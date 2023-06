﻿Kaddis Favoriten: Das „Best of“ aus zwei Jahren Gastro-Tests in Dresden

Dresden. Wenn Sie schon einige Folgen dieser Reihe gelesen haben, wissen Sie bestimmt: Ich bin allgemein literarisch versiert, hege aber auch ein Faible für gute Kinderliteratur – und habe natürlich seinerzeit auch die eine oder andere Zeichentrickserie gesichtet. Nun ist Pink wahrlich nicht meine Lieblingsfarbe und auch ansonsten hielt sich meine Begeisterung für den rosaroten Panther immer in Grenzen. Jedoch stellte das derart eingefärbte Tier schon damals die richtigen Fragen. Nämlich: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Die zweite Frage muss ich mit einem entschiedenen „ja!“ beantworten. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem etwas anderen „Kaddi kostet“. Ich kann es selber kaum glauben, aber es ist ziemlich genau zwei Jahre her, dass ich meinen ersten Test-Termin für die ab diesem Zeitpunkt wöchentlich geplante Kolumne absolvierte. Zeit also für einen kleinen Rückblick, ein Resümee, eine Bestandsaufnahme, ein Fazit - suchen Sie sich gern etwas aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sporadisch hatte ich zuvor schon mal den einen oder anderen Gastro-Test für die DNN geschrieben, dann kam der Lockdown und in der Reihe Kaddi proBiert widmete ich mich in dieser Zeit vor allem sächsischen Hobbybrauern – sehr spannend, selbst für mich, die ich eher dem Vino zugetan bin, jedoch auch gern mal ein Bierchen wegzische. Als die Außengastronomie am 4. Juni 2021 wiedereröffnete, war das direkt Anlass für den ersten Test der von nun an wöchentlichen Reihe. Damals ging es in die ganz frisch eröffnete Elbuferei unter der Führung von Sterne-Koch Marcel Kube (Leipziger Straße 29, 01097 Dresden), der inzwischen für sein Schaffen in der Hafen-City mehrfach ausgezeichnet wurde. Wir haben uns angesichts des Endlichwiederausgehens angemessen aufgehübscht und hatten einen fabelhaften Abend.

Tätigkeit mit Tücken

Seither sind mehr als 110 „Kaddi kostet“s erschienen - ein paar „Puffer“-Test sind immer in der Pipeline, denn natürlich laufen alle Testbesuche inkognito und ohne Voranmeldung, unsere Fotografen schicken wir erst im Nachgang vorbei. Insgesamt gehe ich also im Dienste dieser Reihe wirklich viel essen. Und darüber will ich mich absolut nicht beklagen, denn das ist ein ganz formidabler Job, den ich als Genussmensch und mit einiger Expertise auch mit Begeisterung und Liebe mache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem ist diese Tätigkeit aber auch mit einigen Tücken behaftet, die sich anfangs durchaus auch auf der Waage bemerkbar machten. Nun wird ein Großteil meiner Auslagen für die Tests von der Redaktion klaglos erstattet – der Rest geht auf eigene Kappe respektive Deckel. Ein nicht ganz ernsthaft vorgetragener Antrag meinerseits auf Übernahme einer Reduktionskur indes wurde zwar mit einigem Amüsement zur Kenntnis genommen, allerdings abschlägig beschieden. Da hat man den Salat. Inzwischen hat sich Intervallfasten für mich als Gamechanger erwiesen und deswegen beißen sich die Kalorien nun an mir die Zähne aus statt andersherum. Schade, Schokolade. Aber da steh ich ja eh nicht so drauf.

Der frühe Vogel kann mich mal

Ein weiteres Manko: Durch das viele beruflich induzierte Ausgehen dezimiert sich automatisch die Zeit, die für ein testungsfreies Privatessen zur Verfügung steht. Natürlich finde ich das eine oder andere Restaurant ganz gut und bewerte die Leistung, die natürlich immer nur den Zeitpunkt des Tests abbildet, auch entsprechend. Ganz wenige Restaurants aber finde ich so herausragend, dass ich dort auch privat nochmal einkehre. Und das sind diese hier:

Frühstück ist die Mahlzeit, auf die ich am ehesten verzichten kann und deswegen im Rahmen des Intervallfastens auch recht problemlos wegrationalisiert habe. Manchmal hab ich aber Bock auf richtig schön ausgiebig frühstücken - und das mache ich am liebsten im Lloyds (Martin-Luther-Straße 17, 01099 Dresden). Hier kann man bis 14 Uhr aus verschiedenen Frühstücken wählen, ist aus meiner Erfahrung heraus aber gut beraten, sich zu zweit eine der Etageren zu teilen und ggf. Extras hinzu zu buchen. Tolle Preis-Leistung, schönes Ambiente und gute Qualität der Grundprodukte. Was übrig bleibt, wird gern zum Mitnehmen eingepackt. Auch toll zum Frühstücken ist das Café Milchmädchen (Grunaer Str. 27, 01069 Dresden).

Zum Mittagessen gehe ich gern in Die Fabrik in Gruna (Papstdorfer Straße 17, 01277 Dresden), wo in industriell-modernem Ambiente bulgarische Crossover-Küche zu einem extrem fairen Preis geboten wird. Im Striesener Wissenschaftspark (Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden) befindet sich das B22, das mit ständig wechselnden gutbürgerlichen, saisonalen und internationalen Mittagsangeboten lockt – zu einem unschlagbar guten Preis und bei sensationeller Qualität der Speisen. Begeistert hat mich außerdem das Sprout! (Rothenburger Straße 12, 01099 Dresden) das gesunde, vegetarische und vegane Kost im Baukastensystem als Bowl anbietet – fast ohne Ersatzprodukte und ausnahmslos sehr gut – am liebsten mag ich der Erbsen-Gurke-Minz-Salat mit Artischocken-Limette-Dressing.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenfalls in der Neustadt ist das Speisewerk (Bautzner Straße 71, 01099 Dresden) eine sehr gute Adresse um die Mittagszeit, hier gibt’s sehr kreative, tolle und täglich wechselnde Gerichte mit internationalem Touch.

Für prima befunden: Der Rinderbraten im Speisewerk. © Quelle: Anja Schneider

Bei der GenussManuFaktur am Rathaus Plauen (Chemnitzer Straße 84, 01187 Dresden) steckt viel Liebe nicht nur in den Gerichten sondern auch in den Beschreibungen dieser, die Chefin Manuela Ruppert fast schon poetisch in blumige Prosa gießt - jetzt im Sommer lohnt sich der Weg übrigens allein schon für die sensationell guten hausgemachten Limonaden.

Vegane Favoriten und asiatische Küche

Auch wenn mich gutes Fleisch immer begeistert: Es geht auch super ohne. Ich habe in den zwei Jahren fantastische vegetarische Gerichte probiert, trotz meiner erklärten Abneigung gegenüber Fleischersatzprodukten haben mich aber auch zwei vegane Restaurants komplett überzeugt. Das Vegan House (Alaunstraße 83, 01099 Dresden sowie am Schillerplatz) bietet sehr abwechslungsreiche, kleine und große Bowls mit sehr frischen Zutaten und setzt diese sehr kreativ um.

Vegan Bowl mit Green Tofu Sticks und Red River im Vegan House. © Quelle: Anja Schneider

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der absolute Knaller sind hier die knusprigen Green Tofu Sticks in grüner Reis-Flakes-Panade mit Teriyaki- und fruchtiger Himbeersauce. Gleich um die Ecke auf dem Alaunplatz findet sich außerdem der Thai-Food Truck, der neben authentischen und sehr guten Thai-Gerichten mit Fleisch auch eine Tofu-Alternative anbietet, die ich inzwischen dem restlichen Angebot vorziehe.

Und weil wir gerade bei asiatischer Küche sind: Beim Sushi-Test haben sowohl das Hiroshi (Königsbrücker Str. 44, 01099 Dresden) als auch das LiLa (Annenstraße 5, 01067 Dresden) mit Kreativität, Frische und toller Preis-Leistung überzeugt. Wer einen Euro mehr ausgeben kann und will, findet High End Sushi im Kastenmeiers – dort übrigens gibt es außerdem ein sagenhaft gutes, cremiges Risotto. Sagt das Risotto-Monster und das muss es ja wissen.

Wein und Fine Dining

Wenn es um Fine Dining geht, ist das Caroussel Nouvelle im Bülow Palais (Königstraße 14, 01076 Dresden) meine liebste Anlaufstelle. Die Menüs von Küchenchef Sven Vogel sind kreativ, sehen toll aus und zaubern Zirkus auf die Zunge – aber auch die Klassiker-Karte lohnt sich immer.

Gemüsebeet aus Frischkäse und Gartenkräutern mit Buchweizen im Caroussel Nouvelle/Bülow Palais. © Quelle: Anja Schneider

Ebenfalls immer tolle und ausgefallene Gerichte gibt’s bei Olaf Kranz im Schmidt’s in Hellerau (Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden). Zu einem meiner erklärten Lieblingsrestaurants hat sich außerdem das Restaurant Daniel in Striesen (Gluckstraße 3, 01309 Dresden) entwickelt. Zu einem sehr fairen Preis lassen sich die kreativen Gerichte zu mehrgängigen Menüs kombinieren. Daniel Fischer lässt dabei dem Grundprodukt viel Raum: Ein pures Vergnügen also, immer wieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Radieschensuppe mit dreierlei Radieschen im Restaurant Daniel. © Quelle: Anja Schneider

Gar nicht so weit weg ist die WeinKulturBar (Wittenberger Straße 86, 01227 Dresden) von Silvio Nitzsche, wo wir einen formidablen Abend mit Wein und sehr (!) viel Käse hatten. Bei diesem großartigen Gastgeber mit Sinn für immer noch ein Schippchen drauf, sind wir seither immer wieder gern zu Besuch. Und weil Abwechslung ja wichtig ist, bin ich als bekennende Weinbergschnecke auch immer wieder mal in der Weinzentrale von Jens Pietzonka (Hoyerswerdaer Straße 26, 01099 Dresden) anzutreffen, wo es inzwischen auch tolle kleine Gerichte zum Wein gibt. Und auch das Wein & Fein von Matthias Gräfe in Radebeul (Hauptstraße 19) darf in dieser Aufzählung auf keinen Fall fehlen – hier gibt’s immer wieder mal was Neues, das einen Besuch lohnend macht.

Hausmannskost und All Time Favorites

Auch wenn der Sommer jetzt eher nach leichteren Menüs ruft: Im Herbst und Winter liebe ich gute Hausmannskost. Da musste ich in Dresden tatsächlich erst etwas suchen. Einen extrem guten Schweinebraten etwa fand ich schließlich im Schillergarten am Blauen Wunder, den ich aber auch einfach als Bierlocation sehr lieben gelernt habe. Eine eher zufällige Entdeckung war der Schlawiener (Kesselsdorfer Straße 106, 01159 Dresden) – tolle, bodenständige Küche zum unschlagbaren Preis und mit einem echten Original als Wirt. Sehr begeistert waren wir auch von der Hessebar (Moritzburger Straße 9, 01445 Radebeul) sowie vom Gutshof Hauber (Wehelner Straße 62, 01279 Dresden), wo Küchenchef Sebastian Ihle klassische Hausmannskost sehr modern und kreativ interpretierte. Der ist allerdings gerade ins Panoramarestaurant im Hotel Bastei gewechselt. Auch eine Neuentdeckung war die Nr13 in der Hafencity, die mich seit dem ersten Besuch immer wieder aufs Neue begeistert hat.

Nicht zu vergessen außerdem meine All-Time-Favorites: Die eingangs erwähnte Elbuferei, das Alte Wettbüro (Antonstraße 8, 01097 Dresden), das Sankt Pauli (Tannenstraße 56, 01097 Dresden) im Hecht und natürlich das Raskolnikoff, (Bähmische Straße 34, 01099 Dresden), das mich noch nie enttäuscht hat.

Dry Aged Entrecote mit Haselnuss-Gnocchi, Käuterseitlingen und buntem Mangold im Sankt Pauli. © Quelle: Dietrich Flechtner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den sehr tollen Menschen, die mich immer wieder bei den Tests begleiten und damit eine faire Bewertung unterstützen, die nicht auf Grundlage eines einzelnen Gerichts passiert. Andere Blickwinkel, ein sachlicher Austausch über eventuelle Kritikpunkte und natürlich der individuelle Geschmack, der bekanntlich verschieden ausfallen kann, sind bei den Tests eine große und unverzichtbare Hilfe. Außerdem würde ich mich ohne eloquente Begleitung gar furchtbar langweilen.

Viele von euch haben inzwischen eigene „Spezialgebiete“ entwickelt, einen anderen Blick auf die Gastronomie bekommen. Ich bin immer wieder beseelt, wie wertschätzend ihr die Leistung von Küche und Service bewertet und gleichzeitig auch Kritikpunkte herausfiltert, die als „normaler“ Restaurantbesucher unter den buchstäblichen Tisch fallen. Danke auch für eure immer offenen Augen, die Lokale in Ecken Dresdens ausfindig machen, die meiner Wahrnehmung bisher entgangen waren. Und auch an Sie, die diese Reihe regelmäßig und mit Freude lesen, geht ein Dankeschön: Immer wieder erreicht mich Feedback zu den Artikeln oder den Restaurants, die sie aufgrund dieser besucht haben. Es ist schön zu lesen und – bei persönlichen Begegnungen – auch zu hören, dass Sie sich von den Tests inspirieren und von Dresdens Küchen selbst begeistern lassen.

DNN