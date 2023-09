﻿Lust auf Meer – Der Alberthafen im Test

Dresden. Nach mehr als 16 Jahren in meiner Wahlheimat Dresden sind meine Sächsisch-Skills – ich muss es leider zugeben – in erster Linie beklagenswert. Der Trick mit dem leicht vorgeschobenen und locker zu lassenden Unterkiefer hat bisher wenig geholfen, so richtig gut klingt das trotzdem alles nicht und sieht noch schlimmer aus. Dass die weichen Konsonanten im Sächsischen stets den Harten überlegen sind, habe ich indes spätestens im Juli 2016 endgültig erkannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damals bot jemand in einer Facebook-Gruppe zwei Karten für das Konzert von Simply Red am Elbufer an, da ihm (und ich finde es auch heute noch wahnsinnig witzig) „die Bekleidung abgesprungen“ war. Auch wenn es mit der korrekten Aussprache nur selten klappt, habe ich als wort- und sprachaffiner Mensch natürlich trotzdem meine Freude an der Vielzahl sehr schöner Wortschöpfungen, mit denen das Sächsische aufwartet.

Fischelante Nieslbrieme, Takelagen und ein Aquarium

Sei es das allseits beliebte Mohdschegiebschn, über dessen korrekte Schreibweise sich übrigens vortrefflich streiten lässt, oder der fabelhafte, im Oktober 2020 zum beliebtesten sächsischen Wort gekürte Nieslbriem – ich find’s super. Dass fischelant hingegen eigentlich überhaupt nichts mit Fischen zu tun hat, fand ich einst ausgesprochen verwirrend, klingt es doch ausgesprochen wendig. Nun ja – zumindest in diesem Gastro-Test geht es dafür um Fisch, dieser führte uns nämlich zum Alberthafen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Restaurant sieht man auch direkt an, was hier zu erwarten ist: Takelage, Rettungsring, ein Aquarium und allerhand weitere Dekoration verströmen maritimes Flair. Wir haben reserviert und nehmen – das Wetter ist heute nicht gar so sommerlich – im weitläufigen und für einen Mittwochabend ganz gut gefüllten Gastraum Platz. Der erstreckt sich über drei Etagen und ein bisschen hat das tatsächlich was von Schiff. Die Weitläufigkeit macht das Ganze aber doch etwas „hallig“ und weniger gemütlich als angenommen.

Würzfleisch vom Fisch und Teigummanteltes

Wir werfen einen Blick in die Karte. In allen Kategorien findet sich erwartungsgemäß Fisch, allerdings gibt es auch viele vegetarische Optionen und auch Freunde des Fleischgenusses werden fündig. So gibt es neben der pikant abgeschmeckten Fischsuppe „Alberthafen“ (7,90 Euro) alternativ auch eine Tomaten-Kokos-Suppe mit Croutons (7,20 Euro). Zum Salat „Hafenblick“ (18,50 Euro) wird hausgebeizter Lachs gereicht, der Salat „Albert“ kann wahlweise mit Hähnchenbrust (16,90 Euro) oder gegrilltem Thunfisch (23,90 Euro) getoppt werden.

Die Vorspeisen bieten allerlei Teigummanteltes, so etwa gebackene Calamariringe (sechs Stück für 11,60 Euro) mit Salatbeilage, Cocktailsoße und Baguette oder im Kartoffelnest gebackene Garnelen (sechs Stück für 12,90 Euro) mit identischer Beilage. Der Klassiker Würzfleisch wird in einer Fisch-Variante mit Dillsoße und Champignons angeboten (9,90 Euro) – finden wir spannend, allerdings spricht uns der Tatar vom Räucherlachs nebst Kartoffelpuffer (12,20 Euro) irgendwie mehr an. Der landet dann auch prompt auf unserem Bestellzettel.

Ist der Chef im Urlaub, haben die Austern Schonzeit

Nicht dazu gesellt sich leider die frische Felsenauster (4,80 Euro), denn nach Auskunft des Service-Mitarbeiters obliegt die Beschaffung der Schalentiere dem Chef höchstpersönlich – und der ist gerade im wohlverdienten Urlaub. Das sei ihm gegönnt, wir gönnen den Austern ihre Schonzeit und uns dafür eine Karaffe Chardonnay (0,5 Liter für 11,50 Euro) und widmen uns der Auswahl unserer Hauptspeisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als vegetarische Optionen gibt es gebackene Kartoffeltaschen, wahlweise gefüllt mit Frischkäse (11,30 Euro) oder Ricotta, Zitrone und Basilikum (11,70 Euro), in der Fleisch-Sektion finden sich neben gebratener Hähnchenbrust auf Tomaten-Pasta (17,90 Euro) auch Schweinemedaillons mit Zuckerschoten-Kirschtomaten-Gemüse (18,60 Euro) oder gebratenes, mit Rucola, Pesto, Schwarzwälder Schinken und Parmesan belegtes Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln (19,50 Euro). Für Alternativen ist also gesorgt, wir wollen trotzdem lieber Flossentier speisen.

Das Risotto-Monster geht leer aus

Die Auswahl ist groß: Von Gelbflossen-Thunfischfilet mit schwarzer Pasta und Wok-Gemüse (27,90 Euro) über Scholle Finkenwerder Art mit Bratkartoffeln und hausgemachten Schnellgurken (25,60 Euro), Fish & Chips (18,50 Euro) bis hin zu „Alberts Leckerei“, einem Trio aus Matjes- und Bratheringfilet sowie Bismarckhering mit Bratkartoffeln, Schnellgurken und Remoulade (17,90 Euro), ist hier für jeden Gusto was dabei.

Wir liebäugeln kurz mit der „Trilogie vom Edelfisch“ – Zander, Rotbarsch und Lachs mit Wok-Gemüse, Wildreis und Frischkäse-Kresse-Soße (25,90 Euro) und das Risotto-Monster winkt heftig in Richtung Heilbuttfilet mit Vanille-Zuckerschoten und Kirschtomaten-Risotto (26,90 Euro). Wir entscheiden uns schließlich aber für die einzigen beiden regionalen Fische auf der Karte. Die Begleitung erwählt die Forelle „Müllerin“ (22,50 Euro) zum Mahl, bei mir wird es der Zander mit saisonalem Gartengemüse, Rosmarinkartoffeln und Kräuterschmand (21,90 Euro).

Gelungener Auftakt mit Tatar vom Räucherlachs

Zunächst aber erreicht uns unsere Vorspeise: Die macht optisch einen guten Eindruck, der Kartoffelpuffer ist schön dick und kross gebraten, die Salatbeilage sieht frisch und knackig aus. Garniert wurde mit einem kleinen Sträußchen Dill, einem Zitronenschnitz und ein paar Zwiebelringen. Geschmacklich gefällt uns das ganz gut, das Tatar ist würzig, die Konsistenz eher weich und leicht cremig – farblich fühle ich mich schon fast an Labskaus erinnert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Vorspeise gibt es Tatar vom Räucherlachs auf warmem Kartoffelpuffer mit Meerettichschaum und Salatbukett © Quelle: Dietrich Flechtner

Einen frischen, kühlen Kontrast dazu setzt der sehr fluffig-cremige und angenehm scharfe Meerettichschaum. Der Salat könnte für uns ein bisschen stärker mariniert sein, insgesamt ist das aber ein gelungener Auftakt, als ganze Portion sicher auch gut sättigend für einen fairen Preis. Zur Überbrückung der Wartezeit bis zum Hauptgang hätten wir gern noch ein Getränk bestellt, allerdings ist der Service nicht so richtig auf Zack an diesem Abend. Auch unsere leeren Vorspeisenteller harren lange der Abholung, die letztlich nahezu gleichzeitig mit dem Servieren der Hauptspeise vonstatten geht.

Üppig gefüllte Teller bei den Hauptgerichten

Beide Teller können sich durchaus sehen lassen, auch die Portionen sind üppig. Zur goldbraun gebrateten Forelle gibt es Gurkensalat im separaten Schälchen, außerdem gebutterte Petersilienkartoffeln. Gefüllt ist der Fisch mit Zitrone und Kräutern – gefällt uns sehr gut. Auf meinem Teller finden sich gebratene Rosmarin-Drillinge mit Schale – das Wok-Gemüse, unter anderem Paprika und Zuckerschoten, ist knackig, darauf drapiert sind drei auf der Haut gebratene Filet-Stücke vom Zander.

Beide Fische stammen, so die Auskunft vom Service, aus Moritzburg. Die Forelle ist gut gegart, die Kartoffeln könnten ein bisschen mehr nach Kartoffel schmecken, sind aber okay. Überflüssig finden wir die Dekoration aus Balsamico-Reduktion, dafür wurde ansonsten wenig verschwenderisch mit Deko umgegangen: Die Sprossen sind essbar, die Zitrone erfüllt einen erkennbaren Zweck und auch das Dillsträußchen auf meinem Kräuterschmand ist nachvollziehbar. Wer diese Reihe regelmäßig liest, weiß, wie wenig ich mit Lebensmittelverschwendung in Gestalt unnützer, weil nicht essbarer Dreingaben anfangen kann, die am Ende nur im Müll landen. Das wird hier gut gemacht.

Ausklang auf der Sonnenterrasse

Die Haut des Zanders ist schön knusprig, der Fisch selber ist einen Schnuff zu weit gegart und leider nicht mehr glasig – schade. Geschmacklich ist das aber absolut in Ordnung, der Fisch ist gut, aber nicht zu viel gewürzt und, wie auch die Forelle, von merklich guter Qualität. Nicht ganz so begeistert bin ich vom Gemüse, das etwas mehr Bums vertragen hätte aber immerhin bissfest und auch nicht zu ölig ist. Insgesamt sind wir ganz schön satt und schaffen beide unsere Teller nicht ganz – auch aufs Dessert verzichten wir also.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Auswahl hätten mit Quarkkeulchen nebst Apfelstampf, Sahne und Vanilleeis (7,80 Euro) oder Crème Brûlée & Schokoladensoufflé mit hausgemachtem Sauerkirsch-Ragout (9,60 Euro) aber ohnehin eher mächtige Nachtische gestanden. Auch für für einen eher kühleren Sommertag wie heute ist uns das zu viel. Apropos: Die Sonne hat sich dann doch entschieden, sich nochmal blicken zu lassen, weswegen wir noch mit einem Glas Prosecco auf die Außenterrasse umziehen, wo wir bei ein bisschen Hafenatmosphäre den Abend gemütlich ausklingen lassen.

DNN