Mo bis Sa ab 17 Uhr, So 11 bis 15 Uhr und ab 17 Uhr Preise Hauptgerichte ab 12,90 Euro Gesamtnote 7,2 (von max. 10), Essen: 7 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 8 (20 Prozent), Ambiente: 7 (20 Prozent) Fazit einmal quer durchs Meer und Ostsee-Flair im Dresdner Osten

Nu aber Budder bei die Fische: Insgesamt freuen wir uns über diese Entdeckung. Wer Fisch mag, findet hier von der Scholle über Hecht und Pannfisch bis hin zu Heilbutt und Zander eine große Auswahl, die Zubereitungsart ist eher „wie bei Muttern“ als haute cuisine – das darf aber gern auch genau so sein. Trotzdem finden sich neben klassischen Beilagen durchaus auch spannende Kreationen, es ist klar erkennbar, dass sich hier jemand Gedanken macht und mit Herz bei der Sache ist. Im Gewölbekeller sitzt es sich zudem ganz gemütlich und wenn der nächste Ostsee-Urlaub noch zu lange hin ist, kann man sich hier auf jeden Fall in maritimem Flair und bei tollem Fisch aus Meer und Bodden schon mal ein bisschen einstimmen.